El alto costo de vida en Estados Unidos ha obligado a miles de personas a ajustar cada vez más sus presupuestos para llegar a fin de mes; incluso algunas han pensado en mudarse a otros lugares para no sentir tanto el golpe económico en sus bolsillos. Si bien esta situación preocupa a muchos, existe una alternativa para quienes buscan cambiar de aires: lo mejor de todo es que les pagarán por mudarse y establecerse en un nuevo territorio. A continuación, las cinco ciudades estadounidenses que ofrecen entre US$5,000 y US$10,000 a sus nuevos residentes.

¿Te mudarías? Las ciudades de EE.UU. que te dan miles de dólares por ser su nuevo vecino (Foto: Freepik)

LAS CIUDADES EN EE.UU. QUE PAGAN A NUEVOS RESIDENTES

Estas son las cinco ciudades de EE.UU. donde pagan miles de dólares a quienes quieran mudarse y establecerse allí, especialmente si son trabajadores remotos.

1. ALASKA

Sin importar en qué localidad vivan, Alaska paga a sus residentes anualmente mediante el Dividendo del Fondo Permanente (Permanent Fund Dividend, PFD). El monto no es fijo todos los años: cambia según las ganancias del fondo, pero para el ciclo más reciente este se ha fijado en alrededor de US$1,000 por persona.

También existen otros programas de reubicación vinculados a Alaska, siendo el caso más claro el de Ketchikan que, a través de su programa “Choose Ketchikan”, ofrece hasta US$2,000 a nuevos residentes que trabajen de forma remota para una empresa fuera del estado, así como tres meses de internet gratuito, según publicó Business Insider.

Requisitos para Choose Ketchikan

Tener al menos 18 años.

Estar empleado a tiempo completo (o con ingresos estables) y trabajar de forma remota.

Vivir actualmente fuera de Alaska y trabajar para una empresa que también esté fuera de Alaska.

Poder mudarte a Ketchikan dentro de unos 6 meses y establecer residencia allí para acceder también al Dividendo del Fondo Permanente de Alaska después de un año.

¿Cómo aplicar a Choose Ketchikan?

Ingresar al sitio oficial del programa (Choose Ketchikan) y completar la solicitud en línea con tus datos personales, laborales y de ingresos.

Enviar la aplicación; se revisa de manera continua hasta cubrir cerca de 15 plazas por año, y se evalúa mensualmente.

​Si avanzas, el comité del programa te contacta por correo electrónico y te hace una entrevista por videollamada como finalista.

Una vez aceptado, te mudas a Ketchikan, estableces residencia y recibes hasta US$2,000 en incentivos más hasta tres meses de internet gratuito.

2. TULSA, OKLAHOMA

Tulsa, Oklahoma, tiene el programa Tulsa Remote, que ofrece alrededor de US$10,000 a trabajadores remotos que se muden a vivir allí y cumplan ciertos requisitos (trabajar a distancia para una empresa fuera de Oklahoma, vivir en Tulsa por al menos un año, etc.).

Requisitos para Tulsa Remote

Tener al menos 18 años.

Estar autorizado para trabajar en Estados Unidos (ciudadano o residente legal).

Trabajar a tiempo completo de forma remota o ser autónomo para una empresa ubicada fuera de Oklahoma.

Haber vivido fuera de Oklahoma al menos el último año y poder mudarte a Tulsa dentro de unos 6–12 meses (según la guía usada).

¿Cómo aplicar a Tulsa Remote?

Entrar a la web oficial de Tulsa Remote y hacer el “Eligibility Quiz” o cuestionario de elegibilidad.

Llenar la solicitud en línea (en inglés), con tus datos de contacto y laborales. No piden video ni carta de presentación, solo el formulario.

Adjuntar o luego entregar pruebas de empleo remoto, residencia fuera de Oklahoma e ingresos cuando te las pidan.

Esperar respuesta: suelen revisar en unas 4 semanas; si avanzas, te invitan a una entrevista en línea.

Si eres aceptado, haces verificación de antecedentes e ingresos, te mudas a Tulsa en el plazo indicado y, tras firmar contrato de alquiler o comprar vivienda y asistir a la orientación, comienzas a recibir el pago de los US$10,000

3. KENTUCKY

En Kentucky hay programas que pagan incentivos a nuevos residentes, pero no es todo el estado, sino ciertas áreas y ciudades concretas. Una de ellas es Red River Gorge que ofrece un bono de reubicación de hasta US$5,000 para atraer a personas que quieran mudarse y vivir allí.

Además del dinero que te pagarán para apoyar los gastos de reubicación, te darán un paquete de bienvenida personalizado con actividades y experiencias locales, así como apoyo para la búsqueda de empleo para la pareja y un bono extra de US$2,500 si consigue un trabajo elegible en educación o salud.

Requisitos para Red River Gorge

Tener al menos 18 años.

Ser empleado a tiempo completo o autónomo y poder mantener tu trabajo o clientes al mudarte.

Vivir actualmente fuera de Kentucky.

Ser ciudadano estadounidense y estar autorizado para trabajar en EE.UU.

​Poder trasladar tu residencia principal al este de Kentucky (zona de Red River Gorge y condados elegibles) en un máximo de 6 meses.

Ganar al menos US$70,000 anuales de ingreso personal.

¿Cómo aplicar a Red River Gorge?

Entrar a la página del programa en MakeMyMove (Red River Gorge, Eastern Kentucky).

Completar el “eligibility check” o chequeo rápido de elegibilidad en línea.

​Crear un perfil y enviar la solicitud con tus datos personales, situación laboral, ingresos y plan de mudanza.

Si calificas, te conectan con los patrocinadores locales para entrevista y para decidir si la comunidad es adecuada para ti.

Tras ser seleccionado, confirmas tu elegibilidad, aceptas la oferta formal y, cuando te mudas y notificas tu llegada, recibes el incentivo.

4. BALTIMORE, MARYLAND

Baltimore, Maryland, tiene varios programas que pagan incentivos económicos a quienes se mudan y compran vivienda en la ciudad. Ellos son:

EL PROGRAMA VACANTS TO VALUE BOOSTER: otorga hasta US$10,000 a quienes compran propiedades Vacants to Value en zonas con casas abandonadas, para incentivar que nuevos residentes se instalen allí.

Requisitos para Vacants to Value Booster

Comprar una vivienda que haya sido catalogada como propiedad vacante (con aviso de edificio vacío por al menos un año) y que entre en la categoría de “Vacants to Value”.

Obtener un certificado de asesoría para compradores de vivienda de una agencia aprobada por la ciudad antes de hacer la oferta de compra.

Vivir en esa vivienda como residencia principal.

Aportar al menos US$1,000 de tu propio dinero al cierre.

Usar una hipoteca a tasa fija (no se permiten cofirmantes, compras solo en efectivo ni financiación directa del propietario) y que el monto del préstamo no supere el límite FHA vigente, publica Live Baltimore.

Solicitar y ser aprobado antes del cierre; los fondos no se aplican de forma retroactiva.

¿Cómo aplicar a Vacants to Value Booster?

Revisar en LiveBaltimore o Vacants to Value si la propiedad que te interesa es elegible para el Booster.

Completar el curso de asesoría de vivienda y obtener el certificado.

Llenar el formulario de solicitud del incentivo y enviarlo al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Baltimore antes del cierre de la compra.

Coordinar con tu prestamista y con la ciudad para que los fondos se apliquen directamente al cierre como parte del pago inicial/costos de cierre.

EL PROGRAMA BUYING INTO BALTIMORE: ofrece US$5,000 para ayudar con el pago inicial y costos de cierre a quienes compran vivienda y se mudan a la ciudad. El dinero se condona tras cinco años de residencia.

Requisitos para Buying Into Baltimore

Obtener un certificado de asesoría para compradores de vivienda de una agencia aprobada por la ciudad antes de hacer la oferta (taller + sesión de consejería).

​Vivir en la casa como residencia principal.

​Aportar al menos US$1,000 de tu propio dinero al cierre.

​Que la hipoteca no supere el límite FHA vigente (unos US$731,400 para vivienda unifamiliar).

​Aplicar y ser aprobado antes del cierre; los fondos no son retroactivos.

​No hay límite de ingresos para el hogar.

​¿​Cómo aplicar a Buying Into Baltimore?

Registrarse y asistir al evento Buying Into Baltimore / Trolley Tour de Live Baltimore, completar todas las actividades requeridas.

Obtener el certificado de asesoría de vivienda de una agencia aprobada por la ciudad.

​Después del evento, tienes 12 días hábiles para: hacer una oferta, que te la acepten, tener un contrato de compraventa y enviar toda la documentación para el incentivo.

​Presentar la solicitud de Buying Into Baltimore y entrar al sorteo. Si eres elegido, los US$5,000 se aplican directamente al pago inicial/costos de cierre en tu cierre de compra.

LIVE NEAR YOUR WORK y programas para compradores por primera vez, con subvenciones que suelen ir de US$1,000 a más de US$10,000 según ingreso y zona.

Requisitos para Live Near Your Work

Obtener un certificado de asesoría para compradores de vivienda de una agencia aprobada por la ciudad antes de hacer la oferta (taller + sesión de consejería).

​Que tu empleador participe en el programa Live Near Your Work.

Usar la vivienda como residencia principal.

Aportar al menos US$1,000 de tu propio dinero al cierre.

Que la hipoteca no supere el límite FHA vigente (unos US$731,400 para vivienda unifamiliar).

Solicitar y ser aprobado antes del cierre. Los fondos no son retroactivos.

Hipoteca a tasa fija. No se permiten cofirmantes, compras solo en efectivo ni financiamiento directo del dueño.

¿Cómo aplicar a Live Near Your Work?

Hacer la asesoría de compra de vivienda y obtener el certificado.

​Contactar al área de Recursos Humanos o beneficios de tu empleador para confirmar que participa y conocer reglas específicas (barrios elegibles, montos, etc.).

Llenar el formulario de Live Near Your Work que tu empleador y tú deben firmar y enviar al Office of Homeownership de Baltimore, normalmente al menos 15 días hábiles antes del cierre.

Una vez aprobada la solicitud, la subvención se aplica directamente al pago inicial y/o costos de cierre en el momento del settlement

5. HAMILTON, OHIO

Hamilton, Ohio tiene el Programa de Atracción de Talentos (Talent Attraction Program, TAP), que ofrece hasta US$15,000 a recién graduados universitarios que se muden allí y trabajen en el condado de Butler.

Requisitos para Talent Attraction Program, TAP

Haber terminado una carrera universitaria en los últimos 7 años, preferentemente en áreas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes o matemáticas).

Tener más de US$5,000 en deuda de préstamos estudiantiles.

No vivir actualmente en las zonas objetivo del centro de Hamilton, pero tener planes de mudarte a uno de los barrios urbanos designados (Urban Neighborhoods, Armondale o Highland Park), publica Redi Cincinnati.

Contar con empleo a tiempo completo en el condado de Butler o un trabajo remoto a tiempo completo en un puesto profesional.

Comprometerte a vivir en el área designada al menos dos años. Si te vas antes de que terminen de pagarte, pierdes los pagos futuros.

El apoyo puede llegar hasta unos US$15,000 para amortizar tu deuda estudiantil (es una especie de “beca inversa”).

¿Cómo aplicar a Talent Attraction Program?

Ir al portal de becas de la Hamilton Community Foundation (sección Talent Attraction Program / TAP Scholarship).

Crear una cuenta y llenar la solicitud en línea con datos personales, estudios, monto de deuda, empleo y plan de mudanza a Hamilton.

​Adjuntar la documentación que respalde tu título, tu deuda estudiantil y tu empleo.

Enviar la aplicación y esperar revisión; las convocatorias se abren periódicamente “cuando hay fondos disponibles”, y la fundación contacta a los candidatos seleccionados con instrucciones para seguir el proceso.

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