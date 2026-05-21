En Nueva York habrá una nueva jornada de desayunos gratis del 22 al 24 de mayo, con varios puntos de entrega repartidos en distintos vecindarios de la ciudad. Esta iniciativa, organizada por Food Bank For NYC, está pensada para apoyar a familias de bajos recursos, personas inmigrantes y cualquier vecino que necesite un plato de comida caliente sin costo. En esta nota encontrarás todas las direcciones, horarios y tipos de alimentos que se ofrecen en cada lugar, organizados en tablas claras para que puedas ubicar el punto que te quede más cerca.

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Muchos de estos desayunos gratuitos en Nueva York se realizan en iglesias, organizaciones comunitarias y centros sociales que cada semana abren sus puertas a la comunidad. En varios casos, además del desayuno caliente, también se reparten despensas o bolsas de alimentos para llevar. Esto permite que las personas no solo puedan comer en el momento, sino también contar con provisiones para el resto del día o del fin de semana.

Si vives en Nueva York o estarás de visita entre el 22 y el 24 de mayo, revisar estos puntos de entrega puede ayudarte a planificar mejor tu mañana. En cada dirección indicamos el horario exacto de atención, el tipo de servicio (desayuno, despensa o ambos) y la frecuencia con la que se realiza. Así podrás saber en qué tramo del día se reparten los desayunos y si el lugar ofrece otras ayudas adicionales.

Esta guía está pensada especialmente para lectores hispanohablantes que buscan información confiable sobre comida gratis en Nueva York, incluyendo familias inmigrantes que muchas veces tienen dificultades para acceder a programas oficiales. Al tratarse de un listado actualizado con fechas concretas, podrás comprobar con facilidad qué opciones están disponibles justo ese fin de semana. Más abajo encontrarás las tablas organizadas por día, con la ubicación exacta y los horarios confirmados para cada punto de desayuno.

La Ciudad de Nueva York tiene muchas personas que no tienen los suficientes recursos para abastecerse de comidas, por lo que esta iniciativa es clave (Foto: AFP)

Viernes 22 de mayo

Organización Tipo de comida Frecuencia Horario Dirección Teléfono Korean American Senior Center - Flushing Breakfast Second Week of Month 8:30 am – 5:00 pm 42-15 166th Street 11358 718-939-6137

Sábado 23 de mayo

Organización Tipo de comida Frecuencia Horario Dirección Teléfono Faith Assemblies Breakfast Weekly 9:00 am – 12:00 pm 1014-18 Gates Avenue 11221 646-431-9729 RHOW BROOKLYN INC Breakfast Weekly 9:00 am – 10:30 am 360 Schermerhorn Street 11217 718-875-1857 University Community Social Services Breakfast Weekly 8:00 am – 2:30 pm 137 East 2nd Street 10009 646-571-8802 Father’s Heart Ministries Breakfast Weekly 8:30 am – 11:00 am 543-545 East 11th Street 10009 212-375-1765 Crossroads Community Services Inc. Breakfast Weekly 10:00 am – 11:00 am 108 East 51st Street 10022 212-378-0229

Domingo 24 de mayo

Organización Tipo de comida Frecuencia Horario Dirección Teléfono Crossroads Community Services Inc. Breakfast Weekly 7:30 am – 8:30 am 108 East 51st Street 10022 212-378-0229

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

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