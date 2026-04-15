El sistema de transporte del condado de Los Ángeles está entrando en una etapa que, durante años, parecía lejana para una ciudad acostumbrada a vivir entre autopistas, tráfico eterno y el clásico “mejor nos vamos en carro”. Pero eso está cambiando. Con proyectos ferroviarios que avanzan al mismo tiempo y con la mirada puesta en grandes eventos como los Juegos Olímpicos de 2028, la presión por tener una movilidad más moderna ya no es solo un discurso: es una necesidad cotidiana para millones de personas que viven en el Valle, el Westside, South Bay o cerca de corredores tan transitados como Wilshire Boulevard. Para quienes dependen del Metro, del bus o de combinaciones largas entre líneas, estas obras no son una promesa lejana; son cambios que empiezan a sentirse en el día a día de la población de California.

A continuación, te cuento cuáles son las extensiones ferroviarias más importantes que hay que seguir de cerca en Los Ángeles y qué puede esperar la comunidad hispana de la ciudad en los próximos años.

1. EXTENSIÓN DE LA LÍNEA D (PURPLE LINE): LA MÁS INMEDIATA

Este es, sin exagerar, el proyecto más esperado del momento. La extensión de la Línea D de Los Ángeles Metro avanza por Wilshire Boulevard y será clave para conectar el centro con el Westside, una zona donde cada minuto ahorrado en transporte vale oro.

Apertura del primer tramo: 8 de mayo de 2026

Nuevas estaciones:

Wilshire/La Brea

Wilshire/Fairfax

Wilshire/La Cienega

Lo que viene después:

Fase Extensión Fecha estimada Segunda Hasta Century City 2027 Tercera Hasta Westwood y University of California, Los Angeles 2027

Este proyecto no solo reducirá tiempos de viaje, también mejorará el acceso a zonas clave de trabajo, estudios y entretenimiento. Para muchas familias latinas que se mueven entre Koreatown, Mid-City, Beverly Grove y el Westside, puede significar un alivio real en horas pico.

Un tren de la Línea D del Metro de Los Ángeles (Foto: ROTRANSIT)

2. TREN AUTOMATIZADO DEL AEROPUERTO (LAX APM)

Aquí hablamos de una deuda histórica de Los Ángeles. Por primera vez, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles tendrá una conexión ferroviaria directa y real para mejorar la llegada y salida de pasajeros.

El sistema LAX Automated People Mover será un tren elevado, sin conductor, que conectará terminales, estacionamientos y el Metro.

Claves del proyecto:

Conexión con las líneas C y K del Metro

Transporte interno entre terminales

Inauguración prevista: finales de 2026

En la práctica, esto significa que llegar al aeropuerto sin auto dejará de sentirse como una odisea. Para quienes viajan seguido por trabajo, visitan familia o reciben parientes desde México, Centroamérica o Sudamérica, esta conexión puede hacer una diferencia enorme.

Sistema automatizado de transporte de pasajeros del aeropuerto de Los Ángeles (LAX) (Foto: Los Angeles World Airports y LAX Integrated Express Solutions)

3. EXTENSIÓN SOUTH BAY DE LA LÍNEA K

La Línea K de Los Ángeles Metro sigue creciendo hacia el sur, con el objetivo de mejorar la conexión de zonas como Redondo Beach y Torrance.

Estado actual:

Tramo: Redondo Beach → Torrance

Longitud: 7,2 km

Nuevas estaciones: 2

Fase: planificación y evaluación ambiental

Pronóstico:

Etapa Estado Planificación En curso Construcción Pendiente Operación Década de 2030, de forma estimada

Aunque todavía no arranca la construcción, se trata de un proyecto clave para la conectividad costera. Si vives en áreas donde moverse entre el trabajo, la playa y los vecindarios del sur del condado todavía depende demasiado del carro, esta extensión puede representar un cambio importante a largo plazo.

Se ampliará la Línea K por South Bay (Foto: LA Metro)

4. CORREDOR DE TRÁNSITO DE SEPÚLVEDA: EL MEGAPROYECTO

Este es uno de esos planes que suenan ambiciosos… y lo son de verdad. El Sepulveda Transit Corridor busca atravesar el Paso de Sepúlveda y unir el Valle de San Fernando con el Westside, una conexión que muchos angelinos llevan años esperando.

Datos esenciales:

Longitud: 13 millas (unos 21km)

Tipo: línea de alta capacidad

Estado: diseño y evaluación ambiental

Lo que hay que tener claro:

No hay fecha concreta de apertura.

Se espera para la década de 2030 o más adelante.

Es uno de los proyectos de infraestructura urbana más complejos de EE. UU.

Para quienes viven en Sherman Oaks, Van Nuys, Encino, Westwood o zonas cercanas, este corredor podría convertirse en una pieza clave para cruzar la ciudad sin depender tanto del tráfico de la 405, que ya forma parte de la rutina diaria de medio Los Ángeles.

Este es uno de los proyectos más ambiciosos que hay en la actualidad (Foto: LA Metro)

5. LÍNEA DE ACCESO SURESTE: CONECTANDO ZONAS OLVIDADAS

Por último, hay un proyecto que suele recibir menos atención, pero que puede tener un impacto social enorme: la Southeast Gateway Line.

Esta línea busca llevar transporte ferroviario a zonas con menor cobertura histórica, algo especialmente relevante para comunidades que durante décadas quedaron fuera del mapa de grandes inversiones en movilidad.

Lo más relevante:

Extensión: 23,3 km

Estaciones: 9

Conexión: con la Línea A de Los Ángeles Metro

Cronograma estimado:

Etapa Estado Planificación En curso Construcción Pendiente Operación ~2035

Más allá de los números, este tipo de proyectos suele marcar una diferencia concreta en barrios donde muchas familias dependen del transporte público para trabajar, estudiar y moverse entre turnos largos. Y en una ciudad tan diversa como Los Ángeles, eso importa mucho.

El sureste de Los Ángeles tendría una mayor conexión al iniciar este proyecto (Foto: LA Metro)

UN CAMBIO QUE YA SE EMPIEZA A SENTIR

Si uno mira el mapa completo, queda claro que Los Ángeles está dejando atrás, poco a poco, su dependencia absoluta del automóvil. No va a pasar de un día para otro, porque cambiar la movilidad de esta ciudad es casi como mover una montaña, pero sí hay señales claras de transformación.

Con proyectos como la Línea D y el tren del aeropuerto entrando en operación en 2026, el impacto será visible en el corto plazo. Y para millones de hispanohablantes que viven en Los Ángeles y pasan buena parte del día entre el trabajo, la escuela, el mercado, la iglesia o una cita médica, moverse mejor no es un lujo: es calidad de vida.

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