TxDOT ha confirmado el cierre de varias importante vías a lo largo de esta semana (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Pedro Bustamante
El tráfico en El Paso volverá a complicarse esta semana por la enorme cantidad de cierres, desvíos y restricciones viales programadas en distintos puntos de la ciudad. Si vives en la ciudad o sueles cruzar la frontera hacia Ciudad Juárez para trabajar, hacer mandados o visitar a la familia, conviene planear con tiempo: desde la Interstate 10 hasta Loop 375 y US-54, casi todas las principales arterias tendrán afectaciones que pueden alargar tus viajes, cambiar rutas escolares y retrasar servicios de entrega. Muchas obras se harán de noche para minimizar el impacto en la hora pico, pero también habrá cierres diurnos y restricciones continuas que afectarán a conductores, camiones de carga y transporte público. Recomendamos revisar rutas alternas antes de salir, usar Waze o Google Maps en tiempo real, y, si puedes, evitar las franjas horarias nocturnas anunciadas para los cierres mayores. Para quienes frecuentan zonas como Downtown, Horizon City o el corredor hacia Transmountain, esta nota detalla dónde, cuándo y por qué habrá cierres, además de los desvíos más convenientes: información útil si tienes que llevar a los niños al colegio, llegar a un shift nocturno, cruzar hacia Juárez o ir a algún centro comercial del West Side para hacer compras o comer un desayuno bien fronterizo.

El Paso es una de las ciudades más transitadas de Texas, teniendo en cuenta que está al lado de Ciudad Juárez en México (Foto: AFP)
I-10 Widening West: cierres entre Vinton, Resler y Anthony

Uno de los proyectos más importantes continúa siendo la ampliación de la I-10 en el oeste de El Paso. Las cuadrillas seguirán trabajando entre Vinton y Resler de lunes a sábado, con cierres alternados de carriles tanto en horario diurno como nocturno, dentro de la ventana de cierres anunciados entre el 24 de mayo y el 2 de junio.

UbicaciónFechaHorarioRestricciónMotivo
I-10 este y oeste entre Vinton y ReslerLunes a sábado (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)9 a.m. – 4 p.m.Carriles alternadosTrabajos finales
I-10 este y oeste entre Vinton y ReslerLunes a sábado (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)9 p.m. – 6 a.m.Carriles alternadosTrabajos finales
North Desert entre Vinton y ReslerLunes a sábado (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)9 a.m. – 4 p.m. y 9 p.m. – 6 a.m.Carriles alternadosAjustes finales
South Desert entre Vinton y ReslerLunes a sábado (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)9 a.m. – 4 p.m. y 9 p.m. – 6 a.m.Carriles alternadosAjustes finales

Además, el jueves 28 de mayo habrá un cierre total nocturno en la I-10 este a la altura de South Desert, entre Anthony y Los Mochis.

Fecha y horarioRestricciónDesvío
Jueves 28 de mayo, 9 p.m. – 5 a.m.Cierre total en I-10 eastboundSalir por Anthony Exit 0, tomar Antonio, Doniphan, Talbot y regresar a South Desert

Las autoridades explicaron que las cuadrillas estarán realizando reparaciones de señalización vial.

También continúan varios cierres permanentes o de larga duración relacionados con este proyecto, con carácter continuo (24/7) hasta nuevo aviso.

UbicaciónVigenciaRestricción
Retorno bajo Bridge C entre Anthony y VintonCierre continuo 24/7 hasta nuevo avisoCierre total continuo
South Desert entre Valley Chile y Vinton SteelCierre continuo 24/7Carril izquierdo cerrado
North y South Desert en intersección Los MochisCierre continuo 24/7Carril izquierdo cerrado
South Desert entre Transmountain e Isela RubalcalvaCierre continuo 24/7Carril derecho cerrado
North Desert entre Transmountain e Isela RubalcalvaCierre continuo 24/7Carril izquierdo cerrado

A eso se suman cierres “según sea necesario” entre Anthony y Nashua, además de restricciones cerca de Mesa y Redd.

UbicaciónFechasHorarioRestricción
I-10 entre Anthony y NashuaLunes a sábado (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)9 a.m. – 4 p.m. y 9 p.m. – 6 a.m.Carriles alternados
North y South Desert entre Anthony y NashuaLunes a sábado (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)9 a.m. – 4 p.m. y 9 p.m. – 6 a.m.Carriles alternados
I-10 bypass lanes entre Mesa y ReddLunes a sábado (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)9 a.m. – 4 p.m.Cierre total
I-10 westbound Exit Ramp 10 (Redd)Lunes a sábado (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)9 a.m. – 4 p.m.Cierre total

En estos casos, el tráfico deberá desviarse por North y South Desert para reincorporarse antes de Mesa Street.

Proyecto Artcraft: rampas cerradas y restricciones en Transmountain

El proyecto sobre Artcraft Road también mantendrá afectaciones importantes esta semana, con trabajos repartidos en varios días del periodo de cierres.

UbicaciónFechaHorarioRestricciónMotivo
I-10 westbound on-ramp antes de ArtcraftViernes 22 de mayo (emergencia previa)4 a.m. – 2 p.m.Cierre totalColocación de concreto
SH-178 entre la frontera con Nuevo México y DoniphanLunes a viernes (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)9 a.m. – 4 p.m.Carriles alternadosInstalación de iluminación y muros
North Desert entre Helen of Troy y Cheddars RestaurantLunes a viernes (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)9 a.m. – 4 p.m.Carriles alternadosMovimiento de materiales
South Desert entre Charlie Clark Nissan y Blue SkyLunes a viernes (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)9 a.m. – 4 p.m.Carriles alternadosMovimiento de materiales
I-10 entre Redd y TransmountainLunes a viernes (24 de mayo al 2 de junio, según sea necesario)9 a.m. – 4 p.m.Carriles alternadosTrabajo estructural
Entrada westbound antes de ArtcraftMiércoles 20 – viernes 22 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Entrada cerradaInstalación de estructuras

Además, seguirá cerrado hasta aproximadamente agosto de 2026 el acceso westbound de la I-10 hacia Transmountain debido a la construcción de una futura rampa conectora; se trata de un cierre continuo 24/7.

Borderland Expressway y US-54: carriles reducidos y tráfico controlado

En el proyecto Borderland Expressway Phase 2 también habrá varias restricciones dentro del periodo informado.

UbicaciónFechasHorarioRestricción
US-54 entre Mesquite Hills y McCombsLunes 18 – viernes 22 de mayo7 a.m. – 5 p.m.Carriles alternados
Mesquite Hills entre US-54 y Red ManLunes 18 – viernes 22 de mayo7 a.m. – 5 p.m.Reducción a un carril
Dyer southbound entre Mocha Dune y Spur 320Martes 26 y miércoles 27 de mayo7 a.m. – 5 p.m.Tráfico controlado

Las cuadrillas estarán transportando material y colocando barreras portátiles.

Cierres continuos por rehabilitación de puentes

Las obras de rehabilitación de puentes también seguirán afectando la movilidad en distintos sectores de El Paso, con cierres de carácter continuo.

UbicaciónRestricción
Concepcion entre Alameda y PaisanoCierre total continuo
Alps entre Marie Tobin y Raymond TellesCierre total continuo
Hollings entre Raymond Telles y Hondo PassCierre total continuo

Las autoridades recomiendan seguir los desvíos establecidos en cada zona.

Bridge of the Americas y Zaragoza: cierres por trabajos tecnológicos

El llamado Tech Project también traerá restricciones importantes en la zona del Puente de las Américas y el área de Zaragoza durante la semana.

UbicaciónFechasHorarioRestricción
Loop 375 eastbound entre San Marcial y Exit 58Martes 26 – viernes 29 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Dos carriles derechos y hombro cerrados
Loop 375 westbound entre Fonseca y Paisano ExitMartes 26 – viernes 29 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Hombro derecho cerrado
US-54 entrance ramp entre Frankfort y Gateway SouthMartes 26 – viernes 29 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Hombro cerrado
US-54 southbound entre Pershing y CambridgeMartes 26 – viernes 29 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Hombro cerrado
Gateway South entre Pershing y FrankfortMartes 26 – viernes 29 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Carril derecho cerrado

Mejoras de señales y alumbrado

También habrá cierres parciales por instalación de señales de tránsito y alumbrado en diferentes barrios.

UbicaciónRestricción
Yandell entre North Grama y StevensCarril derecho cerrado
Copia entre Wyoming y TularosaCarril derecho cerrado
Titanic Avenue entre Howard y PandoraHombro derecho cerrado
Copia Street entre Wyoming y HuecoCarriles alternados
Dyer Street entre Kemp y Van BurenCarriles alternados

Loop 375: obras nocturnas y operaciones móviles

Las restricciones en Loop 375 serán constantes durante toda la semana, con énfasis en trabajos nocturnos.

UbicaciónFechasHorarioRestricción
Entre Fonseca y ParkMartes 26 – jueves 28 de mayo9 p.m. – 6 a.m.Carriles alternados
Loop 375 westbound entre Fonseca y ParkDesde lunes 18 de mayo hasta finales de junioCarril derecho cerrado (cierre continuo)
Entre Border Patrol Museum y McCombsMartes 26 – viernes 29 de mayo9 p.m. – 5 a.m.Operaciones móviles

También habrá operaciones móviles nocturnas, del martes 26 al viernes 29 de mayo, de 9 p.m. a 5 a.m., en:

  • FM-76 entre Alameda y Fabens.
  • BU-54A (Dyer) entre Souda y la frontera Texas/Nuevo México.
  • SH-20 Alameda entre Passmore y Clint.
  • SH-20 Doniphan entre Texas/Nuevo México y Borderland.
  • I-10 entre Lasca y Sierra Blanca.
  • FM-659 Zaragoza entre North Loop y Montana.

Reparaciones de pavimento, concreto y barreras

Las cuadrillas también trabajarán en reparación de pavimento y barreras metálicas en varios tramos de la I-10 y Loop 375.

Pavimento en I-10:

UbicaciónFechasHorarioRestricción
I-10 westbound entre Airways y GeronimoMartes 26 – jueves 28 de mayo9 p.m. – 6 a.m.Carriles alternados nocturnos

Barreras metálicas (guardrail):

UbicaciónFechasHorarioRestricción
Gateway South entre Montana y YandellMartes 26 y miércoles 27 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Carril izquierdo cerrado
I-10 westbound entre Sunland y ReslerJueves 28 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Carril izquierdo cerrado
Loop 375 entre US-54 y Main GapViernes 29 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Carril derecho cerrado

Cierres totales y desvíos por reparación de pavimento:

UbicaciónFechaHorarioRestricciónDesvío
Loop 375 westbound entre Railroad y McCombsMartes 26 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Cierre totalSalir por Railroad Exit 24-B
Bomarc entrance rampMartes 26 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Cierre totalReingresar por Rushing
Exit 21 hacia US-54Miércoles 27 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Salida cerradaUtilizar McCombs Exit 24-A

Reparaciones de concreto:

UbicaciónFechasHorarioRestricción
I-10 West CD lanes entre Sunland Park y ReslerMartes 26 – viernes 29 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Carril derecho cerrado
Missouri y StantonMartes 26 – viernes 29 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Carriles parcialmente cerrados
I-10 East entre Prospect y MesaMartes 26 – viernes 29 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Carril derecho cerrado

Maintenance Project: rampas y conexiones cerradas

UbicaciónFechasHorarioRestricción
Ramp N entre Loop 375 East y US-54 NorthMartes 26 – viernes 29 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Cierre total
I-10 en Spur 37 (Vinton) entre South Desert y DoniphanMartes 26 – viernes 29 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Carril izquierdo cerrado
I-10 east en salida PaisanoMartes 26 – viernes 29 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Rampa cerrada

Además, el domingo 31 de mayo habrá varios cierres especiales.

UbicaciónFechaHorarioRestricción
Ramp K entre US-54 South e I-10 WestDomingo 31 de mayo4 a.m. – 5 p.m.Cierre total
Entrada entre Trowbridge y US-54 SouthDomingo 31 de mayo4 a.m. – 5 p.m.Cierre total
Boone at YandellDomingo 31 de mayo4 a.m. – 5 p.m.Cierre total

Horizon Boulevard y Darrington Road seguirán con restricciones

UbicaciónFechasHorarioRestricción
Horizon Boulevard entre Ashford y Desert MesaLunes 25 – viernes 29 de mayo9 a.m. – 5 p.m.Carriles alternados
Darrington entre Horizon y NundaLunes 25 – viernes 29 de mayo9 a.m. – 5 p.m.Carriles alternados
Darrington southbound entre Homestead y RoslynCierre continuo hasta julio de 202624/7Cierre total continuo
Intersección Darrington y Roslyn/Alderwood ManorCierre continuo hasta julio de 202624/7Cierre total continuo

Las obras incluyen instalación de drenaje, líneas de agua y pavimentación.

Bridge Maintenance Project y mejoras de seguridad

UbicaciónFechasHorarioRestricción
I-10 eastbound en Piedras StreetLunes 25 – jueves 28 de mayo9 p.m. – 5 a.m.Carriles alternados nocturnos
Conector I-10 east hacia US-54 eastLunes 25 – jueves 28 de mayo9 p.m. – 5 a.m.Carriles alternados nocturnos
Dyer northbound entre Quail y Sun ValleyMartes 26 – miércoles 27 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Carril derecho cerrado
Dyer southbound entre Quail y Sun ValleyJueves 28 – viernes 29 de mayo9 a.m. – 4 p.m.Carril derecho cerrado
Socorro Road en Belen StreetMartes 26 de mayo8:30 a.m. – 4 p.m.Carriles alternados

Proyectos con cierres continuos hasta 2026

Algunos proyectos seguirán generando restricciones durante meses o incluso hasta finales de 2026, con impacto directo en rutas que muchos residentes usan a diario para ir al trabajo, a las escuelas o hacia la frontera.

Decenas de calles cerradas en El Paso podrían complicar tu habitual traslado de todos los días (Foto: AFP)
