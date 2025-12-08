Un reciente informe inmobiliario analizó cómo cambiaron los precios de los alquileres en los últimos cinco años y comparó la evolución en las principales ciudades del país. El estudio reveló que varias localidades de Florida y California destacaron por registrar los incrementos más fuertes, tanto en valores absolutos como en porcentajes.

La investigación, elaborada por LendingTree, examinó la variación de precios en las 50 ciudades más pobladas de Estados Unidos. A partir de los datos recopilados, el informe identificó cuáles fueron los mercados donde las rentas registraron mayores aumentos.

Para realizar la comparación, se revisaron los precios promedio de departamentos de una y dos habitaciones, es decir, unidades de dos y tres ambientes, entre los años fiscales 2021 y 2026. En los primeros lugares del ranking, tanto Florida como California aparecieron con frecuencia.

Las mayores subidas se registraron en varias ciudades de Florida y California. (Foto: Freepik)

En el caso de las viviendas de dos ambientes, los mayores aumentos fueron reportados en Nueva York, con US$854 (47,4%); San Diego, California, con US$817 (49,8%); Miami, Florida, con US$764 (62,1%); Riverside, California, con US$671 (60,7%); y Tampa, Florida, con US$656 (63,1%).

Aunque el aumento en dólares fue más alto en la Gran Manzana, dos ciudades de Florida la superaron ampliamente en porcentaje, ambas por encima del 60%.

Algo similar ocurrió con los departamentos de tres ambientes, donde Florida tomó la delantera y California sumó varias ciudades entre los primeros puestos. Los incrementos fueron los siguientes: Miami, Florida, US$885 (57,1%); San Diego, California, US$877 (41,3%); Nueva York, US$857 (41,7%); Riverside, California, US$811 (58,3%); y Sacramento, California, US$760 (50,8%).

Nueva York, Miami, San Diego y Riverside figuran entre los mercados con los incrementos más notables en departamentos de dos y tres ambientes. (Foto referencial: Freepik)

En paralelo, un informe de StreetEasy señaló que, a nivel nacional, los alquileres crecieron en promedio 1,5 veces más rápido que los salarios.

Por otra parte, mientras algunas ciudades mostraron aumentos importantes, una localidad californiana destacó por lo contrario.

San Francisco registró los menores aumentos: apenas US$54 (1,8%) en departamentos de dos ambientes y US$51 (1,4%) en unidades de tres ambientes. Esto se explica por una normativa municipal que regula los aumentos en propiedades construidas antes del 14 de junio de 1979, limitando cuánto pueden subir los precios sus propietarios.

San Francisco tuvo el menor aumento debido a su normativa de control de alquileres. (Foto: AFP) / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Aun con incrementos elevados en otras ciudades, Florida también cuenta con un mercado donde es posible acceder a viviendas amplias a precios relativamente más bajos.

Según un análisis de Apartments.com, en Jacksonville es posible alquilar por US$2000 mensuales un departamento de cuatro ambientes con un promedio de 1453 pies cuadrados (135 metros cuadrados), una oferta que llama la atención dentro del contexto actual del país.

