Las lluvias, los vientos, las heladas, las nevadas y los incendios forestales han acaparado los titulares de diversos medios de comunicación en Estados Unidos. Y, aunque la atención se ha centrado en estos fenómenos meteorológicos, hay otro que representa riesgos que muchos propietarios de viviendas y aseguradoras aún no han valorado del todo: el granizo. De acuerdo con un informe de Cotality, proveedor de datos inmobiliarios, más de 43,5 millones de propiedades en EE.UU. corren un riesgo moderado o alto de sufrir daños por granizo, pero hay un estado que concentra la mayor cantidad de casas en peligro. ¿Cuál es exactamente? Averígualo a continuación.

Las tormentas de junio de 2023 en Texas dejaron pérdidas aseguradas de hasta 10,000 millones de dólares (Crédito: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de Gemini)

EL ESTADO DE EE.UU. QUE TIENE MÁS VIVIENDAS EN PELIGRO POR LOS RIESGOS DERIVADOS DEL GRANIZO

En todo el país, más de 43,5 millones de propiedades —alrededor del 42% de las viviendas incluidas en el análisis— se ubican en niveles de riesgo moderado o alto frente al granizo. En conjunto, esto equivale a un impresionante valor de costo de reconstrucción (RCV) de 17,8 billones de dólares; es decir, el monto estimado que se necesitaría para volver a construirlas en caso de pérdida total.

“Texas lidera el país con casi 8 millones de propiedades y 3,1 billones de dólares en valor residual expuesto”, precisa el informe de Cotality.

Los principales problemas son los tejados antiguos, ya que son más frágiles ante una granizada frente a los que son nuevos, ya que dependiendo de su estado y tiempo podrá soportar en mayor o menor medida un evento de este tipo.

En segundo lugar está Illinois con 1,5 billones de dólares en valor residual expuesto. “Si bien carece del riesgo frecuente y extremo de granizo que se encuentra en estados como Colorado o Kansas, Illinois posee un mayor volumen de propiedades costosas con un riesgo moderado a alto”, añade.

En su análisis, la empresa estadounidense reveló que entre las 10 principales áreas metropolitanas por número de viviendas y RCV asociado con riesgo moderado o mayor de daños por granizo están cuatro ciudades de Texas:

ÁREA METROPOLITANA NÚMERO DE CASA RCV Dallas 2,138,184 978.1 Houston 1,444,152 650.8 Austin 691,54 297.9 San Antonio 797,550 282.6

“A pesar de que Chicago ocupa el primer puesto entre las áreas metropolitanas (con un número de viviendas de 1,787,725), el triángulo de Texas – que comprende Dallas-Fort Worth, Houston, Austin y San Antonio – continúa dominando, con un valor de reembolso por clic (RCV) expuesto que supera los 2,2 billones de dólares”, precisa Cotality.

En Texas, los daños por granizo pueden traducirse en costos extremadamente altos, como quedó en evidencia con un cúmulo de tormentas masivas registrado en junio de 2023. Entre el 11 y el 15 de ese mes, el granizo de más de una pulgada impactó a más de 680,000 viviendas y, según estimaciones de Cotality, las pérdidas aseguradas oscilaron entre 7,000 y 10,000 millones de dólares, de las cuales cerca del 95% se atribuyeron directamente al granizo.

Cuatro áreas metropolitanas de Texas figuran entre las más afectadas del país por el riesgo de granizo (Foto: Cotality)

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