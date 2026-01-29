El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia que pone en alerta a comunidades costeras del norte de California justo cuando muchas personas planean actividades al aire libre este fin de semana. Desde la mañana del jueves y hasta el mediodía del domingo, se espera un aumento significativo del nivel del mar, impulsado por mareas altas y un ligero efecto de marejada por tormenta. Según el pronóstico, el agua podría superar el nivel normal del suelo en zonas bajas cercanas a la costa y a vías mareales, lo que eleva el riesgo de anegaciones en calles, parques y áreas recreativas. Además del impacto en tierra, las autoridades advierten sobre condiciones peligrosas en la orilla, con oleaje fuerte y corrientes que pueden sorprender incluso a quienes conocen bien la zona. Todo esto lleva a una pregunta clave para residentes y visitantes, cuáles son exactamente las áreas del norte de California que estarán en riesgo por inundaciones costeras este fin de semana.

Zonas de California en riesgo por inundaciones costeras

Northern Monterey Bay

Big Sur

Condado de San Francisco

De acuerdo con el NWS, en estas áreas es posible que el nivel del agua alcance hasta 1.4 pies por encima del nivel del suelo en zonas bajas cercanas a la costa y a canales influenciados por la marea.

En el caso específico de San Francisco, el medidor de mareas anticipa niveles por encima de lo normal durante varios días seguidos, con picos importantes desde el jueves por la mañana hasta el domingo.

En varias zonas de California se esperan mareas más altas de lo normal que podrían afectar áreas bajas. | Crédito: Josh Edelson / AFP / JOSH EDELSON

Estas predicciones incluyen hasta 0.4 pies de marejada asociada a la tormenta, lo que incrementa el riesgo de inundaciones costeras. También se advierte que el horario exacto de la marea alta puede variar hasta 90 minutos dependiendo del punto de la costa del Pacífico o del interior de la bahía.

El NWS señala que podrían presentarse inundaciones en estacionamientos, parques y carreteras, con algunos cierres aislados. A esto se suman peligros adicionales en la línea costera, como olas repentinas, corrientes de resaca fuertes y rompientes de gran tamaño. Las autoridades recomiendan evitar muelles, rocas y cualquier infraestructura junto al agua, además de mantenerse fuera del mar y no dar nunca la espalda al océano.

Recomendaciones de seguridad ante inundaciones

Si vives en una zona propensa a inundaciones o te encuentras acampando en áreas bajas, el NWS aconseja trasladarte de inmediato a terrenos más elevados. En caso de recibir una orden de evacuación, es importante hacerlo sin demora.

Antes de salir, cierra tu vivienda y, si el tiempo lo permite, desconecta servicios y electrodomésticos. Evita entrar a sótanos o habitaciones donde el agua cubra enchufes eléctricos y aléjate de cualquier zona donde percibas chispas o ruidos eléctricos. Nunca camines sobre aguas en movimiento, ya que apenas 15 centímetros pueden derribar a una persona.

Las autoridades de California piden precaución a residentes y visitantes ante condiciones peligrosas en la costa. | Crédito: Apu GOMES / AFP

Precauciones al conducir con lluvias e inundaciones

Durante episodios de lluvia intensa, el riesgo de inundaciones aumenta, especialmente en zonas bajas. El NWS recuerda no conducir nunca a través de carreteras cubiertas de agua, aunque parezcan poco profundas, ya que solo 30 centímetros de agua en movimiento pueden arrastrar la mayoría de los vehículos.

En condiciones de lluvia, se recomienda encender las luces, circular por carriles centrales y elevados, evitar charcos, mantener distancia con vehículos grandes y dar la vuelta si el camino está inundado.

