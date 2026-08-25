Estados Unidos prepara una medida que podría afectar a hasta 200,000 personas con visas de turismo y negocios (B1/B2) que ingresaron legalmente al país y posteriormente solicitaron asilo. La decisión, atribuida al gobierno de Donald Trump, genera dudas entre inmigrantes que actualmente tienen un proceso de asilo pendiente. Pero, ¿qué ocurrirá con quienes ya están dentro del país y tienen un trámite de asilo en curso? Abogados de inmigración explicaron cuáles podrían ser las consecuencias de la revocación de estas visas.

¿Por qué EE.UU. quiere revocar estas visas?

El abogado de inmigración Ezequiel Hernández explicó que la medida estaría dirigida a personas que ingresaron legalmente a Estados Unidos utilizando una visa B1/B2 y posteriormente solicitaron asilo afirmativo.

Según Hernández, el objetivo del gobierno sería cambiar la situación migratoria de estas personas para que sus casos puedan ser remitidos a la corte de inmigración.

“Lo que me imagino que el presidente está tratando de hacer con esto al revocarlas [...] es para tener una base legal para poder referir en el futuro esos procesos a la corte de inmigración”, dijo Hernández a N+ Univision.

El abogado consideró que la revocación masiva podría facilitar que los casos de determinadas personas pasen de USCIS a un proceso ante un juez de inmigración.

Las visas B1/B2 podrían ser revocadas a quienes solicitaron asilo en Estados Unidos. | Crédito: Freepik

¿Qué pasa si revocan la visa mientras la persona está en EE.UU.?

Una de las principales dudas es si la revocación de la visa significa que el inmigrante será detenido inmediatamente.

Hernández explicó que la cancelación de la visa, por sí misma, no implica una detención automática. Sin embargo, sí podría tener consecuencias importantes sobre el proceso migratorio.

“No le pasa nada en término de detención al revocarse la visa”, explicó el abogado.

El impacto estaría relacionado con la posibilidad de que el caso de asilo sea remitido a la corte de inmigración para que la persona enfrente un procedimiento de deportación.

De acuerdo con su interpretación, esa sería precisamente una de las consecuencias que buscaría el gobierno de Trump mediante la revocación de estas visas.

¿Qué podría cambiar para los solicitantes de asilo?

Situación Posible consecuencia Ingresó legalmente con visa B1/B2 La entrada al país fue inicialmente legal Posteriormente solicitó asilo Su situación migratoria cambia al iniciar el proceso Visa B1/B2 es revocada Ya no podría utilizar esa visa en el futuro Caso de asilo sigue pendiente Podría existir un cambio en la vía por la que se procesa el caso Asilo es rechazado La persona podría quedar expuesta a un proceso de deportación

¿La revocación de la visa significa que perderá el asilo?

No necesariamente. La revocación de una visa no equivale por sí sola a una decisión sobre el fondo de una solicitud de asilo.

El punto central es que la cancelación de la visa podría modificar la situación migratoria de la persona y facilitar que su caso sea llevado ante un juez de inmigración, en lugar de continuar únicamente mediante el proceso administrativo de asilo.

Por ello, cada caso tendría que analizarse de manera individual, especialmente si la persona ya tiene una solicitud pendiente o ha recibido alguna notificación de las autoridades migratorias.

¿Podrán recuperar la visa de turismo después del proceso de asilo?

Esta es otra de las principales preocupaciones para quienes sean afectados.

El abogado de inmigración Alex Gálvez explicó a Noticias Telemundo que quienes hayan solicitado asilo no deberían asumir que podrán recuperar automáticamente su visa de turismo una vez que termine su proceso.

“Al terminar tu caso de asilo no deberías esperar que se te va a restituir la visa de turismo, no te la van a regresar porque ya va a estar revocada”, señaló Gálvez.

El abogado también sostuvo que la medida busca enviar un mensaje a quienes utilizan visas de turismo o negocios para ingresar a Estados Unidos y posteriormente solicitan asilo.

¿Pedir asilo afecta futuras solicitudes de visa?

Según Gálvez, la solicitud de asilo puede tener consecuencias para una futura visa de turismo, debido a que la persona inicialmente ingresó al país bajo determinadas condiciones y posteriormente manifestó una intención migratoria diferente.

Hernández coincidió en que una persona que ingresó legalmente y después presentó una solicitud de asilo no debería asumir que podrá conservar o recuperar su visa B1/B2.

“Al pedir el asilo aquí estás esencialmente abandonando tu habilidad de poder tener esa visa”, explicó el abogado.

Esto no significa que todas las personas que soliciten asilo sean automáticamente consideradas fraudulentas ni que pierdan cualquier posibilidad migratoria futura. Sin embargo, la revocación de la visa puede convertirse en un elemento relevante en futuras solicitudes.

¿Qué pasa si les niegan el asilo?

El escenario más delicado se presenta cuando una persona tiene su visa revocada y posteriormente su solicitud de asilo es rechazada.

En ese caso, según la explicación de los abogados, la persona podría quedar expuesta a un proceso de deportación ante las autoridades migratorias.

Por ello, quienes estén en esta situación deberán prestar especial atención a cualquier comunicación de USCIS, del Departamento de Estado o de la corte de inmigración.

El plan migratorio de Trump genera dudas sobre el futuro de los afectados por la medida. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Una medida que podría cambiar el proceso migratorio

La posible revocación masiva de hasta 200,000 visas B1/B2 representa un cambio importante para quienes ingresaron legalmente a Estados Unidos y posteriormente solicitaron protección mediante el asilo.

La clave será determinar cómo se aplicará la medida a cada caso y qué ocurrirá con las solicitudes que ya están pendientes. Para los inmigrantes afectados, la revocación de la visa no significa automáticamente una detención o una deportación, pero sí podría cambiar el escenario legal de su proceso migratorio.

Por esa razón, quienes reciban una notificación relacionada con la cancelación de su visa o con su trámite de asilo deberían consultar su situación con un abogado de inmigración antes de tomar cualquier decisión.