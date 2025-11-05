Vivir en un lugar donde el sol brilla casi todos los días, la lluvia apenas se asoma y las temperaturas se mantienen templadas todo el año es, para muchos, el sueño perfecto. Un nuevo estudio del Camelot Climate Index analizó qué ciudades de Estados Unidos se acercan más a ese ideal, evaluando 300 ubicaciones en todo el país para descubrir cuáles ofrecen las condiciones más agradables para el final del año.

El ranking consideró nueve variables meteorológicas, entre ellas las temperaturas máximas y mínimas, la cantidad de días con frío extremo o calor sofocante, las precipitaciones anuales, los días lluviosos, la nieve, la humedad y la cantidad de sol que recibe cada ciudad.

A partir de ese análisis, el estudio reveló el Top 10 de ciudades con el clima más ideal de Estados Unidos para 2025:

San Diego, California – Puntaje: 89 San Francisco, California – Puntaje: 87 Los Ángeles, California – Puntaje: 86 Sacramento, California – Puntaje: 80 Eureka, California – Puntaje: 79 Las Vegas, Nevada – Puntaje: 78 Fresno, California – Puntaje: 78 Redding, California – Puntaje: 76 Galveston, Texas – Puntaje: 76 Key West, Florida – Puntaje: 76

Los autores del Camelot Climate Index advierten que su análisis tiene un componente subjetivo: “Un proyecto como este es, por naturaleza, extremadamente subjetivo, ya que cada persona tiene su propia definición de clima perfecto”.

En San Francisco, el clima fresco y neblinoso la convierte en una de las ciudades más agradables de EE.UU. para quienes evitan el calor extremo. | Crédito: Freepik

Según el National Weather Service, la ciudad que lidera la lista mantiene una temperatura promedio anual de 66 °F, con máximas entre 70 y 74 °F y mínimas entre 58 y 61 °F.

El clima de Los Ángeles destaca en EE.UU. por su sol constante y su temperatura templada durante casi todas las estaciones. | Crédito: Freepik

Además, hasta inicios de noviembre solo ha registrado 5.34 pulgadas de lluvia, dos menos de lo normal, confirmando su estatus como el paraíso climático de Estados Unidos en 2025.

