En Nueva York habrá una nueva jornada de desayunos gratis del 22 al 24 de mayo, con varios puntos de entrega repartidos en distintos vecindarios de la ciudad. Esta iniciativa, organizada por Food Bank For NYC, está pensada para apoyar a familias de bajos recursos, personas inmigrantes y cualquier vecino que necesite un plato de comida caliente sin costo. En esta nota encontrarás todas las direcciones, horarios y tipos de alimentos que se ofrecen en cada lugar, organizados en tablas claras para que puedas ubicar el punto que te quede más cerca.
Muchos de estos desayunos gratuitos en Nueva York se realizan en iglesias, organizaciones comunitarias y centros sociales que cada semana abren sus puertas a la comunidad. En varios casos, además del desayuno caliente, también se reparten despensas o bolsas de alimentos para llevar. Esto permite que las personas no solo puedan comer en el momento, sino también contar con provisiones para el resto del día o del fin de semana.
Si vives en Nueva York o estarás de visita entre el 22 y el 24 de mayo, revisar estos puntos de entrega puede ayudarte a planificar mejor tu mañana. En cada dirección indicamos el horario exacto de atención, el tipo de servicio (desayuno, despensa o ambos) y la frecuencia con la que se realiza. Así podrás saber en qué tramo del día se reparten los desayunos y si el lugar ofrece otras ayudas adicionales.
Esta guía está pensada especialmente para lectores hispanohablantes que buscan información confiable sobre comida gratis en Nueva York, incluyendo familias inmigrantes que muchas veces tienen dificultades para acceder a programas oficiales. Al tratarse de un listado actualizado con fechas concretas, podrás comprobar con facilidad qué opciones están disponibles justo ese fin de semana. Más abajo encontrarás las tablas organizadas por día, con la ubicación exacta y los horarios confirmados para cada punto de desayuno.
Viernes 22 de mayo
|Organización
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Korean American Senior Center - Flushing
|Breakfast
|Second Week of Month
|8:30 am – 5:00 pm
|42-15 166th Street 11358
|718-939-6137
Sábado 23 de mayo
|Organización
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Faith Assemblies
|Breakfast
|Weekly
|9:00 am – 12:00 pm
|1014-18 Gates Avenue 11221
|646-431-9729
|RHOW BROOKLYN INC
|Breakfast
|Weekly
|9:00 am – 10:30 am
|360 Schermerhorn Street 11217
|718-875-1857
|University Community Social Services
|Breakfast
|Weekly
|8:00 am – 2:30 pm
|137 East 2nd Street 10009
|646-571-8802
|Father’s Heart Ministries
|Breakfast
|Weekly
|8:30 am – 11:00 am
|543-545 East 11th Street 10009
|212-375-1765
|Crossroads Community Services Inc.
|Breakfast
|Weekly
|10:00 am – 11:00 am
|108 East 51st Street 10022
|212-378-0229
Domingo 24 de mayo
|Organización
|Tipo de comida
|Frecuencia
|Horario
|Dirección
|Teléfono
|Crossroads Community Services Inc.
|Breakfast
|Weekly
|7:30 am – 8:30 am
|108 East 51st Street 10022
|212-378-0229
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