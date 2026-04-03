Nueva York se prepara para uno de esos domingos en los que Manhattan cambia de ritmo por completo: más gente caminando por la Quinta Avenida, familias saliendo temprano después de misa, turistas buscando la mejor foto y vecinos que simplemente quieren esquivar el tráfico antes de que se complique el panorama. Este domingo 5 de abril, la ciudad vivirá el tradicional Desfile de Pascua y el Festival de los Sombreros, una celebración que mezcla fe, color, elegancia y un toque muy neoyorquino que cada año atrae a miles de personas en pleno corazón de Midtown. Si te mueves por la zona, ya sea para ir a la iglesia, trabajar, salir a comer o tomar el metro cerca de la Catedral de San Patricio, te conviene revisar bien qué calles estarán cerradas y a qué hora.

La Pascua en Nueva York no es solo una fecha religiosa: también es una de esas tradiciones que convierten la ciudad en un escenario abierto, con sombreros adornados, trajes de primavera y una atmósfera que recuerda que en esta ciudad siempre hay espacio para celebrar algo distinto. Para muchos hispanos que viven en la Gran Manzana, este tipo de eventos forma parte de ese mosaico cultural tan propio de Nueva York, donde un domingo puede empezar con una misa, seguir con un brunch y terminar con una caminata entre la Quinta Avenida y Midtown.

Un ciudadano disfrazado con motivos de Pascua durante el evento temático de la Ciudad de Nueva York (Foto: AP) / Yuki Iwamura

CALLES CERRADAS EN MANHATTAN

Si planeas moverte por Manhattan este domingo, toma en cuenta que habrá cierres programados en una de las zonas más transitadas de la ciudad. Las restricciones se aplicarán de forma flexible, según el flujo de peatones y la operación policial en el área.

Calles con cierre programado:

Quinta Avenida, entre la calle 47 y la calle 52.

Calle 50 Este, entre la Quinta Avenida y la Avenida Madison.

Calle 51 Este, entre la Quinta Avenida y la Avenida Madison.

Estos cierres responden tanto a la misa de Pascua como al desfile, que concentra a miles de personas en pocas cuadras y suele generar desvíos en el tránsito, demoras y cambios en el acceso peatonal.

La Pascua es una celebración que emociona a grandes y chicos en la Ciudad de Nueva York (Foto: AFP) / KENA BETANCUR

HORARIO Y RECORRIDO

El desfile está previsto para comenzar a las 10:00 de la mañana y prolongarse hasta alrededor de las 4:00 de la tarde.

Durante ese lapso, los participantes recorrerán el tramo de la Quinta Avenida comprendido entre las calles 49 y 57, con la Catedral de San Patricio como uno de los puntos más concurridos y fotogénicos de toda la jornada.

Datos clave del evento:

Dato Información Inicio 10:00 a. m. Fin estimado 4:00 p. m. Recorrido Quinta Avenida, entre las calles 49 y 57 Estilo Participación libre, con atuendos primaverales Zona más concurrida Catedral de San Patricio

¿DÓNDE VER MEJOR EL DESFILE?

Si quieres tener una buena vista, el mejor punto suele ser el entorno de la Catedral de San Patricio, entre las calles 50 y 51 sobre la Quinta Avenida. Ahí se concentra buena parte de la energía del evento: familias, curiosos, devotos, fotógrafos y turistas que llegan temprano para encontrar espacio.

Desde ese punto se aprecia mejor el paso de los participantes con sus sombreros decorados, prendas elegantes y diseños primaverales que ya forman parte de la identidad visual de esta celebración en Nueva York.

¿QUÉ ESPERAR DEL FESTIVAL DE LOS SOMBREROS?

Uno de los mayores atractivos del día es el Festival de los Sombreros, una tradición que convierte la acera en una especie de pasarela urbana. No es raro ver diseños tan elaborados que parecen sacados de una gala en el Upper East Side, pero con el espíritu abierto y comunitario que caracteriza a la ciudad.

Entre lo más común encontrarás:

Sombreros decorados con flores y colores de primavera.

Atuendos familiares con temática religiosa o estacional.

Diseños creativos, elegantes y llamativos.

Mucha gente tomando fotos y grabando videos para redes sociales.

LO QUE CONVIENE TENER EN CUENTA

Si vas a estar por Manhattan ese domingo, lo mejor es salir con tiempo, revisar rutas alternas y considerar el uso del subway, aunque algunas estaciones cercanas pueden tener más movimiento de lo normal. En una ciudad como Nueva York, donde cada cierre puede cambiarte el trayecto en minutos, planificar antes siempre ayuda.

En resumen, el Desfile de Pascua vuelve a poner a Midtown en el centro de la atención con una celebración que mezcla tradición, cultura y ese estilo tan particular de Nueva York que nunca pasa desapercibido. Si decides acercarte, ya sabes dónde estará el movimiento y qué calles debes evitar.

El famoso conejo de Pascua de Macy’s Herald Square, en Nueva York (Foto: AFP)

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