Tras el exitoso Halftime Show de Bad Bunny en el Super Bowl LX, han quedado grabados momentos memorables que llenan de orgullo a la comunidad latina y, especialmente, a su natal Puerto Rico. Durante su espectáculo, el artista de 31 años aprovechó al escenario para lanzar mensajes que exaltan sus raíces e inspiran a su audiencia hispanohablante a perseguir cualquier sueño. A continuación, repasaremos cuáles fueron estas declaraciones clave que marcaron su presentación en uno de los eventos deportivos más visualizados a nivel mundial.

Benito Martínez Ocasio se convirtió en el primer artista latino en interpretar canciones en español durante este show de medio tiempo. Con su reciente participación, el ‘Conejo Malo’ coronó una semana perfecta: el pasado domingo 1 de febrero ganó el gramófono a ‘Mejor álbum del año’ de los Premios Grammy 2026 por su disco ‘Debí Tirar Más Fotos’.

Las frases emotivas de Bad Bunny durante su Halftime Show del Super Bowl LX

“¡Están escuchando música de Puerto Rico!“

Fueron las palabras de Bad Bunny durante su presentación en el Halftime Show del Super Bowl. Durante su espectáculo, interpretó sus más grandes éxitos como ‘Tití Me Preguntó’, ‘Yo Perreo Sola’, ‘Baile Inolvidable’, ‘Nuevayol’, ‘El Apagón’, ‘Mónaco’ entre otros.

“Vales más de lo que piensas, créeme”

Este mensaje estuvo dirigido especialmente a sus fieles fanáticos que lo acompañaron desde sus inicios, cuando comenzó a cantar reggaetón y trap. “Mi nombre es Benito Martínez Ocasio y si hoy estoy aquí en el Super Bowl es porque nunca dejé de creer en mí; tú también deberías creer en ti”, expresó con mucha seguridad el ‘Conejo Malo’.

Más que una presentación, Bad Bunny pretendió transmitir un mensaje cultural. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

“God Bless America”

Uno de los momentos más memorables para la región ocurrió cuando Bad Bunny pronunció la frase ‘God Bless America’ (Dios Bendiga América), seguida por la mención de los distintos países latinoamericanos. El impacto visual fue total cuando el artista apareció encabezando un desfile de personas que portaban las bandera de las naciones de América Latina, proyectando la imagen de un líder al frente de un movimiento de unidad cultural.

“Lo único más poderoso que el odio es el amor”

Aunque esta frase apareció en la pantalla principal del Levi’s Stadium al finalizar su Halftime Show, su relevancia radica en el contexto de las detenciones de inmigrantes a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el territorio estadounidense.

Lady Gaga interpretó su éxito ‘Die With A Smile’ en versión salsa

Durante el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny, Lady Gaga sorprendió al público con una inesperada versión en salsa de su tema ‘Die With A Smile’, demostrando una gran versatilidad rítmica que cautivó a los asistentes. Además de su actuación vocal, la artista compartió unos segundos de baile junto al reggaetonero puertorriqueño al compás de la exitosa canción ‘Baile Inolvidable’.

Un momento que quedará grabado en la historia musical: Lady Gaga bailando al ritmo de salsa. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Setlist de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Tití Me preguntó

Yo Perreo Sola

EoO

Voy a llevarte pa PR

Monaco

Die With a Smile (versión salsa)

Baile inolvidable

Nuevayol

Lo que le pasó a Hawaii

El Apagón

Café con Ron

Debí tirar más fotos - DtMF

