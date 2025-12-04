WASHINGTON.- Dinam Bigny, de 52 años, se endeudó y tuvo que conseguir un compañero de cuarto este año, en parte debido a las primas del seguro de salud que le cuestan casi 900 dólares al mes. El próximo año, esas tarifas mensuales aumentarán 200 dólares, un incremento lo suficientemente significativo como para que el gerente de programa en Aldie, Virginia, se resigne a tener una cobertura más económica.

“No podré pagarlo, porque realmente agoté todos los ahorros que tengo ahora mismo”, expresó. “El fondo de emergencia sigue agotándose, esa es la parte aterradora”.

Bigny es uno de los muchos estadounidenses que dependen de los seguros que se benefician de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) que ya están batallando con el alto costo de la atención médica, según una nueva encuesta de la organización sin fines de lucro de investigación en salud KFF.

La mayoría de los más de 1.300 inscritos encuestados a principios de noviembre anticipa que sus gastos en salud se verán afectados el próximo año si el Congreso no extiende los créditos fiscales de la era COVID que ayudan a más del 90% de los inscritos a pagar las primas de salud, según KFF. La posibilidad de una extensión parece cada vez más improbable.

Mientras el Congreso se enfrenta a la fecha límite de fin de año para los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York (izquierda), y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, demócrata por Nueva York, se reúnen con periodistas para hablar sobre la asequibilidad de la atención médica en el Capitolio en Washington, el miércoles 3 de diciembre de 2025. (Foto AP/J. Scott Applewhite) / J. Scott Applewhite

Los créditos fiscales que expirarán a finales de año han estado en el centro de las recientes tensiones en el Congreso, con los demócratas pidiendo una extensión directa y varios legisladores republicanos oponiéndose vehementemente a la idea. Su incapacidad para ponerse de acuerdo llevó a un cierre gubernamental récord de 43 días a principios de este otoño.

El presidente Donald Trump y algunos republicanos en el Congreso han circulado propuestas en las últimas semanas para ofrecer una extensión a corto plazo o reformar la Ley de Cuidado de Salud Asequible, también conocida como Obamacare, pero ningún plan ha surgido como un claro ganador. Mientras tanto, la ventana para que los estadounidenses compren planes para el próximo año ya está en marcha y queda menos de un mes para que expiren los subsidios.

La encuesta de KFF revela que los inscritos en el mercado, la mayoría de los cuales dicen que se verían directamente afectados por la expiración de los subsidios, apoyan abrumadoramente una extensión. La encuesta encontró que este grupo es más propenso a culpar a Trump y a los republicanos en el Congreso que a los demócratas si expiran los créditos fiscales.

Los inscritos ya encuentran desafiante costear los gastos de salud

La expiración de los créditos fiscales, que según un análisis separado de KFF más que duplicará los pagos mensuales para el inscrito promedio subsidiado, se produce cuando los estadounidenses ya están abrumados por los altos gastos de salud, muestra la encuesta.

Aproximadamente seis de cada diez inscritos en la Ley ACA encuentran “algo” o “muy” difícil costear los costos de bolsillo para la atención médica, como deducibles y copagos. Eso supera a casi la mitad de los inscritos que encuentran desafiante costear las primas del seguro de salud. La mayoría también dice que no podría costear un aumento de 300 dólares al año en sus costos de seguro de salud sin alterar significativamente sus finanzas familiares.

Cynthia Cox, vicepresidenta de KFF que lidera la investigación de la organización sobre la Ley ACA, dijo que la población de estadounidenses con este seguro de salud incluye a algunos emprendedores de altos ingresos y propietarios de pequeñas empresas, pero la mayoría de los inscritos son de bajos ingresos y, por lo tanto, vulnerables incluso a pequeños aumentos en los costos de salud.

“Estas suelen ser personas que viven de cheque en cheque, que también tienen ingresos volátiles o impredecibles”, comentó. “Los aumentos que muchos de ellos enfrentan van a representar algún tipo de dificultad financiera para ellos”.

La mayoría de los inscritos ven aumentos de costos en el horizonte

Un poco más de la mitad de los inscritos en el mercado de la Ley ACA creen que sus costos de seguro de salud aumentarán “mucho más de lo habitual” el próximo año, según la encuesta. Otros cuatro de cada diez anticipan incrementos que serán “un poco más de lo habitual” o “aproximadamente lo mismo que lo habitual”.

Larry Griffin, un banquero de inversiones y asesor financiero de 56 años en Paso Robles, California, ya paga 920 dólares al mes por su plan de salud de nivel oro a través del mercado de seguros del estado. Dice que ese precio subirá a unos 1.400 dólares al mes el próximo año, junto con aumentos en los copagos y su máximo anual de desembolso.

Le preocupa que los aumentos afecten su capacidad para ahorrar para su próxima jubilación, pero con la reciente amputación de su pierna izquierda por debajo de la rodilla, así como otros problemas de salud, dijo que no puede arriesgarse a quedarse sin seguro de salud o degradar su plan.

Griffin es uno de los aproximadamente tres cuartos de los inscritos en el mercado que dicen que el seguro de salud es “muy importante” para su capacidad de acceder a la atención médica que necesitan.

“No voy a decir que no puedo manejarlo, puedo, pero es solo otra de esas cosas”, comentó. “Aquí está, ya sabes, el golpe número 5.000 contra mí después de todas las otras cosas con las que he tenido que lidiar”.

Patricia Roberts, de 52 años, cuidadora a tiempo completo de su hija en Auburn, Alabama, espera que sus primas mensuales de seguro de salud aumenten de alrededor de 800 dólares a 1.100 al mes el próximo año, costos que puede manejar. Pero sus amigos al otro lado de la frontera en Georgia están enfrentando tarifas mensuales que se duplicarán el próximo año.

“No sé cómo la gente va a vivir, ya que ya es una lucha solo pagar por la comida y todas las otras cosas”, dijo Roberts.

Apoyan la extensión de los subsidios, sin importar el partido

La encuesta muestra que permitir que expiren los créditos fiscales mejorados sería abrumadoramente impopular entre los actuales afiliados.

El apoyo a la continuación de los créditos fiscales es independiente de la filiación partidista. Casi todos los demócratas y alrededor de ocho de cada diez independientes que tienen seguros subsidiados dicen que los créditos deberían extenderse, al igual que alrededor de siete de cada diez republicanos. El apoyo es igualmente alto entre los republicanos e independientes inclinados hacia los republicanos que apoyan el movimiento MAGA (Make America Great Again, el lema del presidente Trump), y aquellos que no lo hacen.

Yvette Laugier, de 56 años, una republicana en Chicago, dijo que aunque sus ingresos son demasiado altos para calificar para los créditos fiscales para las primas, apoya extenderlos temporalmente con protecciones adicionales contra el fraude para dar a los inscritos de bajos ingresos más tiempo para considerar sus opciones.

Entre aquellos que piensan que el Congreso debería extender los créditos, alrededor de cuatro de cada diez dicen que Trump merecería “la mayor parte de la culpa” si se permitiera que expiraran y aproximadamente un tercio dice eso sobre los republicanos en el Congreso. Los demócratas tienen muchas menos probabilidades de recibir la culpa: solo el 23% de los inscritos dice que merecerían la mayor parte de la responsabilidad.

Bigny, en Virginia, dijo que la culpa debería dividirse entre demócratas y republicanos. Pero tiene la esperanza de que puedan llegar a un compromiso y potencialmente una extensión temporal en las próximas semanas.

“Deberían simplemente sentarse y realmente buscar lo que es mejor para el pueblo estadounidense en general”, manifestó.