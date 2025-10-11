El hecho de que hoy sea sábado 11 de octubre ha alegrado a muchas personas de Estados Unidos. Y es que es el día en que participarán en el sorteo del Powerball donde hay un gran premio estimado. Si te interesa conocer la cantidad de dinero que está en juego, en las siguientes líneas lo sabrás.

Antes de brindarte la información prometida, es importante que tengas en cuenta que, en total, se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos comienzan cerca de las 11:00 p.m., hora del este, y para participar es necesario adquirir un boleto. Con respecto a su precio, te comento que cada jugada posee un costo de $2.

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

Las últimas personas que ganaron el premio mayor del Powerball

Hoy en día muchos sueñan con ganar el premio mayor del Powerball. Es por eso que se ponen un poco tristes al ver que no se quedaron con el mismo tras un sorteo, pero no hay que perder la fe. Por si no estabas enterado(a), tras el sorteo del 6 de septiembre, dos personas acabaron ganando el premio mayor del juego. Una es de Missouri y otra es de Texas. Ambas se tuvieron que repartir el gran premio estimado de ese entonces: $1.79 mil millones.

Por lo general, los participantes del Powerball pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier lotería autorizada de la jurisdicción donde compraron el boleto. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

El gran premio estimado para este sábado 11 de octubre

Habiéndote indicado lo anterior, te digo que, de acuerdo a la página oficial del juego, el gran premio estimado para el sorteo de este sábado 11 de octubre es de $244 millones, con la opción en efectivo de $114.2 millones. No cabe duda que hay bastante dinero en juego. ¿Te animas a participar?

Los números ganadores del sorteo del miércoles 8 de octubre

Si te estás preguntando cuáles fueron los números ganadores del sorteo del miércoles 1 de octubre, te informo que fueron el 8, el 10, el 44, el 48, el 54, el Powerball 14 y el Power Play 2x. Si participaste en el juego ese día, será mejor que revises bien tus boletos.

