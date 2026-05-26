El tráfico en El Paso volverá a complicarse esta semana por la enorme cantidad de cierres, desvíos y restricciones viales programadas en distintos puntos de la ciudad. Si vives en la ciudad o sueles cruzar la frontera hacia Ciudad Juárez para trabajar, hacer mandados o visitar a la familia, conviene planear con tiempo: desde la Interstate 10 hasta Loop 375 y US-54, casi todas las principales arterias tendrán afectaciones que pueden alargar tus viajes, cambiar rutas escolares y retrasar servicios de entrega. Muchas obras se harán de noche para minimizar el impacto en la hora pico, pero también habrá cierres diurnos y restricciones continuas que afectarán a conductores, camiones de carga y transporte público. Recomendamos revisar rutas alternas antes de salir, usar Waze o Google Maps en tiempo real, y, si puedes, evitar las franjas horarias nocturnas anunciadas para los cierres mayores. Para quienes frecuentan zonas como Downtown, Horizon City o el corredor hacia Transmountain, esta nota detalla dónde, cuándo y por qué habrá cierres, además de los desvíos más convenientes: información útil si tienes que llevar a los niños al colegio, llegar a un shift nocturno, cruzar hacia Juárez o ir a algún centro comercial del West Side para hacer compras o comer un desayuno bien fronterizo.
I-10 Widening West: cierres entre Vinton, Resler y Anthony
Uno de los proyectos más importantes continúa siendo la ampliación de la I-10 en el oeste de El Paso. Las cuadrillas seguirán trabajando entre Vinton y Resler de lunes a sábado, con cierres alternados de carriles tanto en horario diurno como nocturno, dentro de la ventana de cierres anunciados entre el 24 de mayo y el 2 de junio.
|Ubicación
|Fecha
|Horario
|Restricción
|Motivo
|I-10 este y oeste entre Vinton y Resler
|Lunes a sábado (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)
|9 a.m. – 4 p.m.
|Carriles alternados
|Trabajos finales
|I-10 este y oeste entre Vinton y Resler
|Lunes a sábado (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)
|9 p.m. – 6 a.m.
|Carriles alternados
|Trabajos finales
|North Desert entre Vinton y Resler
|Lunes a sábado (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)
|9 a.m. – 4 p.m. y 9 p.m. – 6 a.m.
|Carriles alternados
|Ajustes finales
|South Desert entre Vinton y Resler
|Lunes a sábado (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)
|9 a.m. – 4 p.m. y 9 p.m. – 6 a.m.
|Carriles alternados
|Ajustes finales
Además, el jueves 28 de mayo habrá un cierre total nocturno en la I-10 este a la altura de South Desert, entre Anthony y Los Mochis.
|Fecha y horario
|Restricción
|Desvío
|Jueves 28 de mayo, 9 p.m. – 5 a.m.
|Cierre total en I-10 eastbound
|Salir por Anthony Exit 0, tomar Antonio, Doniphan, Talbot y regresar a South Desert
Las autoridades explicaron que las cuadrillas estarán realizando reparaciones de señalización vial.
También continúan varios cierres permanentes o de larga duración relacionados con este proyecto, con carácter continuo (24/7) hasta nuevo aviso.
|Ubicación
|Vigencia
|Restricción
|Retorno bajo Bridge C entre Anthony y Vinton
|Cierre continuo 24/7 hasta nuevo aviso
|Cierre total continuo
|South Desert entre Valley Chile y Vinton Steel
|Cierre continuo 24/7
|Carril izquierdo cerrado
|North y South Desert en intersección Los Mochis
|Cierre continuo 24/7
|Carril izquierdo cerrado
|South Desert entre Transmountain e Isela Rubalcalva
|Cierre continuo 24/7
|Carril derecho cerrado
|North Desert entre Transmountain e Isela Rubalcalva
|Cierre continuo 24/7
|Carril izquierdo cerrado
A eso se suman cierres “según sea necesario” entre Anthony y Nashua, además de restricciones cerca de Mesa y Redd.
|Ubicación
|Fechas
|Horario
|Restricción
|I-10 entre Anthony y Nashua
|Lunes a sábado (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)
|9 a.m. – 4 p.m. y 9 p.m. – 6 a.m.
|Carriles alternados
|North y South Desert entre Anthony y Nashua
|Lunes a sábado (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)
|9 a.m. – 4 p.m. y 9 p.m. – 6 a.m.
|Carriles alternados
|I-10 bypass lanes entre Mesa y Redd
|Lunes a sábado (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)
|9 a.m. – 4 p.m.
|Cierre total
|I-10 westbound Exit Ramp 10 (Redd)
|Lunes a sábado (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)
|9 a.m. – 4 p.m.
|Cierre total
En estos casos, el tráfico deberá desviarse por North y South Desert para reincorporarse antes de Mesa Street.
Proyecto Artcraft: rampas cerradas y restricciones en Transmountain
El proyecto sobre Artcraft Road también mantendrá afectaciones importantes esta semana, con trabajos repartidos en varios días del periodo de cierres.
|Ubicación
|Fecha
|Horario
|Restricción
|Motivo
|I-10 westbound on-ramp antes de Artcraft
|Viernes 22 de mayo (emergencia previa)
|4 a.m. – 2 p.m.
|Cierre total
|Colocación de concreto
|SH-178 entre la frontera con Nuevo México y Doniphan
|Lunes a viernes (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)
|9 a.m. – 4 p.m.
|Carriles alternados
|Instalación de iluminación y muros
|North Desert entre Helen of Troy y Cheddars Restaurant
|Lunes a viernes (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)
|9 a.m. – 4 p.m.
|Carriles alternados
|Movimiento de materiales
|South Desert entre Charlie Clark Nissan y Blue Sky
|Lunes a viernes (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)
|9 a.m. – 4 p.m.
|Carriles alternados
|Movimiento de materiales
|I-10 entre Redd y Transmountain
|Lunes a viernes (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)
|9 a.m. – 4 p.m.
|Carriles alternados
|Trabajo estructural
|Entrada westbound antes de Artcraft
|Miércoles 20 – viernes 22 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Entrada cerrada
|Instalación de estructuras
Además, seguirá cerrado hasta aproximadamente agosto de 2026 el acceso westbound de la I-10 hacia Transmountain debido a la construcción de una futura rampa conectora; se trata de un cierre continuo 24/7.
Borderland Expressway y US-54: carriles reducidos y tráfico controlado
En el proyecto Borderland Expressway Phase 2 también habrá varias restricciones dentro del periodo informado.
|Ubicación
|Fechas
|Horario
|Restricción
|US-54 entre Mesquite Hills y McCombs
|Lunes 18 – viernes 22 de mayo
|7 a.m. – 5 p.m.
|Carriles alternados
|Mesquite Hills entre US-54 y Red Man
|Lunes 18 – viernes 22 de mayo
|7 a.m. – 5 p.m.
|Reducción a un carril
|Dyer southbound entre Mocha Dune y Spur 320
|Martes 26 y miércoles 27 de mayo
|7 a.m. – 5 p.m.
|Tráfico controlado
Las cuadrillas estarán transportando material y colocando barreras portátiles.
Cierres continuos por rehabilitación de puentes
Las obras de rehabilitación de puentes también seguirán afectando la movilidad en distintos sectores de El Paso, con cierres de carácter continuo.
|Ubicación
|Restricción
|Concepcion entre Alameda y Paisano
|Cierre total continuo
|Alps entre Marie Tobin y Raymond Telles
|Cierre total continuo
|Hollings entre Raymond Telles y Hondo Pass
|Cierre total continuo
Las autoridades recomiendan seguir los desvíos establecidos en cada zona.
Bridge of the Americas y Zaragoza: cierres por trabajos tecnológicos
El llamado Tech Project también traerá restricciones importantes en la zona del Puente de las Américas y el área de Zaragoza durante la semana.
|Ubicación
|Fechas
|Horario
|Restricción
|Loop 375 eastbound entre San Marcial y Exit 58
|Martes 26 – viernes 29 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Dos carriles derechos y hombro cerrados
|Loop 375 westbound entre Fonseca y Paisano Exit
|Martes 26 – viernes 29 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Hombro derecho cerrado
|US-54 entrance ramp entre Frankfort y Gateway South
|Martes 26 – viernes 29 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Hombro cerrado
|US-54 southbound entre Pershing y Cambridge
|Martes 26 – viernes 29 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Hombro cerrado
|Gateway South entre Pershing y Frankfort
|Martes 26 – viernes 29 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Carril derecho cerrado
Mejoras de señales y alumbrado
También habrá cierres parciales por instalación de señales de tránsito y alumbrado en diferentes barrios.
|Ubicación
|Restricción
|Yandell entre North Grama y Stevens
|Carril derecho cerrado
|Copia entre Wyoming y Tularosa
|Carril derecho cerrado
|Titanic Avenue entre Howard y Pandora
|Hombro derecho cerrado
|Copia Street entre Wyoming y Hueco
|Carriles alternados
|Dyer Street entre Kemp y Van Buren
|Carriles alternados
Loop 375: obras nocturnas y operaciones móviles
Las restricciones en Loop 375 serán constantes durante toda la semana, con énfasis en trabajos nocturnos.
|Ubicación
|Fechas
|Horario
|Restricción
|Entre Fonseca y Park
|Martes 26 – jueves 28 de mayo
|9 p.m. – 6 a.m.
|Carriles alternados
|Loop 375 westbound entre Fonseca y Park
|Desde lunes 18 de mayo hasta finales de junio
|—
|Carril derecho cerrado (cierre continuo)
|Entre Border Patrol Museum y McCombs
|Martes 26 – viernes 29 de mayo
|9 p.m. – 5 a.m.
|Operaciones móviles
También habrá operaciones móviles nocturnas, del martes 26 al viernes 29 de mayo, de 9 p.m. a 5 a.m., en:
- FM-76 entre Alameda y Fabens.
- BU-54A (Dyer) entre Souda y la frontera Texas/Nuevo México.
- SH-20 Alameda entre Passmore y Clint.
- SH-20 Doniphan entre Texas/Nuevo México y Borderland.
- I-10 entre Lasca y Sierra Blanca.
- FM-659 Zaragoza entre North Loop y Montana.
Reparaciones de pavimento, concreto y barreras
Las cuadrillas también trabajarán en reparación de pavimento y barreras metálicas en varios tramos de la I-10 y Loop 375.
Pavimento en I-10:
|Ubicación
|Fechas
|Horario
|Restricción
|I-10 westbound entre Airways y Geronimo
|Martes 26 – jueves 28 de mayo
|9 p.m. – 6 a.m.
|Carriles alternados nocturnos
Barreras metálicas (guardrail):
|Ubicación
|Fechas
|Horario
|Restricción
|Gateway South entre Montana y Yandell
|Martes 26 y miércoles 27 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Carril izquierdo cerrado
|I-10 westbound entre Sunland y Resler
|Jueves 28 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Carril izquierdo cerrado
|Loop 375 entre US-54 y Main Gap
|Viernes 29 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Carril derecho cerrado
Cierres totales y desvíos por reparación de pavimento:
|Ubicación
|Fecha
|Horario
|Restricción
|Desvío
|Loop 375 westbound entre Railroad y McCombs
|Martes 26 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Cierre total
|Salir por Railroad Exit 24-B
|Bomarc entrance ramp
|Martes 26 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Cierre total
|Reingresar por Rushing
|Exit 21 hacia US-54
|Miércoles 27 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Salida cerrada
|Utilizar McCombs Exit 24-A
Reparaciones de concreto:
|Ubicación
|Fechas
|Horario
|Restricción
|I-10 West CD lanes entre Sunland Park y Resler
|Martes 26 – viernes 29 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Carril derecho cerrado
|Missouri y Stanton
|Martes 26 – viernes 29 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Carriles parcialmente cerrados
|I-10 East entre Prospect y Mesa
|Martes 26 – viernes 29 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Carril derecho cerrado
Maintenance Project: rampas y conexiones cerradas
|Ubicación
|Fechas
|Horario
|Restricción
|Ramp N entre Loop 375 East y US-54 North
|Martes 26 – viernes 29 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Cierre total
|I-10 en Spur 37 (Vinton) entre South Desert y Doniphan
|Martes 26 – viernes 29 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Carril izquierdo cerrado
|I-10 east en salida Paisano
|Martes 26 – viernes 29 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Rampa cerrada
Además, el domingo 31 de mayo habrá varios cierres especiales.
|Ubicación
|Fecha
|Horario
|Restricción
|Ramp K entre US-54 South e I-10 West
|Domingo 31 de mayo
|4 a.m. – 5 p.m.
|Cierre total
|Entrada entre Trowbridge y US-54 South
|Domingo 31 de mayo
|4 a.m. – 5 p.m.
|Cierre total
|Boone at Yandell
|Domingo 31 de mayo
|4 a.m. – 5 p.m.
|Cierre total
Horizon Boulevard y Darrington Road seguirán con restricciones
|Ubicación
|Fechas
|Horario
|Restricción
|Horizon Boulevard entre Ashford y Desert Mesa
|Lunes 25 – viernes 29 de mayo
|9 a.m. – 5 p.m.
|Carriles alternados
|Darrington entre Horizon y Nunda
|Lunes 25 – viernes 29 de mayo
|9 a.m. – 5 p.m.
|Carriles alternados
|Darrington southbound entre Homestead y Roslyn
|Cierre continuo hasta julio de 2026
|24/7
|Cierre total continuo
|Intersección Darrington y Roslyn/Alderwood Manor
|Cierre continuo hasta julio de 2026
|24/7
|Cierre total continuo
Las obras incluyen instalación de drenaje, líneas de agua y pavimentación.
Bridge Maintenance Project y mejoras de seguridad
|Ubicación
|Fechas
|Horario
|Restricción
|I-10 eastbound en Piedras Street
|Lunes 25 – jueves 28 de mayo
|9 p.m. – 5 a.m.
|Carriles alternados nocturnos
|Conector I-10 east hacia US-54 east
|Lunes 25 – jueves 28 de mayo
|9 p.m. – 5 a.m.
|Carriles alternados nocturnos
|Dyer northbound entre Quail y Sun Valley
|Martes 26 – miércoles 27 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Carril derecho cerrado
|Dyer southbound entre Quail y Sun Valley
|Jueves 28 – viernes 29 de mayo
|9 a.m. – 4 p.m.
|Carril derecho cerrado
|Socorro Road en Belen Street
|Martes 26 de mayo
|8:30 a.m. – 4 p.m.
|Carriles alternados
Proyectos con cierres continuos hasta 2026
Algunos proyectos seguirán generando restricciones durante meses o incluso hasta finales de 2026, con impacto directo en rutas que muchos residentes usan a diario para ir al trabajo, a las escuelas o hacia la frontera.
