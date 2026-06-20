El gobernador Ron DeSantis firmó dos proyectos prácticamente idénticos, la HB 429 y la SB 536, que cambian la manera en que la ley de Florida determina quién puede ser catalogado como “miembro de una banda criminal”. La medida —que entrará en vigor el 1 de octubre de 2026— amplía los criterios tradicionales usados por la policía y las cárceles y añade expresiones o conductas en redes sociales, mensajes electrónicos y otros contenidos digitales como elementos válidos para esa identificación. Para comunidades hispanas en ciudades como Miami, Hialeah u Orlando —donde la vida comunitaria pasa por iglesias, clubes sociales, centros de recreación y negocios locales— estos cambios pueden tener efectos en investigaciones, detenciones y clasificación en centros de detención. Líderes comunitarios y defensores de derechos civiles ya advierten sobre la necesidad de contextualizar publicaciones en Facebook, Instagram o TikTok: lo que para jóvenes puede ser jerga, una broma o una pose, podría ser interpretado por autoridades como evidencia de afiliación. En esta nota explicamos qué modifica la ley, cuáles son los nuevos criterios, cómo se aplicarán en prisiones y detenidos, y qué recomendaciones hacen abogados y organizaciones comunitarias para familias hispanas en Florida.

Durante los últimos años, Florida ha endurecido varias normas relacionadas con la lucha contra las organizaciones criminales. En este contexto, la nueva legislación busca actualizar las herramientas que utilizan las fuerzas del orden para identificar a personas vinculadas con pandillas o grupos criminales, incorporando elementos asociados a la actividad digital y las redes sociales, un ámbito que ha ganado relevancia en las investigaciones modernas.

¿QUÉ CAMBIAN LAS LEYES HB 429 Y SB 536?

Lo primero que debemos entender es que ambas iniciativas modifican la sección 874.03 de los Estatutos de Florida, donde se define el concepto de “criminal gang member” o miembro de una banda criminal. Hasta ahora, las autoridades debían evaluar una serie de indicadores para determinar si una persona tenía vínculos con una organización de este tipo. Con la reforma, se amplían los criterios y se incorporan nuevos elementos relacionados con declaraciones realizadas en internet, redes sociales y otras formas de comunicación digital.

Con la firma de DeSantis, ambos proyectos entran en vigor el 1 de octubre (Foto: AFP)

NUEVOS CRITERIOS INCORPORADOS

La ley establece que una persona podrá ser considerada miembro de una banda criminal cuando cumpla dos o más de los criterios establecidos por la normativa. Entre las nuevas condiciones destacan las siguientes:

Criterio Descripción Admisión en redes sociales Reconocer en persona o en plataformas digitales que pertenece a una banda criminal. Lenguaje relacionado con pandillas Utilizar expresiones, códigos o terminología asociada a organizaciones criminales para promover actividades de este tipo. Identificación por la propia banda Ser reconocido o señalado como integrante por la organización criminal.

LOS CRITERIOS QUE SIGUEN VIGENTES

Además de las nuevas incorporaciones, la ley mantiene diversos indicadores que ya existían y que continúan siendo utilizados por las autoridades:

Ser identificado por un padre, tutor o cónyuge que conviva con la persona.

Ser identificado por un informante confiable documentado.

Vestir de manera característica de una banda criminal.

Utilizar señales manuales asociadas a pandillas.

Tener tatuajes vinculados con organizaciones criminales.

Relacionarse con miembros conocidos de bandas.

Ser identificado mediante evidencia física.

Haber sido observado en compañía de integrantes conocidos de bandas en múltiples ocasiones.

Haber elaborado comunicaciones que indiquen afiliación o actividad de pandillas.

¿QUÉ ES EL “GANG-RELATED LANGUAGE”?

Uno de los aspectos más novedosos de la legislación es que crea una definición específica para el término “gang-related language”. Según el texto aprobado, se trata de cualquier declaración verbal o escrita que indique afiliación a una banda, apoye actividades de pandillas o emplee códigos, símbolos o terminología reconocidos por organizaciones criminales. La definición también incluye publicaciones digitales, mensajes electrónicos y contenidos difundidos en redes sociales.

EJEMPLOS DE CONTENIDO QUE PODRÍAN SER EVALUADOS

La ley no enumera frases específicas, pero señala que las autoridades podrán considerar:

Publicaciones en redes sociales.

Mensajes electrónicos.

Comunicaciones digitales.

Uso de códigos o símbolos asociados a pandillas.

Expresiones que promuevan actividades criminales vinculadas a bandas.

Publicaciones en redes sociales podrían jugarte en contra (Foto: Magnific)

IMPACTO EN CÁRCELES E INVESTIGACIONES

Otro aspecto importante es que la reforma mantiene la facultad de las cárceles y centros de detención para evaluar si una persona privada de libertad puede ser considerada miembro o asociada de una banda criminal utilizando los criterios establecidos en la ley. Además, la normativa indica que la información recopilada sobre posibles integrantes de pandillas puede ser compartida periódicamente con las agencias policiales responsables de los arrestos.

RESUMEN DE LA NUEVA LEGISLACIÓN

Aspecto Cambio introducido Redes sociales Se incluyen admisiones realizadas en plataformas digitales. Lenguaje de pandillas Se crea una definición legal específica para “gang-related language”. Comunicaciones digitales Se incorporan mensajes y publicaciones en línea como posibles elementos de evaluación. Identificación de miembros Se amplían las herramientas para determinar la afiliación a una banda criminal. Entrada en vigor 1 de octubre de 2026.

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