Los operativos migratorios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han llevado a miles de migrantes indocumentados a custodia federal. Aunque en algunos casos han recuperado su libertad por una buena asesoría legal, esta agencia pretende que los extranjeros que aún permanecen arrestados no tengan esa facilidad y, en su lugar, sean expulsados de Estados Unidos . Para ello, busca ampararse en una normativa conocida como ‘Estatuto de Detención Obligatoria’. ¿De qué trata?

Qué es el Estatuto de Detención Obligatoria

Según el sitio web Rosina Law, se trata de una ley federal de inmigración que ordena a las autoridades migratorias en realizar detenciones a aquellas personas no ciudadanas estadounidenses durante los procesos de expulsión (deportación).

Es decir, estos extranjeros permanecerán bajo arresto hasta que se finalice su caso migratorio. Por lo tanto, es nula la probabilidad de que salga de prisión. Lo llamativo es que, si pretende obtener su libertad bajo fianza, también se le negará.

Cada día, los agentes de ICE están realizando detenciones a inmigrantes indocumentados. (Crédito: Erin Hooley / AP)

Entonces, ¿quiénes están sujetos a detención obligatoria? Según información del estudio jurídico citado, un no ciudadano estará bajo detención obligatoria si fue condenado por ciertos delitos penales. Entre las principales son:

Delitos de vileza moral: fraude, robos o ciertos delitos violentos que se cometieron en los cinco años siguientes a la entrada en EE.UU.

fraude, robos o ciertos delitos violentos que se cometieron en los cinco años siguientes a la entrada en EE.UU. Condenas penales múltiples: dos o más delitos con condenas combinadas que suman cinco años o más.

dos o más delitos con condenas combinadas que suman cinco años o más. Delitos graves con agravante: robos, allanamiento de morada, tráfico de drogas o algunos delitos menores.

robos, allanamiento de morada, tráfico de drogas o algunos delitos menores. Delitos con armas de fuego: delitos relacionados a la posesión, compra, venta o uso ilegal de un arma de fuego.

delitos relacionados a la posesión, compra, venta o uso ilegal de un arma de fuego. Infracciones de sustancias controladas: delitos relacionados como posesión con intención de distribución, tráfico de droga o fabricación de sustancias ilegales.

delitos relacionados como posesión con intención de distribución, tráfico de droga o fabricación de sustancias ilegales. Prostitución: realizar, promover o generar ingresos con actividades relacionadas a la prostitución.

realizar, promover o generar ingresos con actividades relacionadas a la prostitución. Infracciones de tráfico: delitos de trata o tráfico de personas.

delitos de trata o tráfico de personas. Actividades o asociaciones relacionadas con el terrorismo: planificar o colaborar con actos terroristas, prestar apoyo material a organizaciones terroristas.

Es importante tener en cuenta que el término ‘condenado’ se trata cuando una persona ha sido declarada como culpable o ha recibido un veredicto de culpabilidad durante un juicio en la corte. Esto es suficiente para que los agentes federales de inmigración procedan con el arresto.

Aunque un sector de la población está a favor de este reglamento, existen organizaciones que han manifestado su rechazo, fundamentado que esto solo provocaría que el inmigrante detenido será separado de su familia y no podrá recibir asesoría legal.

La detención obligatoria está dirigida para aquellos inmigrantes que cuenten con delitos graves. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Por qué es necesaria la Detención Obligatoria

Desde el Gobierno federal, considera que esta ley suele ser fundamental durante los controles migratorios, ya que:

Permanecen bajo custodia aquellos inmigrantes con antecedentes penales graves.

Protege la seguridad de la comunidad.

Evita que los inmigrantes con antecedentes penales graves se escape del país.