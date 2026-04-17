Nueva York siempre encuentra una forma de celebrar su diversidad, y este fin de semana Manhattan volverá a ser un reflejo de esa mezcla de culturas que conviven en la ciudad. Si vives en la Gran Manzana, trabajas en Midtown o simplemente te toca cruzar por la zona de Midtown East o cerca de la Quinta Avenida, conviene estar atento: este domingo 19 de abril se llevará a cabo el Desfile del Día Persa, una celebración que cada año reúne a miles de personas y que, como ocurre con muchos eventos comunitarios en la ciudad, traerá cierres viales, desvíos y cambios en la circulación. Para quienes están acostumbrados al ritmo apurado —ese mismo que también se siente en barrios latinos como Washington Heights, Jackson Heights o el Bronx— cualquier corte en Manhattan puede alterar por completo la rutina del día, desde una visita al médico hasta un almuerzo familiar o el regreso a casa en tren o autobús.

Mira también: La nueva ley de control de tráfico con cámaras en Nueva York

CALLES CERRADAS POR EL DESFILE DEL DÍA PERSA

El recorrido principal del desfile se concentrará en Madison Avenue, una de las arterias más importantes de Manhattan. De acuerdo con la Persian Parade Foundation, y bajo indicación del New York City Police Department (NYPD), estas son las zonas que estarán restringidas:

Formación del desfile: Calle 38 entre 5th Avenue y Park Avenue

Ruta principal: Madison Avenue entre las calles 27 y 38

Dispersión: Calle 27 entre 5th Avenue y Park Avenue South

Cierres adicionales: Madison Avenue entre las calles 26 y 27, por actividades festivas

El Desfile del Día Persa es una clara muestra de que en Nueva York se mezclan culturas de todo el mundo (Foto: Persian Parade)

HORARIOS CLAVE QUE DEBES TENER EN CUENTA

Para que no te tome por sorpresa, estos son los horarios más importantes del evento:

Actividad Hora Ubicación Inicio de reunión 10:00 a.m. Calle 38, entre 5th Avenue y Park Avenue Inicio del desfile 12:00 p.m. Madison Avenue y calle 39 Desarrollo del evento Mediodía en adelante A lo largo de Madison Avenue

UN DESFILE CON SIGNIFICADO ESPECIAL ESTE AÑO

Más allá del impacto en el tránsito, esta edición tiene un trasfondo sensible y muy actual. Los organizadores han decidido rendir homenaje a ciudadanos iraníes que han perdido la vida, han sido encarcelados o han sufrido a raíz del conflicto en curso. Desde la Persian Parade Foundation han explicado que el evento mantendrá un tono respetuoso y sobrio, sin perder su esencia cultural.

Además, se pidió a los participantes conservar el carácter no político ni religioso del desfile. Solo se permitirá el uso de banderas históricas de Irán y la de Estados Unidos, como símbolo de identidad, memoria y libertad.

Imagen peculiar de una edición anterior del Desfile del Día Persa (Foto: Persian Parade)

RECOMENDACIONES SI TE MUEVES POR MANHATTAN

Si sueles circular por esta zona, lo mejor es salir con margen. En Nueva York, donde una sola avenida cerrada puede complicar toda la ruta, anticiparse hace la diferencia.

Evita conducir cerca de Madison Avenue durante el evento.

Considera rutas alternas o usa transporte público.

Sal con tiempo adicional si tienes compromisos en Midtown o alrededores.

En una ciudad donde conviven celebraciones como el Desfile del Día de la Hispanidad en Queens, los festejos dominicanos en el Alto Manhattan o los eventos puertorriqueños en el Bronx, este tipo de actividades vuelve a mostrar cómo Nueva York se transforma cada fin de semana para darle espacio a sus comunidades. El Desfile del Día Persa no solo celebra una tradición cultural importante, sino que también impacta la movilidad urbana por varias horas. Si te organizas con tiempo, puedes evitar contratiempos o incluso acercarte a vivir de cerca una de las expresiones culturales que hacen única a la ciudad.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!