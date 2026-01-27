California presume miles de kilómetros de costa y playas icónicas a lo largo de todo su litoral; sin embargo, no todas ofrecen la misma calidad de agua, algo importante a tener en cuenta antes de meterse al mar. Por eso, la organización ambiental Heal the Bay publicó su nuevo “Beach Report Card”, un informe que clasifica cuáles son las playas más limpias y cuáles presentan mayores riesgos. El reporte evalúa la calidad del agua mediante una escala de A a F, analizando muestras en busca de bacterias dañinas como coliformes totales, coliformes fecales (E. coli) y enterococos.

Según explica la propia organización, “las altas concentraciones de estas bacterias indican la presencia de patógenos que podrían ser perjudiciales para quienes van a la playa”. Para este estudio se analizaron aguas de 500 playas en todo el estado.

Solo 62 playas lograron entrar en el exclusivo “Honor Roll 2025”, que agrupa a las zonas con agua más segura. El condado de Orange lideró la lista con 34 playas destacadas, seguido por San Diego, Ventura y Los Ángeles. En este último caso, se trata de un logro importante ya que no había conseguido entrar en el ranking en los dos años anteriores, pero esta vez playas de Malibu y Palos Verdes ayudaron a mejorar su posición.

También Santa Bárbara volvió al “Honor Roll” por primera vez desde 2021 gracias a la notable mejora en la calidad del agua en Guadalupe Dunes. Aun así, Heal the Bay advierte que la calidad puede variar semana a semana.

Solo 62 playas lograron entrar en el “Honor Roll” por tener agua más segura, mientras que Santa Monica Pier fue calificada como la más contaminada del estado. (Foto referencial: Pixabay)

Un ejemplo claro es Manhattan Beach, que pasó de tener calificación A+ gran parte del año a caer hasta F tras tormentas en noviembre, y hoy oscila entre C y D. En contraste, Dockweiler State Beach, cerca del aeropuerto LAX, logró mantenerse estable y actualmente tiene A+.

En el otro extremo están las llamadas “Beach Bums”, las playas con peor calidad de agua. Santa Monica Pier fue catalogada como la más contaminada de California, con calificación F durante todo el año.

Heal the Bay explica que la gran cantidad de aves atraídas por el muelle genera acumulación de desechos que contaminan el agua y la arena. También influyen otros factores, como las descargas de aguas residuales en el río Tijuana, que afectan a playas del área de San Diego, o los desagües urbanos que contaminan zonas cercanas a San Francisco.

Pese a las advertencias, muchos visitantes siguen entrando al agua incluso en playas con mala calificación.

Expertos advierten que la calidad puede cambiar rápidamente, sobre todo después de lluvias que arrastran contaminación hacia el océano. (Foto referencial: Pixabay)

Según The California Post, un surfista en Santa Mónica, que se identificó como Aiden, restó importancia a los riesgos al decir: “Es solo agua. Luego me voy a duchar”; no obstante, expertos aclaran que no todas las playas de Santa Mónica son igual de problemáticas pues las situadas al norte del muelle suelen registrar buenos resultados en los controles sanitarios.

Para los especialistas, el público debería prestar más atención a estos datos. Mara Dias, experta en calidad del agua de la Surfrider Foundation, lo resume diciendo: “Cuando la gente va a la playa, quizá mira el clima o el índice UV. Lo que intentamos es que también se pregunte cuál es la calidad del agua”.

La organización ofrece mapas actualizados donde se puede consultar el estado de las playas en todo el país.

Los expertos recomiendan revisar reportes actualizados antes de nadar y elegir playas con buen historial sanitario. (Foto referencial: Pixabay)

El riesgo aumenta especialmente después de las lluvias, ya que el agua arrastra contaminación desde calles, ríos y desagües hacia el mar.

La doctora Amalia Amada, de la Universidad del Sur de California, advirtió: “[Los Ángeles] es como un gran cuenco, una gran cuenca. Cuando llueve, todo termina yendo desde los desagües pluviales hasta nuestros océanos”.

Por eso, los expertos recomiendan informarse antes de ir a la playa y elegir zonas con historial de buena calidad de agua para disfrutar del mar con mayor seguridad.

Las 10 playas más peligrosas de EE. UU., según una investigación

Meses atrás, un análisis de la plataforma Tideschart identificó las 10 playas más peligrosas de Estados Unidos basándose en factores como ataques de tiburones, muertes por surf y frecuencia de huracanes. El estado de Florida domina por completo la lista, albergando todos los destinos del ranking debido a sus condiciones climáticas y la fauna marina.

New Smyrna Beach encabezó la lista como la más peligrosa, ganándose el apodo de “Capital Mundial de Mordeduras de Tiburón”. Le siguen Laguna Beach, que registra la mayor cantidad de muertes relacionadas con el surf (39 casos), y Daytona Beach, conocida por sus peligrosas corrientes y un alto índice de ataques de escualos.

Otras zonas turísticas como Miami Beach e Indialantic Ocean Beach Park también figuran en los primeros puestos por sus constantes incidentes. El listado de peligro lo completan Cocoa Beach, Palm Beach, Miramar Heights, Cape Canaveral y Jupiter Beach, todas evaluadas con puntuaciones de riesgo que alertan a los bañistas sobre las precauciones necesarias.

En contraste, el Dr. Stephen Leatherman, experto conocido como “Dr. Beach”, presentó las mejores playas para 2025, priorizando la seguridad y la calidad del agua.

En este ranking positivo, Coopers Beach en Nueva York ocupa el primer lugar, seguida por destinos paradisíacos en Hawái como Wailea y Poipu en Kauai, Hawái. Florida, por su parte, logró posicionar dos playas: Delnor-Wiggins Pass State Park en Naples y St. Andrews State Park en Panama City.

Otros destinos que completan el top 10 son Main Beach en East Hampton, Nueva York, Beachwalker Park en Kiawah Island, Carolina del Sur, Kaunaoa en la Isla Grande de Hawái, Lanikai Beach en Oahu, Hawái, y Coast Guard Beach en Cape Cod, Massachusetts.

