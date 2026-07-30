Si tienes hijos y/o conduces por las calles de estas localidades, esta noticia es de suma importancia para ti. La seguridad alrededor de los autobuses que trasladan alumnos sigue siendo una de las mayores preocupaciones para las autoridades educativas en Florida, y no se trata sólo de cifras en un informe oficial: cualquier padre que deja a sus hijos en la parada conoce la angustia que se siente cuando un automóvil acelera para “ganarle” al vehículo amarillo y pasa sin respetar la señal de alto. Cada ciclo lectivo se documentan casos de automovilistas que ignoran la obligación de detenerse cuando el transporte escolar recoge o deja pasajeros, una conducta que pone en riesgo la vida de miles de niños y adolescentes, incluyendo a muchos de origen latino que dependen del sistema público para llegar a clase.

Ahora, el condado de Broward apuesta por la tecnología para enfrentar ese problema. Broward County Public Schools (BCPS) anunció una alianza con la compañía BusPatrol para instalar cámaras impulsadas por inteligencia artificial (IA) en su flota de unidades, como parte del Broward County School Bus Safety Program. El objetivo central es identificar a quienes incumplen la normativa de tránsito y reforzar la protección en las vías durante el nuevo año académico, con especial atención en zonas donde se concentran familias hispanas que dependen de este servicio para que sus hijos lleguen y regresen a casa sin incidentes.

¿CÓMO FUNCIONARÁN LAS CÁMARAS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

El nuevo sistema se incorporará a cerca de 1.300 vehículos de transporte estudiantil del distrito, uno de los más grandes de Estados Unidos.

Cada unidad estará equipada con dispositivos de detección de conductas indebidas mediante IA, capaces de identificar automáticamente a los automóviles que no se detienen cuando la ley exige frenar cerca de un bus detenido con el brazo de alto desplegado y las luces rojas intermitentes encendidas.

El proceso operará de la siguiente manera:

Etapa Qué sucede Detección La cámara con IA identifica un posible vehículo infractor cuando el bus permanece detenido. Grabación El sistema registra imágenes y video del incidente desde distintos ángulos. Revisión El material se envía al Departamento de Policía de las Escuelas Públicas de Broward (BCPS Police). Evaluación policial Las autoridades de seguridad local verifican si se configuró una violación según la ley de Florida. Notificación Si se confirma la falta, el propietario recibe un Notice of Violation en el domicilio registrado.

Es importante subrayar que la herramienta tecnológica no impone automáticamente sanciones. Su función consiste en detectar y documentar posibles violaciones, mientras que la decisión final recae en las autoridades competentes tras analizar las pruebas recopiladas. De acuerdo con el distrito, habrá un período inicial de advertencia de 30 días al inicio del calendario escolar; después de esa fase, las multas comenzarán a emitirse de manera formal y podrían alcanzar los US$225 por cada episodio, en línea con programas similares en otros condados del estado.

Los conductores de estas localidades en Florida van a tener que hacer más caso a las normas de tránsito (Foto: Freepik)

¿QUÉ BUSCA CONSEGUIR BROWARD COUNTY PUBLIC SCHOOLS?

Desde BCPS explican que esta iniciativa fue diseñada para reducir la conducción imprudente alrededor de las rutas estudiantiles y hacer que las calles sean más seguras para toda la comunidad, no sólo para los menores que viajan en los buses amarillos.

En otras palabras, el plan no apunta únicamente a identificar a quienes incumplen la norma, sino también a generar un cambio de comportamiento en los conductores para que respeten las señales de alto, sean más conscientes de la presencia de estudiantes —incluidos muchos de primera o segunda generación de inmigrantes— y asuman que llegar unos minutos antes nunca justificará poner en peligro a un menor.

Entre los principales objetivos del programa se encuentran:

Reducir las violaciones cerca de los puntos de ascenso y descenso.

Proteger a los menores durante el momento de subir o bajar del vehículo.

Incrementar la conciencia de los automovilistas sobre las reglas en zonas escolares.

Promover prácticas responsables al volante en vecindarios residenciales.

Mejorar la seguridad vial en todo el condado, especialmente en horarios de entrada y salida de clases.

¿QUÉ OCURRE SI UN CONDUCTOR INCUMPLE LA LEY?

Cuando un vehículo es detectado por el sistema, las imágenes y el video se envían a Broward County Public Schools y son revisados por el Departamento de Policía adscrito al distrito.

Posteriormente, las fuerzas del orden locales analizan el material para determinar si realmente se produjo una violación de las disposiciones relacionadas con el paso frente a un bus detenido. Si la investigación confirma que el automovilista no se detuvo cuando la normativa lo exige, las autoridades remitirán un Notice of Violation a la dirección que figura en el registro del vehículo, siguiendo el procedimiento establecido por la legislación estatal.

En esquemas similares implementados en otros puntos de Florida, como Miami-Dade, estas infracciones han implicado sanciones de alrededor de US$200 a US$225, además de la posible acumulación de puntos en la licencia si el caso llega a tribunales o se combina con otras faltas de tránsito. En el caso de Broward, las autoridades han indicado que el monto será de US$225 por cada ocasión en que un conductor rebase ilegalmente a un autobús escolar detenido con la señal de stop extendida

RESUMEN DEL PROGRAMA

Aspecto Información Condado Broward, Florida Distrito escolar Broward County Public Schools (BCPS) Empresa colaboradora BusPatrol Tecnología Cámaras con inteligencia artificial para detectar violaciones cerca de autobuses escolares Autobuses equipados Cerca de 1.300 unidades del distrito Objetivo principal Reducir infracciones y proteger a los estudiantes durante el ascenso y descenso del bus Revisión de los casos BCPS y el Departamento de Policía de las Escuelas Públicas de Broward Posible consecuencia Envío de un Notice of Violation y multa de aproximadamente US$225 si se confirma la infracción

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