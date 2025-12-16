Simboliza la pureza, paz y le da un ambiente mágico que evoca sentimientos festivos y llenos de nostalgia, pero este 2025 la nieve no estará tan presente como años anteriores. Estados Unidos viene afrontando unos días gélidos a causa de los ríos atmosféricos y la tormenta invernal que dejó temperaturas muy bajas en el Noreste y el Medio Oeste, así como varias pulgadas de nieve en Nueva York y Nueva Jersey. Esto también impactó en el tránsito en las carreteras y aeropuertos ocasionando la cancelación de unos 100 vuelos y retrasos para otros 1,000. Esto es de gran preocupación para quienes tienen planeado un viaje por Navidad o están pensando trasladarse a otra área del país para compartir con la familia. Si estás en este grupo y te imaginas un 25 de diciembre como de postal con todas las superficies cubiertas de blanco, pues te adelanto que los meteorólogos pronostican una celebración atípica en términos de temperatura mientras una nueva tormenta de costa a costa traerá precipitaciones y bajas temperaturas. Aquí los detalles que necesitas conocer.

Lo primero que debes saber es que un gran cambio en el patrón climático en la segunda mitad de diciembre modificará el clima frío y nevado que venía afectando a gran parte de la zona norte del país desde el Día de Acción de Gracias, el pasado 27 de noviembre. Y es que el aire ártico ha generado oleadas de viento en el Medio Oeste, el Noreste y el Sur durante semanas, incluyendo la más fría de todas el fin de semana pasado que trajo la primera nevada de la temporada en Nueva York y Nueva Jersey. Esto hizo que las tormentas invernales cubran de nieve gran parte de los estados del norte.

Nueva York vivió este último fin de semana la primera nevada de la temporada, ¿se repetirá en Navidad?. (Foto: Adam Gray / AP) / Adam Gray

¿Estados Unidos tendrá una Navidad blanca?

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, una blanca Navidad es cuando hay al menos 1 pulgada de nieve en el suelo en la mañana del 25 de diciembre, ¿esto sucederá en 2025? Aquí te dejo la información que necesitas.

El frío inicio de diciembre se vio impulsado por el vórtice polar a finales de noviembre, pero la corriente está punto de suavizarse y tomar una trayectoria más horizontal de oeste a este a través del país. Según explican desde CNN, “cuando esto sucede, tiende a actuar como un muro, impidiendo que cualquier racha prolongada de aire frío llegue demasiado al sur desde Canadá”.

La NOAA explicó que se espera que una gran zona de EE. UU. registre temperaturas superiores a la media durante el resto de diciembre a excepción de la franja norte, donde los termómetros podrían rondar o incluso por debajo de la temperatura normal para esta época del año.

“Para la semana de Navidad, del 21 al 25 de diciembre, el clima estará más caliente de lo normal, según el pronóstico NOAA. Todo pareciera indicar que desde California hasta la Florida, incluyendo la porción Este y Norte del país, tendrán temperaturas muy por encima de lo que es normal, hasta 25° por encima. Así que será una Navidad atípica en términos de temperatura”, explicó Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo.

Esto también lo refuerza Gabriel Torres, meteorólogo de Univision 41 en San Antonio, Texas, quien detalló que de acuerdo con la proyección nacional, las temperaturas serán más cálidas de lo normal en gran parte del país, incluyendo Texas, el sur y el centro de Estados Unidos. “Esto significa que no veremos un ambiente invernal tradicional en nuestra región durante la semana festiva”, indicó en su cuenta de Instagram.

Entonces, lo que se espera es que parte de la nieve acumulada en el Medio Oeste y el Noreste se derrita gracias a las temperaturas más suaves. Las lluvias también influirán, especialmente las provenientes de un sistema de tormentas que traerá aguaceros hasta el norte de Michigan y Maine a finales de esta semana.

Las temperaturas más suaves podrían desvanecer las esperanzas de una Navidad blanca. (Foto: :DawnKey / iStock) / DawnKey

¿Dónde caerá nieve la mañana de Navidad?

Los pronósticos anuncian que gran parte de la nieve de la mañana de Navidad caerá en los lugares que generalmente tienen más posibilidades de despertarse con un manto blanco el 25 de diciembre. Se estima que será en las Montañas del Oeste, las llanuras del norte, el Alto Medio Oeste, el norte de Nueva Inglaterra y los cinturones de nieve de los Grandes Lagos. También tendrán probabilidades de una Blanca Navidad zonas como las Dakotas, Minnesota, el norte de las Montañas Rocosas y el noreste.

“Para nuestra área San Antonio, Austin y la mayor parte del sur el panorama indica cero probabilidades de nieve y temperaturas más templadas que el promedio”, agregó Gabriel Torres.

Sin embargo, aún queda una esperanza, porque es posible que algún nuevo sistema de tormentas aparezca la próxima semana y pueda salvar la blanca Navidad.

Las probabilidades de una Blanca Navidad se quedan muy al norte del país. (Foto: captura @gabrieltorrestv / Instagram)

