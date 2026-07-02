Con la llegada del 4 de Julio, miles de familias del sur de California ya comienzan a planificar reuniones en patios, parrilladas en el parque y viajes a espectáculos pirotécnicos municipales. Si piensas encender fuegos artificiales tras una carneada con salsa, esquites o unos tacos al pastor en el vecindario, detente un momento: las reglas cambian de ciudad a ciudad y este año las autoridades anuncian tolerancia cero frente a productos ilegales que provoquen incendios o pongan en riesgo barrios enteros. Antes de comprar en un puesto de la esquina o en una venta por internet, verifica si tu localidad permite solo los fuegos artificiales con el sello “Safe and Sane” del State Fire Marshal —y recuerda que, aunque estén permitidos en ciudades cercanas como Anaheim o Santa Ana, pueden estar prohibidos dentro de la ciudad de Los Ángeles. La diferencia entre una celebración segura y una multa o un incidente grave puede ser tan pequeña como cruzar una calle o manejar quince minutos hasta otra jurisdicción.

Si hay algo que vale la pena tener presente es que no basta con encontrar un puesto de venta o adquirir fuegos artificiales por internet. CAL FIRE, bomberos locales y ayuntamientos recuerdan que únicamente pueden comprarse y utilizarse los productos autorizados con el sello “Safe and Sane” del California State Fire Marshal, y solo en las comunidades donde expresamente están permitidos. En el resto de las ciudades, su uso puede derivar en fuertes sanciones económicas e incluso cargos penales. Además, en zonas con vegetación seca —como muchas áreas de Riverside y el este del condado de San Bernardino— el riesgo de incendios forestales es elevado, por lo que la fiscalización es estricta y las consecuencias pueden incluir el pago de los costos de extinción.

Los fuegos artificiales son algo muy tradicional durante el 4 de Julio (Foto: AFP)

¿QUÉ FUEGOS ARTIFICIALES SON LEGALES EN CALIFORNIA?

Las autoridades explican que únicamente son legales los fuegos artificiales que llevan el sello oficial “Safe and Sane”, emitido por el California State Fire Marshal, y que además sean vendidos en puestos autorizados dentro de las ciudades donde esta actividad está permitida.

Por el contrario, se consideran ilegales los fuegos artificiales que:

Se compran por internet.

Son enviados desde otros estados.

Se adquieren a vendedores sin licencia.

No cuentan con el sello oficial “Safe and Sane”.

De acuerdo con CAL FIRE, este tipo de productos representa un elevado riesgo de provocar incendios forestales, especialmente durante el verano, cuando gran parte del estado enfrenta condiciones de calor extremo y vegetación seca.

CIUDADES DEL SUR DE CALIFORNIA DONDE SÍ ESTÁN PERMITIDOS LOS FUEGOS ARTIFICIALES “SAFE AND SANE”

Estas son las comunidades donde pueden instalarse puestos autorizados para vender fuegos artificiales “Safe and Sane” con motivo del 4 de Julio.

Condado Ciudades autorizadas Imperial Brawley, Calexico, Calipatria, El Centro, Holtville, Imperial Los Angeles Alhambra, Artesia, Azusa, Baldwin Park, Bell Gardens, Bellflower, Vernon, Commerce, Compton, Cudahy, Downey, El Monte, Gardena, Hawaiian Gardens, Hawthorne, Huntington Park, Industry, Irwindale, La Mirada, La Puente, Lakewood, Lawndale, Lynwood, Maywood, Montebello, Monterey Park, Norwalk, Palmdale, Paramount, Pico Rivera, Rosemead, Santa Fe Springs, South El Monte, South Gate, Temple City Orange Anaheim, Buena Park, Costa Mesa, Fullerton, Garden Grove, Huntington Beach, Los Alamitos, Orange, Santa Ana, Stanton, Villa Park, Westminster Riverside Blythe, Coachella, Desert Hot Springs, Indio San Bernardino Adelanto, Barstow, Chino, Colton, Fontana, Grand Terrace, Needles, Rialto, San Bernardino Ventura Fillmore

Es importante recordar que el hecho de que una ciudad permita la venta de fuegos artificiales “Safe and Sane” no significa que cualquier tipo de producto esté autorizado. Solamente pueden utilizarse aquellos aprobados por el State Fire Marshal y vendidos en puestos con permiso oficial.

ATENCIÓN ESPECIAL PARA QUIENES VIVEN EN LOS ÁNGELES

El Los Angeles Fire Department (LAFD) recordó que todos los fuegos artificiales están prohibidos dentro de la ciudad, incluidos los denominados “Safe and Sane”. Es decir, aunque estos productos sean legales en otras comunidades del condado, no pueden poseerse ni utilizarse dentro de los límites de la ciudad de Los Ángeles. Por eso la recomendación para muchos vecinos es asistir a espectáculos oficiales —como los shows en el Dodger Stadium o en el puerto de Long Beach— o a eventos comunitarios organizados por parques y distritos recreativos que suelen incluir música latina, food trucks con tamales o antojitos, y en algunos casos shows de drones.

¿QUÉ MULTAS PUEDEN RECIBIR QUIENES INCUMPLAN LA LEY?

Las autoridades estatales advirtieron que este año reforzarán la vigilancia durante las celebraciones del Día de la Independencia. Las sanciones pueden ser muy severas:

Infracción Posible sanción Poseer fuegos artificiales ilegales Multas de hasta 50.000 dólares Utilizar fuegos artificiales donde están prohibidos Multas de hasta 50.000 dólares Casos graves Hasta un año de cárcel

Además, si el uso de fuegos artificiales provoca un incendio, los responsables también pueden enfrentar la obligación de pagar los costos de extinción y responder por los daños ocasionados.

RECOMENDACIONES PARA CELEBRAR UN 4 DE JULIO DE FORMA SEGURA

Si vas a celebrar el Día de la Independencia con familia o amigos, toma en cuenta estas recomendaciones que difunden CAL FIRE y los departamentos de bomberos locales:

Verifica primero si tu ciudad permite el uso de fuegos artificiales “Safe and Sane”.

Compra únicamente en puestos autorizados y guarda el comprobante.

Nunca adquieras productos por internet o a vendedores sin licencia.

Mantén los fuegos artificiales alejados de zonas con vegetación seca y de techos y autos.

Supervisa siempre a los menores de edad; usa gafas de seguridad.

Ten a mano un extintor o manguera y no consumas alcohol mientras enciendes pirotecnia.

Considera asistir a un espectáculo público autorizado o a un show de drones organizados por tu ciudad.

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