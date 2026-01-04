Encontrar el lugar perfecto para jubilarse implica considerar mucho más que el clima o los paisajes, también se debe tener en cuenta la calidad y el acceso a los servicios de salud. En ese contexto, diversas ciudades de EE.UU. se están ganando reconocimiento por ofrecer infraestructuras ideales que garantizan la tranquilidad a los adultos mayores, especialistas de primer nivel y entornos diseñados para fomentar un estilo de vida saludable. A continuación, te revelaré cuáles son esas localidades.

Actualmente, existen un fenómeno llamado ‘Peak 65′, el cual se indica que, desde el 2024 hasta el 2027, más de 4.1 millones de ciudadanos estadounidenses cumplirán 65 años por cada año que transcurre en el periodo comprendido, según lo señalado por CBS News y Alliance for Lifetime Income .

Es decir, más de 11 mil estadounidenses cumplirán dicha edad cada día entre los años mencionados, lo que significa un aumento considerable en la última década. Por consecuente, estos adultos mayores pretenderán residir en zonas que vayan acorde a sus estilos de vida y acceder a buenos servicios de salud.

Desde el 2024 hasta el 2027, más de 4.1 millones de estadounidense cumplirán 65 años, edad adecuada para jubilarse. (Crédito: Freepik)

Bajo esa premisa, el portal GoBankingRates compartió una lista de cinco ciudades que se destacan como buenas opciones para los jubilados. Presta atención.

Pittsburgh, Pensilvania

El índice general de costo de vida en esta ciudad es aproximadamente 5% menos al promedio nacional; por lo tanto, se posiciona como una interesante alternativa. Los jubilados no tendrán que preocuparse por gastos diarios o vivienda. Es más, accederán a múltiples hospitales y centros de especialidades, ya que en dicha área se ubica el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh.

Greenville, Carolina del Sur

Esta ciudad ofrece una balanceada relación entre economía y salud, manteniendo un costo de vida un 7% inferior al promedio nacional. Esto se debe a ahorros significativos en vivienda, servicios y transporte. Esta ventaja se complementa con la infraestructura médica de Prisma Health y Bon Secours St. Francis.

Sioux Falls, Dakota del Sur

La localidad se posiciona como un destino atractivo por su política fiscal, ya que se destaca la ausencia de impuestos sobre la renta personal y una baja carga tributaria. La región garantiza a los jubilados una atención médica de primer nivel al albergar a Sanford Health y Avera, dos sistemas hospitalarios con grandes reconocimientos.

Boise, Idaho

La economía de la ciudad presenta un costo de vida un 8% por debajo de la media estatal. También se destaca por su infraestructura sanitaria, liderada por el Centró Médico St. Luke’s Boise y el Centro Médico Regional Saint Alphonsus. Los jubilados no solo recibirán atención de alta especialidad, sino que accederán a programas de asistencia inmobiliaria.

Alburquerque, Nuevo México

Vivir en esta ciudad resulta más accesible que en otros puntos de EE.UU., ya que el presupuesto familiar rinde un 5% más que el promedio nacional. Esta ventaja económica se complementa con la infraestructura médica, compuesta por tres redes sanitarias y ocho centros hospitalarios.

Ciudades situadas en Pensilvania, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Idaho y Nuevo México se presentan como las mejoras alternativas de atención médica para jubilados. (Crédito: Freepik)

En qué ciudades de EE.UU. se gasta más dinero para recibir atención médica

Así como existen localidades con costos accesibles para acceder a buenos servicios de salud, también hay hospitales donde el precio de las consultas médicas y medicamentos supera el 10% del ingreso familiar mensual promedio. Aquí te revelo las ciudades:

Detroit, Michigan Cleveland, Ohio Newark, Nueva Jersey Toledo, Ohio Birmingham, Alabama

