Mientras muchas personas terminan sus últimas compras navideñas, una nueva semana de mal tiempo se aproxima al noreste de Estados Unidos, con más episodios de nieve y lluvia.

Durante los próximos días, varias rondas de precipitaciones impactarán la región. Según los pronósticos, la combinación de nieve y lluvia afectará especialmente a quienes se desplacen por carretera o avión durante los días cercanos a la Navidad.

A partir de esta semana, un sistema de alta presión se instalará sobre el centro del país, lo que empujará la corriente en chorro a una posición similar a la observada semanas atrás. Este patrón favorece la llegada de nuevos sistemas rápidos de tormenta, conocidos como clippers, justo en fechas clave.

Los pronósticos anticipan nuevas rondas de nieve y lluvia, además de riesgo de hielo en carreteras. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

La primera de estas rondas comenzó la noche del lunes y se extendió hasta el martes, cuando un sistema de baja presión descendió desde el sur de Canadá y se intensificó sobre la región de los Grandes Lagos, según el FOX Forecast Center.

Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso por clima invernal hasta el martes por la noche.

En zonas como el condado de Westchester, en Nueva York, y Fairfield, en Connecticut, se esperaban hasta 2 pulgadas de nieve, aunque en la mayoría de las áreas las precipitaciones comenzaron a disminuir; sin embargo, en algunos puntos la nieve podría extenderse hasta la mañana del miércoles.

Algunas zonas podrían acumular varias pulgadas de nieve, especialmente en el norte del estado de Nueva York y Nueva Inglaterra. (Foto: AFP)

La situación es más severa en el norte del estado de Nueva York, donde se prevén entre 3 y 5 pulgadas de nieve, así como en partes de New Hampshire y Maine. Localidades como Lee, en el condado de Oneida, ya acumularon cerca de 12 pulgadas en los últimos días, con más nieve en camino.

En tanto, ciudades como Boston y Plymouth, en Massachusetts, podrían recibir entre 1 y 2 pulgadas.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles condiciones peligrosas para viajar. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

De cara al fin de semana, los pronósticos coinciden en que lluvia, nieve y hielo volverán a la región entre el viernes y el sábado. El mayor riesgo será la formación de hielo, con hasta 0,10 pulgadas, lo que podría generar condiciones peligrosas en las carreteras durante los desplazamientos navideños.

Además, hay una alerta de tormenta invernal vigente para la costa de Maine hasta la mañana del miércoles, mientras los meteorólogos ajustan los acumulados finales a medida que avanza la semana.

Recomendaciones de las autoridades ante la ola de frío en EE. UU.

Es fundamental estar bien preparado ante una ola de frío extremo o un frente frío. El National Weather Service (Servicio Meteorológico Nacional) y Centers for Disease Control and Prevention (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) sugieren tomar las siguientes recomendaciones.

En el hogar:

Sella puertas y ventanas para evitar corrientes. Aísla las tuberías expuestas y deja un grifo goteando muy lentamente para prevenir que se congelen y revienten.

Nunca uses estufas u hornos de gas, ni calentadores de campamento, como fuente de calor principal dentro de casa.

Instala y verifica los detectores de humo y, especialmente, de monóxido de carbono a pila, ya que el uso de calefacción aumenta este riesgo.

Ten a mano un kit de emergencia (linternas, pilas, alimentos no perecederos, agua embotellada y mantas térmicas).

Protección personal:

Vístete con varias capas de ropa holgada. Usa gorro, guantes (las manoplas son mejores) y bufanda para cubrir la boca y nariz.

Bebe líquidos calientes, como caldos y tés, pero evita el alcohol y la cafeína, ya que pueden acelerar la pérdida de calor corporal.

Limita la exposición al exterior. Aprende a reconocer los síntomas de hipotermia (confusión, temblores, somnolencia) y congelación.

Revisa a familiares, amigos y vecinos, en particular a los adultos mayores.

Asegúrate de que tus animales domésticos tengan un refugio cálido, protegido del viento y con acceso a agua no congelada.

En el auto:

Mantén el tanque de gasolina lo más lleno posible para evitar la formación de hielo en el tanque o en las mangueras.

Revisa el anticongelante y la presión de los neumáticos.

Lleva un kit de emergencia en el vehículo con mantas, pala, raspador de hielo, arena o sal (para tracción) y cables de arranque.

Conduce despacio, aumenta la distancia de frenado y evita los viajes no esenciales si las condiciones son peligrosas.

