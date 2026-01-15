El aeropuerto más hermoso del mundo podría no estar donde muchos imaginan. Si alguna vez volaste al norte de California, es muy probable que hayas pasado por el Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO), que recibe a decenas de millones de pasajeros cada año. En diciembre de 2025, la Terminal 1 Harvey Milk del SFO ganó el premio Prix Versailles 2025 al “aeropuerto más bello del mundo”. La terminal, que abrió en 2024, fue reconocida por su diseño innovador y su enfoque en el bienestar de los viajeros.

El jurado describió a la terminal como “el fruto de una transformación ambiciosa” que “ofrece un entorno calmante y reparador para los viajeros”, según reportó Travel and Leisure.

Asimismo, destacaron su impacto ambiental positivo, incluyendo una “reducción del 79% en las emisiones de carbono y una disminución del 59% en el consumo de energía”, de acuerdo con un comunicado de Gensler, la firma de arquitectura encargada del proyecto.

El premio fue entregado en la sede de la UNESCO en París como parte de una distinción que reconoce a los espacios más bellos del mundo, incluyendo aeropuertos, hoteles, museos y restaurantes. Además del SFO, también fueron reconocidas terminales en China, Japón y Francia. El aeropuerto de Portland, en Oregon, obtuvo un premio especial por el exterior de su terminal principal.

La Terminal 1 Harvey Milk del Aeropuerto de San Francisco fue destacada por su arquitectura moderna, espacios llenos de luz natural y experiencia pensada para reducir el estrés de los viajeros. (Foto referencial: EPA-EFE / JOHN G. MABANGLO).

Algunos viajeros se sorprendieron al no ver en la lista a aeropuertos muy populares como Changi, en Singapur, famoso por su cascada interior, o el Aeropuerto Internacional de Hong Kong, conocido por sus tiendas y su Sky Bridge.

Aun así, la Terminal 1 de SFO se destaca por sus amplios espacios con luz natural, su decoración inspirada en el Área de la Bahía y sus 30 obras de arte distribuidas en todo el edificio.

Además de su estética, la terminal fue diseñada para reducir el estrés y priorizar el bienestar, con baños neutrales en cuanto al género, zonas de descanso y señalización accesible. También funciona como una “terminal silenciosa”, donde la información se muestra principalmente en pantallas en lugar de anunciarse por altavoces.

Dentro del espacio hay una exposición dedicada a su homónimo, titulada Harvey Milk: Messenger of Hope, con fotografías que celebran su vida y legado.

El jurado también elogió su impacto ambiental, con una reducción significativa en emisiones y consumo de energía. (Foto referencial: AFP)

El director del aeropuerto, Mike Nakornkhet, celebró el reconocimiento con estas palabras: “Estamos verdaderamente honrados de haber sido nombrados el mejor aeropuerto del mundo por Prix Versailles”.

“Harvey Milk Terminal 1 fue diseñada para establecer un nuevo estándar de experiencia aeroportuaria extraordinaria, dando vida a nuestra misión de poner a las personas y al planeta en primer lugar. Ser la primera terminal aeroportuaria del mundo que lleva el nombre de un líder LGBTQ+ solo realza la importancia de este reconocimiento, y agradezco a todo el equipo del proyecto por este logro histórico”, agregó.

Por su parte, la presidenta del jurado de Prix Versailles señaló: “Cada año, Prix Versailles nos desafía a mirar más allá de la estética y a evaluar la arquitectura y el diseño como una fuerza capaz de dar forma al mundo que habitamos”.

El premio fue entregado en una ceremonia realizada en la sede de la UNESCO en París. (Foto referencial: Freepik)

“Nos invita a medir la creatividad no solo por su audacia, sino por su integridad: su capacidad de responder al contexto cultural, elevar a las comunidades y contribuir de manera significativa a un futuro sostenible”, añadió.

Los aeropuertos galardonados en la edición 2025:

A diferencia de otros premios, el premio Prix Versailles 2025 se centra solo en el servicio, este reconoce la innovación, la cultura local y la eficiencia ecológica.

Aeropuerto Internacional de San Francisco (EE. UU.): La Terminal 1 (Harvey Milk) se llevó el máximo galardón mundial (Prix Versailles) por su enfoque en el bienestar del pasajero y su diseño inclusivo.

Aeropuerto Internacional de Yantai Penglai (China): La nueva Terminal 2 fue destacada por su arquitectura inspirada en los paisajes costeros y sus techos fluidos.

Aeropuerto de Marsella-Provenza (Francia): Reconocido por su Terminal 1, diseñada por Foster + Partners, que destaca por su luminosidad y estructura de vidrio.

Aeropuerto Roland Garros (Isla de la Reunión, Francia): Su nueva Terminal de Llegadas fue premiada por su uso de materiales autóctonos y ventilación natural para reducir el impacto ecológico.

Aeropuerto Internacional de Portland (EE. UU.): La renovación de su Terminal Principal destaca por su espectacular techo de madera sostenible, que rinde homenaje a los bosques del noroeste del Pacífico.

Aeropuerto Internacional de Kansai (Japón): La renovación de su Terminal 1 fue elogiada por modernizar una estructura icónica de 30 años de antigüedad, mejorando el flujo de pasajeros y la tecnología.

