Solicitantes de la tan anhelada Green Card o tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos están llegando con mayor cautela a sus citas migratorias, luego de reportes que indican que sus publicaciones en redes sociales podrían tener un peso decisivo en el resultado de su proceso.

Hoy, afuera de una oficina de inmigración en San Antonio, Texas, casos como el de Uriel reflejan esa preocupación. “Claro, freedom of speech, eso es lo que la Constitución nos dice, pero cómo está la administración ahorita hay que tener mucho cuidado”, comentó a Noticias Telemundo.

De acuerdo con un reporte de The New York Times, que revisó materiales internos de capacitación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) bajo una nueva guía atribuida a la administración Trump, ahora se podría negar la residencia a inmigrantes por expresar determinadas opiniones políticas en línea.

Las autoridades podrían negar la Green Card si detectan ciertos comentarios o publicaciones consideradas problemáticas. | Foto: Kurgenc / iStock / Kurgenc

Motivos que podrían llevar a negar la Green Card

Entre los ejemplos mencionados estarían participar en protestas pro palestinas, publicar críticas contra Israel en redes sociales o incluso profanar la bandera estadounidense. También se advierte sobre la posibilidad de sanciones por “circular opiniones que no encajen con el punto de vista político de esta administración”, según explicó el abogado Juan José Gutiérrez, de la Coalición por los Derechos Plenos de los Inmigrantes.

“Lo pueden eliminar”, advirtió Gutiérrez al referirse a casos en los que expresiones políticas podrían afectar el trámite migratorio.

En esa misma línea, Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), declaró ante el Congreso que “no hay un lugar en los Estados Unidos para los extranjeros que defiendan ideologías antiamericanas”.

Expertos advierten que incluso una opinión en línea podría afectar la aprobación de la Green Card. | Foto: leekris / iStock / leekris

Por su parte, la abogada de inmigración Kathia Quirós recomendó máxima prudencia a quienes aún no tienen un estatus sólido. “Los que no tienen residencia o papeles no deberían presentarse a ninguna marcha ni publicar cualquier opinión política”, señaló a Telemundo.

El Departamento de Seguridad Nacional, consultado por Noticias Telemundo, sostuvo que tanto la ciudadanía como la residencia “son privilegios reservados para aquellos individuos que respetan y defienden los principios sobre los cuales se funda esta nación”.

Un análisis del The New York Times basado en datos del gobierno también indica que en los últimos meses se han rechazado más de la mitad de las solicitudes de residencia, lo que refleja un endurecimiento en la revisión de los casos migratorios.

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