El alto costo de vida en Estados Unidos ha obligado a miles de personas a ajustar cada vez más sus presupuestos para llegar a fin de mes; incluso algunas han pensado en mudarse a otros lugares para no sentir tanto el golpe económico en sus bolsillos. Si bien esta situación preocupa a muchos, existe una alternativa para quienes buscan cambiar de aires: lo mejor de todo es que les pagarán por mudarse y establecerse en un nuevo territorio. A continuación, las cinco ciudades estadounidenses que ofrecen entre US$5,000 y US$10,000 a sus nuevos residentes.
LAS CIUDADES EN EE.UU. QUE PAGAN A NUEVOS RESIDENTES
Estas son las cinco ciudades de EE.UU. donde pagan miles de dólares a quienes quieran mudarse y establecerse allí, especialmente si son trabajadores remotos.
1. ALASKA
Sin importar en qué localidad vivan, Alaska paga a sus residentes anualmente mediante el Dividendo del Fondo Permanente (Permanent Fund Dividend, PFD). El monto no es fijo todos los años: cambia según las ganancias del fondo, pero para el ciclo más reciente este se ha fijado en alrededor de US$1,000 por persona.
También existen otros programas de reubicación vinculados a Alaska, siendo el caso más claro el de Ketchikan que, a través de su programa “Choose Ketchikan”, ofrece hasta US$2,000 a nuevos residentes que trabajen de forma remota para una empresa fuera del estado, así como tres meses de internet gratuito, según publicó Business Insider.
Requisitos para Choose Ketchikan
- Tener al menos 18 años.
- Estar empleado a tiempo completo (o con ingresos estables) y trabajar de forma remota.
- Vivir actualmente fuera de Alaska y trabajar para una empresa que también esté fuera de Alaska.
- Poder mudarte a Ketchikan dentro de unos 6 meses y establecer residencia allí para acceder también al Dividendo del Fondo Permanente de Alaska después de un año.
¿Cómo aplicar a Choose Ketchikan?
- Ingresar al sitio oficial del programa (Choose Ketchikan) y completar la solicitud en línea con tus datos personales, laborales y de ingresos.
- Enviar la aplicación; se revisa de manera continua hasta cubrir cerca de 15 plazas por año, y se evalúa mensualmente.
- Si avanzas, el comité del programa te contacta por correo electrónico y te hace una entrevista por videollamada como finalista.
- Una vez aceptado, te mudas a Ketchikan, estableces residencia y recibes hasta US$2,000 en incentivos más hasta tres meses de internet gratuito.
2. TULSA, OKLAHOMA
Tulsa, Oklahoma, tiene el programa Tulsa Remote, que ofrece alrededor de US$10,000 a trabajadores remotos que se muden a vivir allí y cumplan ciertos requisitos (trabajar a distancia para una empresa fuera de Oklahoma, vivir en Tulsa por al menos un año, etc.).
Requisitos para Tulsa Remote
- Tener al menos 18 años.
- Estar autorizado para trabajar en Estados Unidos (ciudadano o residente legal).
- Trabajar a tiempo completo de forma remota o ser autónomo para una empresa ubicada fuera de Oklahoma.
- Haber vivido fuera de Oklahoma al menos el último año y poder mudarte a Tulsa dentro de unos 6–12 meses (según la guía usada).
¿Cómo aplicar a Tulsa Remote?
- Entrar a la web oficial de Tulsa Remote y hacer el “Eligibility Quiz” o cuestionario de elegibilidad.
- Llenar la solicitud en línea (en inglés), con tus datos de contacto y laborales. No piden video ni carta de presentación, solo el formulario.
- Adjuntar o luego entregar pruebas de empleo remoto, residencia fuera de Oklahoma e ingresos cuando te las pidan.
- Esperar respuesta: suelen revisar en unas 4 semanas; si avanzas, te invitan a una entrevista en línea.
- Si eres aceptado, haces verificación de antecedentes e ingresos, te mudas a Tulsa en el plazo indicado y, tras firmar contrato de alquiler o comprar vivienda y asistir a la orientación, comienzas a recibir el pago de los US$10,000
3. KENTUCKY
En Kentucky hay programas que pagan incentivos a nuevos residentes, pero no es todo el estado, sino ciertas áreas y ciudades concretas. Una de ellas es Red River Gorge que ofrece un bono de reubicación de hasta US$5,000 para atraer a personas que quieran mudarse y vivir allí.
Además del dinero que te pagarán para apoyar los gastos de reubicación, te darán un paquete de bienvenida personalizado con actividades y experiencias locales, así como apoyo para la búsqueda de empleo para la pareja y un bono extra de US$2,500 si consigue un trabajo elegible en educación o salud.
Requisitos para Red River Gorge
- Tener al menos 18 años.
- Ser empleado a tiempo completo o autónomo y poder mantener tu trabajo o clientes al mudarte.
- Vivir actualmente fuera de Kentucky.
- Ser ciudadano estadounidense y estar autorizado para trabajar en EE.UU.
- Poder trasladar tu residencia principal al este de Kentucky (zona de Red River Gorge y condados elegibles) en un máximo de 6 meses.
- Ganar al menos US$70,000 anuales de ingreso personal.
¿Cómo aplicar a Red River Gorge?
- Entrar a la página del programa en MakeMyMove (Red River Gorge, Eastern Kentucky).
- Completar el “eligibility check” o chequeo rápido de elegibilidad en línea.
- Crear un perfil y enviar la solicitud con tus datos personales, situación laboral, ingresos y plan de mudanza.
- Si calificas, te conectan con los patrocinadores locales para entrevista y para decidir si la comunidad es adecuada para ti.
- Tras ser seleccionado, confirmas tu elegibilidad, aceptas la oferta formal y, cuando te mudas y notificas tu llegada, recibes el incentivo.
4. BALTIMORE, MARYLAND
Baltimore, Maryland, tiene varios programas que pagan incentivos económicos a quienes se mudan y compran vivienda en la ciudad. Ellos son:
EL PROGRAMA VACANTS TO VALUE BOOSTER: otorga hasta US$10,000 a quienes compran propiedades Vacants to Value en zonas con casas abandonadas, para incentivar que nuevos residentes se instalen allí.
Requisitos para Vacants to Value Booster
- Comprar una vivienda que haya sido catalogada como propiedad vacante (con aviso de edificio vacío por al menos un año) y que entre en la categoría de “Vacants to Value”.
- Obtener un certificado de asesoría para compradores de vivienda de una agencia aprobada por la ciudad antes de hacer la oferta de compra.
- Vivir en esa vivienda como residencia principal.
- Aportar al menos US$1,000 de tu propio dinero al cierre.
- Usar una hipoteca a tasa fija (no se permiten cofirmantes, compras solo en efectivo ni financiación directa del propietario) y que el monto del préstamo no supere el límite FHA vigente, publica Live Baltimore.
- Solicitar y ser aprobado antes del cierre; los fondos no se aplican de forma retroactiva.
¿Cómo aplicar a Vacants to Value Booster?
- Revisar en LiveBaltimore o Vacants to Value si la propiedad que te interesa es elegible para el Booster.
- Completar el curso de asesoría de vivienda y obtener el certificado.
- Llenar el formulario de solicitud del incentivo y enviarlo al Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Baltimore antes del cierre de la compra.
- Coordinar con tu prestamista y con la ciudad para que los fondos se apliquen directamente al cierre como parte del pago inicial/costos de cierre.
EL PROGRAMA BUYING INTO BALTIMORE: ofrece US$5,000 para ayudar con el pago inicial y costos de cierre a quienes compran vivienda y se mudan a la ciudad. El dinero se condona tras cinco años de residencia.
Requisitos para Buying Into Baltimore
- Obtener un certificado de asesoría para compradores de vivienda de una agencia aprobada por la ciudad antes de hacer la oferta (taller + sesión de consejería).
- Vivir en la casa como residencia principal.
- Aportar al menos US$1,000 de tu propio dinero al cierre.
- Que la hipoteca no supere el límite FHA vigente (unos US$731,400 para vivienda unifamiliar).
- Aplicar y ser aprobado antes del cierre; los fondos no son retroactivos.
- No hay límite de ingresos para el hogar.
¿Cómo aplicar a Buying Into Baltimore?
- Registrarse y asistir al evento Buying Into Baltimore / Trolley Tour de Live Baltimore, completar todas las actividades requeridas.
- Obtener el certificado de asesoría de vivienda de una agencia aprobada por la ciudad.
- Después del evento, tienes 12 días hábiles para: hacer una oferta, que te la acepten, tener un contrato de compraventa y enviar toda la documentación para el incentivo.
- Presentar la solicitud de Buying Into Baltimore y entrar al sorteo. Si eres elegido, los US$5,000 se aplican directamente al pago inicial/costos de cierre en tu cierre de compra.
LIVE NEAR YOUR WORK y programas para compradores por primera vez, con subvenciones que suelen ir de US$1,000 a más de US$10,000 según ingreso y zona.
Requisitos para Live Near Your Work
- Obtener un certificado de asesoría para compradores de vivienda de una agencia aprobada por la ciudad antes de hacer la oferta (taller + sesión de consejería).
- Que tu empleador participe en el programa Live Near Your Work.
- Usar la vivienda como residencia principal.
- Aportar al menos US$1,000 de tu propio dinero al cierre.
- Que la hipoteca no supere el límite FHA vigente (unos US$731,400 para vivienda unifamiliar).
- Solicitar y ser aprobado antes del cierre. Los fondos no son retroactivos.
- Hipoteca a tasa fija. No se permiten cofirmantes, compras solo en efectivo ni financiamiento directo del dueño.
¿Cómo aplicar a Live Near Your Work?
- Hacer la asesoría de compra de vivienda y obtener el certificado.
- Contactar al área de Recursos Humanos o beneficios de tu empleador para confirmar que participa y conocer reglas específicas (barrios elegibles, montos, etc.).
- Llenar el formulario de Live Near Your Work que tu empleador y tú deben firmar y enviar al Office of Homeownership de Baltimore, normalmente al menos 15 días hábiles antes del cierre.
- Una vez aprobada la solicitud, la subvención se aplica directamente al pago inicial y/o costos de cierre en el momento del settlement
5. HAMILTON, OHIO
Hamilton, Ohio tiene el Programa de Atracción de Talentos (Talent Attraction Program, TAP), que ofrece hasta US$15,000 a recién graduados universitarios que se muden allí y trabajen en el condado de Butler.
Requisitos para Talent Attraction Program, TAP
- Haber terminado una carrera universitaria en los últimos 7 años, preferentemente en áreas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes o matemáticas).
- Tener más de US$5,000 en deuda de préstamos estudiantiles.
- No vivir actualmente en las zonas objetivo del centro de Hamilton, pero tener planes de mudarte a uno de los barrios urbanos designados (Urban Neighborhoods, Armondale o Highland Park), publica Redi Cincinnati.
- Contar con empleo a tiempo completo en el condado de Butler o un trabajo remoto a tiempo completo en un puesto profesional.
- Comprometerte a vivir en el área designada al menos dos años. Si te vas antes de que terminen de pagarte, pierdes los pagos futuros.
- El apoyo puede llegar hasta unos US$15,000 para amortizar tu deuda estudiantil (es una especie de “beca inversa”).
¿Cómo aplicar a Talent Attraction Program?
- Ir al portal de becas de la Hamilton Community Foundation (sección Talent Attraction Program / TAP Scholarship).
- Crear una cuenta y llenar la solicitud en línea con datos personales, estudios, monto de deuda, empleo y plan de mudanza a Hamilton.
- Adjuntar la documentación que respalde tu título, tu deuda estudiantil y tu empleo.
- Enviar la aplicación y esperar revisión; las convocatorias se abren periódicamente “cuando hay fondos disponibles”, y la fundación contacta a los candidatos seleccionados con instrucciones para seguir el proceso.
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