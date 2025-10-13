Una importante cadena de supermercados permite portar armas de fuego a la vista dentro de sus tiendas en Florida tras un cambio legal en el estado del Sol. Descubre cuál es la cadena, qué dice la ley y otras marcas del retail en Estados Unidos.​

Desde el 25 de septiembre de 2025, abrir la funda y llevar armas a la vista es legal en Florida a partir de un fallo de la Primera Corte de Distrito de Apelaciones, que declaró inconstitucional la prohibición vigente por décadas, con lineamientos estatales del fiscal general James Uthmeier para su aplicación en todo el estado y con límites en lugares sensibles que siguen vigentes.

¿CUÁL ES EL SUPERMERCADO QUE PERMITE USAR ARMAS EN FLORIDA?

El supermercado es Publix, que confirmó que, “a partir del 25 de septiembre de 2025, la ley de Florida permite la portación abierta de armas de fuego” y que la empresa “cumple con todas las leyes federales, estatales y locales”, con un protocolo para avisar a la policía si alguna conducta crea una experiencia de compra amenazante, errática o peligrosa. Publix enfatizó que el trato con dignidad y respeto guía su relación con los clientes y que su personal recurrirá a las autoridades locales para proteger a compradores y empleados cuando corresponda.​

El sheriff de Palm Beach County, Ric Bradshaw, respaldó el cumplimiento de la ley, pero advirtió que no es licencia para la imprudencia: “como ciudadano, existe el derecho a portar un arma, ya sea oculta o visible; no existe el derecho a actuar con descuido” según su declaración preparada.

La oficina del sheriff reiteró que la portación abierta no anula límites en escuelas, tribunales y dependencias policiales, y recordó que comercios privados pueden pedir a una persona que se retire si deciden no permitir armas en sus instalaciones.​

¿QUÉ DICE LA LEY EN FLORIDA SOBRE EL USO DE ARMAS?

Una sala de tres jueces del Primer Distrito de Apelaciones invalidó la prohibición de portación abierta por inconstitucional, lo que modificó de hecho el régimen estatal desde septiembre de 2025 tras décadas de veto general a llevar armas a la vista. La guía del fiscal general James Uthmeier indicó que la portación abierta rige en todo Florida desde que el fallo quedó firme y, precisó, que negocios y propietarios privados conservan la facultad de limitar el ingreso de personas armadas.​

El cambio opera junto con excepciones y restricciones: siguen vetadas las armas a la vista en áreas sensibles como escuelas, juzgados y estaciones policiales, entre otras delimitaciones previstas por ley.

¿Qué dice la segunda enmienda?

Es importante mencionar que la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege el derecho de las personas a tener y portar armas, marco que sustenta la discusión jurídica sobre portación abierta y restricciones en contextos específicos.​

¿QUÉ PASA CON OTRAS CADENAS DE SUPERMERCADOS EN FLORIDA SOBRE EL USO DE ARMAS?

Winn-Dixie, Walmart y Sam’s Club mantienen políticas que prohíben el porte abierto en sus tiendas de Florida pese al fallo, al tiempo que permiten modalidades ajustadas a sus reglas internas y a la normativa estatal de porte oculto. Malls y centros comerciales en Palm Beach County también publican códigos de conducta que prohíben el ingreso con armas, mostrando que los propietarios pueden optar por restricciones más estrictas que las reglas generales del estado.​

