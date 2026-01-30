A pocos días de que se dispute el Super Bowl 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, una pregunta ha comenzado a ganar fuerza entre aficionados, comunidades migrantes y organizaciones civiles: si habrá o no agentes de inmigración federales operando durante el evento. La inquietud no surgió de la nada. Reportes recientes y declaraciones cruzadas han puesto el foco en la seguridad del partido más visto del año y en el posible papel de ICE en los alrededores del estadio. En un contexto marcado por tensiones, antecedentes recientes y versiones contradictorias, la falta de claridad oficial ha alimentado la incertidumbre sobre qué tipo de presencia federal acompañará al Super Bowl LX y qué implicaciones podría tener para quienes asistan.

Fue después de que TMZ informara sobre una posible presencia y aplicación de operativos de ICE durante el Super Bowl cuando el Departamento de Seguridad Nacional fue consultado directamente. En declaraciones a People, la secretaria adjunta Tricia McLaughlin evitó confirmar si agentes de inmigración estarán o no en el evento.

Según explicó, el DHS trabaja con socios locales y federales para garantizar que el Super Bowl sea seguro, tal como ocurre con otros grandes eventos deportivos, incluido el Mundial, pero dejó claro que no se divulgarán detalles sobre futuras operaciones ni sobre el despliegue de personal.

ICE y su rol durante el Super Bowl 2026 siguen sin una confirmación clara del DHS. | Crédito: AFP / OCTAVIO JONES

“Nuestra misión no ha cambiado”, afirmó McLaughlin, al subrayar que la seguridad del Super Bowl implicará una respuesta de todo el gobierno, alineada con la Constitución de Estados Unidos.

También añadió un mensaje que buscó tranquilizar a parte del público: quienes se encuentren legalmente en el país y no estén violando otras leyes “no tienen nada que temer”. Aun así, el hecho de que el DHS se negara a aclarar la presencia de ICE fue interpretado por muchos como una señal ambigua.

Las preocupaciones se dan en medio de un clima sensible tras las muertes recientes de Renee Good y Alex Pretti en Minnesota, ambos ciudadanos estadounidenses, durante operativos federales en enero. Good murió tras recibir un disparo de un agente de ICE durante una acción de control migratorio en Minneapolis, luego de que, según la versión oficial, se produjera una confrontación. Semanas más tarde, Pretti falleció durante una operación liderada por la Patrulla Fronteriza. Aunque el DHS sostuvo que los agentes actuaron al percibir una amenaza, videos difundidos posteriormente por testigos pusieron en duda esa versión.

Organizaciones como la Service, Immigration, Rights and Education Network han advertido que la falta de información clara genera ansiedad en las comunidades. Su director ejecutivo, Huy Tran, señaló que la movilidad constante de agentes federales y los cambios imprevisibles en las decisiones políticas mantienen a muchas personas en alerta. Para estos grupos, eventos masivos como el Super Bowl amplifican esa sensación de incertidumbre cuando no hay mensajes claros desde las autoridades.

La posible presencia de ICE genera dudas de seguridad rumbo al Super Bowl 2026. | Crédito: AFP / OCTAVIO JONES

El debate sobre la presencia de ICE en grandes eventos también se ha trasladado al ámbito internacional. De cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, se informó que los agentes de ICE solo participarán en tareas de seguridad diplomática y no en operativos migratorios. Aun así, el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, dejó claro que no quiere a ICE involucrado en el evento, con declaraciones que reflejan el nivel de controversia que rodea a la agencia.

En contraste con el tono prudente del DHS, Corey Lewandowski, asesor cercano a Donald Trump, aseguró meses atrás que ICE sí estaría presente durante el Super Bowl y otros eventos de alto perfil. Sus palabras, mucho más contundentes, chocan con la postura oficial de no revelar información y refuerzan la sensación de duda.

Por ahora, el DHS mantiene el silencio sobre si ICE estará o no en el Levi’s Stadium durante el Super Bowl 2026. Esa falta de confirmación, en lugar de cerrar el debate, ha dejado abierta una incógnita que sigue creciendo a medida que se acerca el gran día.

