El conteo regresivo empezó y no todos los hogares tienen al 100% todo lo necesario para la cena del Día de Acción de Gracias. Compras de último momento, ingredientes que faltaron, decoración inconclusa y darte cuenta que debes quitarle todo el hielo a la proteína principal, son algunos de los inconvenientes. Y es que más allá de poder reunir a la familia alrededor de la mesa, el gran protagonista de Thanksgiving es el pavo y descongelarlo no es tan sencillo como pensabas. Si este 2025 te tocó estar a cargo de su preparación y tienes el tiempo en contra, aquí te comparto el método más efectivo para realizarlo en pocas horas y tenerlo bien horneado para este jueves 27 de noviembre.

Esta carne no solo resulta deliciosa y saludable, sino que requiere de una preparación cuidadosa donde cada detalle cuenta para no poner en riesgo la salud de tus invitados, ya que si lo dejas a temperatura ambiente por mucho tiempo puede ingresar a una “zona de peligro” y enfrentar una posible reproducción de bacterias dañinas (como Salmonella o Clostridium perfringens).

“El pavo es la categoría de alimentos sobre la que los consumidores más preguntan”, según explican desde el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), porque, aunque todos los años se prepare, siempre hay dudas sobre cuándo empezar a descongelarlo y cómo prepararlo para que quede con ese dorado perfecto al salir del horno, pero sin perder jugosidad.

El pavo es el gran protagonista de la cena del Día de Acción de Gracias, pero debes considerar cómo descongelarlo antes y de forma segura. (Foto: iStock) / bhofack2

¿En cuánto tiempo realmente se puede descongelar un pavo?

Al momento de descongelar el pavo tienes tres métodos garantizados por el Departamento de Agricultura de EE. UU. Lo mejor es hacerlo dentro del refrigerador y en su envoltorio original sobre un recipiente grande para recoger los jugos, pero demanda más tiempo.

Si te preguntas cuándo empezar a descongelar, el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) tiene la respuesta: usa la regla de 24 horas por cada 2 kg de pavo. Esto quiere decir que si tienes un pavo de 6 kg, entonces necesitarás aproximadamente 3 días (72 horas) en el refrigerador.

Entonces, ¿qué hacer si falta cada vez menos para la cena del Día de Acción de Gracias? Aquí es donde debes aplicar el segundo método recomendado que es descongelar en agua fría. Con esto garantizas un equilibrio entre velocidad y seguridad.

Si no cuentas con tiempo, entonces sumerge el pavo en un baño de agua fría con su envoltorio original. Necesitarás 30 minutos por cada libra (aproximadamente 500 gramos) de pavo.

Cada 30 minutos deberás cambiar el agua y asegurarte de que esté bien fría (por debajo de 4 °C) para tener la temperatura segura, ya que si se asienta en una capa de agua tibia, estaría ingresando a la zona de peligro bacteriano. Eso sí, es importante que el pavo se cocine de forma inmediata una vez esté descongelado y listo para sazonar. No olvides desinfectar a fondo el área utilizada.

Preparar un pavo para la mesa requiere planificación, especialmente si está congelado. (Foto: iStock) / alvarez

Cómo garantizar una descongelación segura del pavo

Siguiendo estos consejos mantendrás el sabor y textura de tu pavo y evitarás problemas de salud derivados de una descongelación inapropiada.

Elegir un lugar accesible y resistente dentro del refrigerador para manipular el ave. Usar bandejas o asaderas adicionales para recolectar los jugos del descongelado. Desechar líquidos acumulados y supervisar que la descongelación sea pareja.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!