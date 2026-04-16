Cada año, cuando se acerca el Día de la Tierra, Nueva York baja un poco la velocidad y cambia su paisaje urbano de una forma que pocos días del calendario logran provocar. Donde normalmente hay bocinazos, filas de autos y la prisa típica de Manhattan y Brooklyn, aparecen calles abiertas para caminar, pedalear y pasar un rato distinto en comunidad. Este 18 de abril no será la excepción: habrá cierres y actividades especiales en Brooklyn que conviene tener presentes si vives, trabajas o te mueves por la zona, especialmente si tomas el tren, caminas entre estaciones o sueles estar por áreas como Downtown Brooklyn, muy frecuentadas por la comunidad hispana de la ciudad. La jornada forma parte del evento “Car-Free Earth Day”, impulsado por el New York City Department of Transportation, con una propuesta que combina sostenibilidad, transporte alternativo, actividades familiares y espacios de convivencia en plena calle.

Usuarios de Citi Bike durante el Día de la Tierra de 2025 (Foto: NYC DOT)

CALLES QUE ESTARÁN CERRADAS EN BROOKLYN

Durante el evento “Car-Free Earth Day”, varias zonas se transformarán en espacios exclusivos para peatones y ciclistas. En Brooklyn, la actividad se concentrará principalmente en:

Ubicación Horario Albee Square West 12:00 p.m. – 3:00 p.m. Albee Square 12:00 p.m. – 3:00 p.m. City Point Brooklyn 11:00 a.m. – 4:00 p.m.

Estas áreas estarán libres de vehículos, lo que permitirá una escena poco común en una ciudad que casi nunca se detiene: caminar sin apuro, participar en actividades al aire libre y disfrutar del espacio público de otra manera, como si por unas horas Brooklyn se pareciera más a una plaza de barrio que a uno de los centros urbanos más movidos de Estados Unidos.

ACTIVIDADES DESTACADAS EN ALBEE SQUARE WEST

Si te interesa algo más dinámico o incluso competitivo, aquí hay varias opciones interesantes. Te resumo lo más importante:

Reciclaje y sostenibilidad. Evento gratuito de reciclaje electrónico junto a Elian Electronics Recycling. Ideal para deshacerte de dispositivos viejos de forma responsable.

Actividad física. Competencia de planchas organizada por solidcore. Cada 30 minutos desde las 12:15 p.m. Premios y sorteos incluidos.

Para niños. Clases para aprender a montar bicicleta para niños de 5 a 14 años con Bike New York. Horario: 1:00 p.m. – 3:00 p.m.

TALLERES Y EXPERIENCIAS EN ALBEE SQUARE

Aquí es donde el evento se vuelve más creativo y familiar. Honestamente, es el tipo de espacio donde puedes pasar horas sin darte cuenta, sobre todo si vas con niños, con amigos o después de hacer una parada rápida en el subway y salir a recorrer Downtown Brooklyn.

Actividades artísticas y ecológicas:

Costura con telas reutilizadas – Black Girls Sew.

Tejido con materiales reciclados – Powerhouse Arts.

Arte con objetos reutilizados – Materials for the Arts.

Linternas ecológicas – Artsy Anxious Girlie.

Papel reciclado – Rejin Leys.

Plantación de semillas – Petits Poussins Brooklyn.

Entretenimiento:

Juego “Prize Drop” tipo Plinko de Dave & Buster’s.

Encuentro con el club Brooklyn FC.

Comida y música:

Snacks saludables de Fresh Grocer.

Música en vivo con DJ Boogie y Bash the Trash.

ACTIVIDADES EN CITY POINT BROOKLYN

En City Point Brooklyn el enfoque será más social y comunitario.

Campaña solidaria. Donación de artículos para bebés y ropa infantil en buen estado. Organizado por Little Essentials.

Esta iniciativa busca apoyar a familias en situación vulnerable, algo que también encaja con el espíritu del Día de la Tierra: cuidar no solo el planeta, sino también a la comunidad que lo habita. En una ciudad como Nueva York, donde muchas familias latinas hacen malabares entre el trabajo, el transporte y el costo de vida, este tipo de acciones comunitarias suelen tener un valor especial.

UN EVENTO MÁS ALLÁ DEL CIERRE DE CALLES

Más que evitar el tráfico, este tipo de eventos cambia la forma en que se vive la ciudad, aunque sea por unas horas. Caminar por Brooklyn sin autos, ver a niños aprendiendo a montar bicicleta o participar en talleres sostenibles da una perspectiva distinta de la vida urbana, especialmente en un lugar donde todo suele ir de prisa y donde cada cuadra puede sentirse como un mundo aparte.

Si estás en Nueva York ese día, vale la pena acercarte con tiempo, revisar las actividades que más te interesan y aprovechar la experiencia. No todos los días una ciudad como esta se detiene, aunque sea un poco, para recordarnos que también se puede habitar de otra forma.

Varias calles en Nueva York cerrarán para autos, pero no para peatones ni ciclistas (Foto: AFP)

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