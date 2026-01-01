Publix, la cadena de supermercados más popular de Florida, quedó en el centro de una fuerte polémica tras la publicación de una queja por el alto precio de la carne. Varios clientes expresaron su enojo en redes sociales y acusaron a la empresa de vender productos básicos a valores excesivos. La controversia comenzó con un hilo en Reddit que incluía la foto de un filete de lomo prime orgánico de 1,23 libras, cuyo precio era de US$49,99 por libra, lo que elevaba el total a US$61,49.

El autor del post tituló la publicación como “Esto es criminal” y escribió: “Esta carne no solo es mediocre, sino que tiene un precio ridículo ¡¿Qué diablos, Publix?!”.

Otros usuarios reaccionaron con sorpresa y compararon ese valor con el costo de comer fuera. Uno comentó: “Por ese precio voy a hacer longhorn y que alguien me lo cocine también”, mientras otro señaló que por US$26 a US$31 se puede conseguir una cena completa de carne en cadenas como Outback, Texas Roadhouse o LongHorn Steakhouse.

Sin embargo, algunos señalaron que el precio podría ser incluso más alto. En el sitio web de Publix, un corte similar de la marca GreenWise figuraba por más de US$70 por libra.

Usuarios compararon el valor con el costo de comer en restaurantes y afirmaron que resulta más barato salir a cenar que comprar el producto. (Foto: Reddit / kmc0522)

A modo de comparación, una carnicería de Chelsea Market, en Nueva York, vendía el mismo corte a US$45,59 por libra, mientras que en ShopRite podía encontrarse por US$35,99, aunque no orgánico.

Las críticas no se limitaron a la carne. Otros clientes aseguraron que productos cotidianos también se encarecieron, como frascos de mayonesa que rondan los US$10 o frutos secos que pueden llegar a US$20.

Lo anterior llevó a varios compradores a admitir que empezaron a elegir otras cadenas para hacer sus compras habituales.

“Ingles o incluso Kroger tienen mejor selección”, escribió un usuario. “Whole Foods tiene una buena carnicería. Costco es sin duda la mejor opción para la economía unitaria”.

Otros clientes también se quejaron por el aumento de precios y señalaron que el precio es mayor en la web oficial de la cadena. (Foto: Publix)

Otro agregó: “Normalmente solo compro ciertos artículos que tienen en oferta. Aparte de eso, son demasiado caros para mí”.

No todos coincidieron con las críticas. Algunos defendieron a Publix y señalaron que se trataba de carne prime y orgánica, un producto de mayor calidad.

Aunque algunos defendieron a la cadena por la calidad de la carne, muchos admitieron que están optando por otros supermercados. (Foto referencial: Freepik)

“Es carne de res de primera calidad y lomo. Es un precio justo”, comentó un usuario, mientras otro afirmó: “Es un precio bastante decente en realidad”.

Publix, que opera casi 900 tiendas en Florida y facturó US$59.700 millones en 2024, no se ha pronunciado sobre el motivo del aumento de precios.

Publix, la cadena de supermercados más conocida de Florida

Publix Super Markets es una de las cadenas de supermercados más grandes y exitosas de Estados Unidos, operada íntegramente por sus propios empleados. Fue fundada por George W. Jenkins el 6 de septiembre de 1930 en Winter Haven, Florida. Desde sus inicios, se distinguió por su enfoque en el servicio al cliente y la innovación, introduciendo lujos para la época como aire acondicionado y puertas automáticas.

A inicios de 2026, la compañía opera aproximadamente 1,467 locales distribuidos principalmente en el sureste del país. La gran mayoría de sus tiendas se encuentran en Florida (con más de 900 sucursales), seguidas por Georgia, Alabama, Carolina del Sur, Tennessee, Carolina del Norte, Virginia y Kentucky.

En sus tiendas puedes encontrar una oferta integral que incluye abarrotes, farmacia y productos frescos, pero son especialmente famosos por su Deli, donde sus sándwiches (conocidos como “Pub Subs”) y su pollo frito tienen seguidores fieles.

