Disfrutar una noche de cine antes de Nochebuena podría convertirse en una actividad remunerada para un afortunado en Estados Unidos. CableTV.com ofrece US$2,500 a quien resulte elegido como Chief of Cheer, una iniciativa que propone completar desafíos de entretenimiento durante las fiestas y destinar una cantidad equivalente a una organización benéfica. La campaña, presentada en colaboración con DIRECTV, recibe solicitudes hasta el 6 de diciembre de 2026. Aunque se promociona como un “empleo de ensueño”, no constituye una contratación tradicional: hay una sola vacante y las condiciones establecen una relación de contratista independiente.

La propuesta combina películas de temporada con una contribución solidaria. Antes de inscribirse, conviene revisar los requisitos de residencia, el horario de cierre y las obligaciones del seleccionado. También existe una discrepancia entre la descripción del desafío y sus bases legales que requiere aclaración del organizador.

¿EN QUÉ CONSISTE CHIEF OF CHEER Y CUÁNTO PAGA?

El nombre del puesto podría traducirse como “responsable de la alegría navideña”. Según la presentación de CableTV.com, quien obtenga esta oportunidad deberá realizar 12 jornadas de experiencias relacionadas con producciones y especiales de diciembre.

El incentivo se distribuye de la siguiente manera:

US$2,500 para el participante, después de cumplir los requisitos.

Una donación equivalente para una entidad elegible, sujeta a las condiciones del concurso.

Por lo tanto, el beneficiario no recibe US$5,000 para gastos personales. La mitad corresponde a su compensación; el resto tiene un destino solidario y no puede canjearse por efectivo.

Concepto Detalle Personas seleccionadas 1 Compensación individual US$2,500 al completar los requisitos Donación benéfica US$2,500 adicionales para una entidad elegible Dinámica anunciada 12 jornadas de entretenimiento navideño Periodo previsto Del 10 al 22 de diciembre de 2026 Modalidad de participación Contratista independiente, sin vínculo laboral regular

¿CÓMO SOLICITAR ESTA OPORTUNIDAD DE CABLETV.COM?

La inscripción se realiza por internet, mediante el formulario publicado en el sitio oficial de la empresa. El plazo comenzó el 4 de noviembre y termina el 6 de diciembre de 2026, a las 11:59 p. m., hora estándar de la montaña —MST, por sus siglas en inglés—.

Para enviar tu candidatura, sigue estos pasos:

Visita la página de CableTV.com y busca la sección Chief of Cheer. Lee las bases antes de completar los campos solicitados. Presenta una sola aplicación: los registros duplicados pueden causar la descalificación. Mantente atento al correo electrónico proporcionado, porque será el canal de contacto con el organizador.

No hace falta escoger previamente las películas ni definir qué institución recibirá el aporte. Además, la evaluación considera únicamente el contenido de la solicitud original, por lo que se pide evitar materiales complementarios enviados por otras vías.

CRONOGRAMA DE EXPERIENCIAS

Día 1: Vea un clásico navideño

Día 2: Vuelve a ver tu película navideña favorita de la infancia.

Día 3: Ve una película navideña que nunca hayas visto.

Día 4: Vea una comedia romántica navideña.

Día 5: Ver una película navideña en blanco y negro.

Día 6: Mira la película navideña peor valorada que puedas encontrar.

Día 7: Ve un episodio navideño de tu comedia favorita.

Día 8: Combina una película navideña con el aperitivo temático perfecto.

Día 9: Deja que un familiar o amigo elija lo que ves.

Día 10: Vea una película seleccionada por los seguidores de CableTV.com.

Día 11: Ve la película que hayas elegido para ver en Nochebuena.

Día 12: Regala alegría: elige una organización benéfica para que reciba US$2,500.

¿A QUÉ HORA CIERRA LA INSCRIPCIÓN EN TU CIUDAD?

La fecha límite está expresada en horario de la montaña. Para quienes viven en otras zonas del país, estas son las equivalencias que conviene tener presentes:

Ciudad de referencia Fecha y hora local de cierre Los Ángeles, horario del Pacífico 6 de diciembre, 10:59 p. m. Denver, horario de la montaña 6 de diciembre, 11:59 p. m. Chicago y Houston, horario central 7 de diciembre, 12:59 a. m. Nueva York y Miami, horario del este 7 de diciembre, 1:59 a. m.

Aunque en algunas localidades el vencimiento ocurre durante la madrugada del lunes, la referencia oficial continúa siendo el domingo 6 de diciembre de 2026 a las 11:59 p. m. MST.

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR Y CÓMO ELEGIRÁN AL GANADOR?

La convocatoria está dirigida a residentes legales de los 50 estados y del Distrito de Columbia. Los aspirantes deben tener al menos 18 años y cumplir la mayoría de edad exigida en su jurisdicción. Existen exclusiones para trabajadores vinculados con la organización, determinados familiares y miembros de sus hogares.

El acceso es gratuito. No se exige comprar productos ni contratar servicios, y cualquier adquisición resulta irrelevante para mejorar las posibilidades de selección.

La decisión dependerá de la calidad de las candidaturas, no de un sorteo al azar. Según el anuncio, el nombre del ganador se conocerá a más tardar el 9 de diciembre; las bases, por su parte, contemplan contactar al elegido dentro de los dos días posteriores al cierre.

Este trabajo, entre otros detalles, se basará en ver películas de Navidad (Foto: Magnific)

¿SE PUEDE DONAR EL DINERO A CUALQUIER ORGANIZACIÓN?

La contribución solidaria está sujeta a restricciones. Las condiciones mencionan las siguientes instituciones, además de requisitos de elegibilidad y aprobación:

Toys for Tots.

Habitat for Humanity.

Feeding America.

American Red Cross.

Make-A-Wish.

Best Friends Animal Society.

Esto significa que el aporte no queda disponible para entregarlo libremente a una persona, una colecta familiar o cualquier causa particular. La elección deberá ajustarse a lo autorizado por el promotor.

¿QUÉ DEBES REVISAR ANTES DE ACEPTAR EL DESAFÍO?

La denominación de “empleo de ensueño” forma parte de la promoción. En términos legales, el seleccionado actuará como contratista independiente, sin seguro médico, vacaciones ni otros beneficios propios de un trabajador regular. También asumirá los impuestos aplicables a su compensación.

Existe, además, una diferencia importante entre los apartados publicados: la presentación anuncia 12 jornadas de entretenimiento, mientras una cláusula todavía menciona 25 películas en 25 días. Esa contradicción impide dar por definitivo el volumen de tareas sin una aclaración del organizador.

El desembolso tampoco está garantizado antes de Navidad. Las condiciones permiten entregar los fondos hasta 90 días después de completar las obligaciones, un detalle relevante para quienes estén pensando en ese ingreso como ayuda para las compras de regalos o la cena de Nochebuena.

Si cumples los requisitos y deseas participar, revisa el formulario oficial antes de proporcionar tus datos. La inscripción no tiene costo y el plazo vence el 6 de diciembre, según el horario indicado en las bases.