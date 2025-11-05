¡El espectáculo del invierno llegó antes de tiempo en muchas regiones de Estados Unidos! Las primeras nevadas de noviembre 2025 ya pintan de blanco ciudades y paisajes, llenando de emoción y retos a quienes viven en el norte y el centro del país. Si te preguntas cómo afectarán las primeras tormentas, qué estados serán los más impactados y qué consejos seguir para estar preparado, tienes toda la información aquí.

¿Dónde caerá la primera nieve este noviembre en EE.UU.?

Según el National Weather Service (NWS), los sistemas fríos que bajan desde Canadá ya traen nevadas desde Nueva Inglaterra hasta las Montañas Rocosas y el Medio Oeste. Prepárate para paisajes espectaculares y cambios drásticos de temperatura en lugares como Buffalo, Chicago, Denver y Portland.

: Nueva York (Buffalo, Syracuse, Albany), Massachusetts, Vermont, Maine y New Hampshire ya esperan sus primeras acumulaciones de nieve. Medio Oeste: Ohio, Indiana, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Iowa, Michigan y parte de Dakota y Nebraska verán la nieve antes de diciembre.

: Norte de Texas, Nuevo México, norte de Arizona, Utah y Nevada también recibirán las primeras nevadas en las zonas montañosas. Noroeste del Pacífico: Washington y norte de Oregón tendrán copos en las ciudades cercanas a la cordillera.

ESTADOS UNIDOS, 04/11/2025.- Las nevadas en Estados Unidos han estado por debajo de lo normal esta temporada, excepto en esta regió. Foto de NOAA/NOHRSC / NOAA/NOHRSC

¿Qué ciudades tendrán mayor acumulación de nieve en Estados Unidos?

Las ciudades que tendrán mayor acumulación de nieve en Estados Unidos durante noviembre incluyen Buffalo, Syracuse y Rochester en Nueva York, así como ciudades críticas cerca de los Grandes Lagos y el noreste del país, como Boston y Burlington (Vermont). Minneapolis, Chicago y Cleveland también están entre las más afectadas en el Medio Oeste, junto a Denver y Salt Lake City en la región de las Montañas Rocosas.

Buffalo, NY : Habitualmente registra acumulación superior a 90 cm solo en noviembre, pudiendo superar el metro en toda la temporada.​

: Habitualmente registra acumulación superior a 90 cm solo en noviembre, pudiendo superar el metro en toda la temporada.​ Syracuse y Rochester, NY : Nevadas importantes desde principios de noviembre, con eventos sostenidos durante el mes.​

: Nevadas importantes desde principios de noviembre, con eventos sostenidos durante el mes.​ Boston, MA y Burlington, VT : El noreste vivirá tormentas intensas y episodios de nieve por encima del promedio habitual.​

: El noreste vivirá tormentas intensas y episodios de nieve por encima del promedio habitual.​ Minneapolis, MN y Chicago, IL : Incremento de fuertes nevadas, en especial en áreas alrededor de los Grandes Lagos.​

: Incremento de fuertes nevadas, en especial en áreas alrededor de los Grandes Lagos.​ Denver, CO y Salt Lake City, UT : La llegada temprana del frío invernal favorece acumulaciones notables en noviembre.​

: La llegada temprana del frío invernal favorece acumulaciones notables en noviembre.​ Cleveland, OH y Pittsburgh, PA : Regiones propensas por el “efecto lacustre”, con varios brotes de tormenta.​

: Regiones propensas por el “efecto lacustre”, con varios brotes de tormenta.​ Spokane, WA: En el noroeste, junto a Seattle y Portland, registrará más nieve de lo habitual este mes.​

ESTADOS UNIDOS, 04/11/2025.- Estados Unidos afronta noviembre bajo la llegada de frentes polares potentes y nevadas históricas, con estados del norte y centro como Nueva York, Minnesota y Michigan que se perfilan entre los más impactados por el frío y acumulaciones excepcionales de nieve. FOTO DE ADAM GRAY PARA AFP / ADAM GRAY

Efectos y riesgos: ¿qué debes anticipar?

Las nevadas tempranas pueden causar interrupciones en carreteras, retrasos en aeropuertos y cortes de servicios. Agricultores y autoridades locales ya activan planes de contingencia, mientras las familias preparan sus hogares para el frío intenso.

Consulta siempre los avisos del NWS y el Weather Channel antes de viajar.

antes de viajar. Las temperaturas pueden bajar de un día para otro: mantén ropa abrigada y tu auto listo.

¿Qué debes saber sobre la nieve?

El jueves por la mañana se formaron bandas de nieve por efecto lacustre al este de los lagos Erie y Ontario. También se registraron varias bandas activas en la zona superior de los Grandes Lagos.

Durante la jornada, las nevadas más intensas se esperaban desde el noreste de Ohio, pasando por el noroeste de Pensilvania, hasta el suroeste del estado de Nueva York, al sur de Buffalo. Otra área de fuertes nevadas se preveía al sur de Watertown, Nueva York; una tercera al este del lago Hurón, en Ontario, Canadá; y una cuarta que se extendía desde las cercanías de Munising hasta Petoskey, Michigan.

ESTADOS UNIDOS, 04/11/2025.- Las zonas de montaña y regiones con cotas superiores a 2,000 metros afrontarán grandes retos este noviembre 2025 por intensas nevadas, acumulaciones históricas y recomendaciones prioritarias para viajar seguro y proteger el hogar. FOTO DE DANIEL SLIM PARA AFP / DANIEL SLIM

Se estimaba que las acumulaciones de nieve durante los dos días que concluirían la madrugada del sábado alcanzarían entre 18 y 24 pulgadas o más en las bandas más persistentes al este de los lagos Erie, Ontario y Hurón, y entre 12 y 18 pulgadas en algunas zonas del norte de Michigan.

Consejos rápidos para enfrentar la primera nevada

Revisa tu calefacción y asegúrate de tener mantas y ropa térmica a la mano.

Guarda sal para el hielo y alimentos no perecederos.

Ten linternas, baterías y tu teléfono siempre cargado.

Antes de salir, verifica rutas y condiciones del clima.

Para automovilistas: revisa neumáticos y mantén distancia al conducir.

Preguntas frecuentes: nieve en EE.UU.

¿Cuándo suele nevar por primera vez?

Entre finales de octubre y noviembre en las zonas del norte y montaña.

¿Qué regiones reciben más nieve?

El Noreste (Nueva York, Nueva Inglaterra), el Medio Oeste y áreas altas del Oeste.

¿Es segura la nieve para viajar?

Con precaución: puede causar accidentes, pero con preparación, se disfruta sin problemas.

¿La calidad de la nieve es buena para esquiar?

En Colorado, Utah y Vermont, suele ser ideal para deportes de invierno.

¿El cambio climático afecta las nevadas?

Sí, hay zonas donde la temporada y cantidad de nieve han cambiado en los últimos años.

Un otoño para recordar

Este noviembre, Estados Unidos vive un otoño inusual: el invierno se adelantó regalando postales únicas y poniendo a prueba la adaptación de todos. Mantente informado y disfruta de la magia de la primera nevada.