En Oklahoma, Estados Unidos, se implementaron nuevas reglas en las escuelas para mejorar el nivel de lectura en estudiantes de primaria. El objetivo es garantizar que los niños desarrollen habilidades básicas antes de avanzar en su educación.

El gobernador Kevin Stitt aprobó la ley Strong Readers Act, que contempla una inversión de 26 millones de dólares. Esta normativa introduce cambios importantes en las políticas educativas enfocadas en la alfabetización temprana.

Uno de los puntos clave es el regreso de la repetición obligatoria en tercer grado. Los estudiantes que no alcancen el nivel mínimo en lectura deberán repetir el año.

A partir del ciclo escolar 2027-2028, quienes obtengan resultados “por debajo de lo básico” en evaluaciones de inglés o pruebas equivalentes no podrán avanzar.

La normativa establece que, desde el ciclo 2027-2028, los alumnos de tercer grado que no alcancen el nivel requerido deberán repetir el año. (Foto referencial: Freepik)

“Tenemos que seguir los datos y aplicar políticas que generen mejores resultados para nuestros estudiantes”, afirmó el presidente de la Cámara, Kyle Hilbert, en una nota de prensa.

“La situación actual no ha sido suficiente, y esta ley busca garantizar que cada niño en Oklahoma tenga una base sólida para tener éxito”, agregó.

Según el Consejo de Asuntos Públicos de Oklahoma, casi tres de cada cuatro estudiantes en el estado no alcanzan un nivel adecuado de lectura. Por ello, la ley contempla excepciones para estudiantes con discapacidades, quienes están aprendiendo inglés o aquellos que ya repitieron tercer grado previamente.

Aunque incluye apoyo e intervenciones tempranas, la nueva normativa también generó preocupación por su impacto en las escuelas. (Foto referencial: Freepik)

“Al identificar los problemas de lectura a tiempo y brindar apoyo específico antes de que los estudiantes se queden atrás, aseguramos que los niños estén preparados para aprender leyendo”, explicó el senador estatal Adam Pugh. “Una parte clave de esta ley es involucrar a los padres en el proceso”.

Aunque la medida busca mejorar el aprendizaje, también generó preocupaciones. Algunos especialistas advierten que podría aumentar el tamaño de las clases y la presión sobre las escuelas.

Aun así, la ley incluye programas de apoyo e intervenciones tempranas para ayudar a los estudiantes con dificultades en lectura antes de llegar a tercer grado.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!