Ayer, mi colega Oscar Guerrero se encargó de informar algo muy importante para todo aquel que planea celebrar el Día de los Muertos en Estados Unidos. Y es que dio a conocer lo que está prohibido pasar por la frontera de EE.UU. Ahora en esta nota te revelaré lo que sí está permitido. Presta atención.

¿Qué es el Día de los Muertos?

Antes de brindarte lo prometido, considero que es fundamental que sepas qué es el Día de los Muertos. Entonces, te digo que es una tradición mexicana que se celebra principalmente el 1 y 2 de noviembre, aunque las festividades pueden extenderse por varios días.

En esas fechas, muchas personas honran a sus seres queridos fallecidos, pues creen que en esos días las almas de los muertos regresan al mundo de los vivos para reunirse con sus familiares y disfrutar de los placeres que les gustaban en vida.

El Día de los Muertos es una ocasión para honrar a los seres queridos fallecidos. (Foto: DAVID SWANSON / AFP) / DAVID SWANSON

Como hay muchos mexicanos y bastantes personas de otras nacionalidades que planean celebrar el Día de los Muertos 2025 en Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) expuso los artículos que están prohibidos pasar por la frontera de EE.UU. Pero también indicó qué cosas sí están permitidas, según La Nación. Esto último es lo que te detallaré a continuación.

Un altar exhibido para la celebración del Día de los Muertos en Nogales, Arizona, el 26 de octubre de 2024. (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP) / ERNESTO BENAVIDES

Lo que sí está permitido ingresar a Estados Unidos

De acuerdo a la citada fuente, la CBP señaló que las rosas, claveles y otras flores sí pueden ingresar a Estados Unidos, pero tras someterse a una inspección. A su vez, precisó que las plantas destinadas al cultivo necesitan contar con un permiso de admisión y que importar tierra desde México no está permitido.

También recalcó que las plantas, semillas, frutas, verduras, carnes, animales y productos vegetales y de origen animal deben declararse y ser inspeccionados y analizados por las autoridades para autorizar su entrada al país. “Esto abarca tanto el equipaje facturado como el de mano o el trasladado en un vehículo”, puntualizó el medio.

“Comprendemos el profundo significado cultural del Día de los Muertos”

“Nuestros especialistas agrícolas trabajan incansablemente para proteger los recursos agrícolas vitales de nuestra nación de plagas y enfermedades invasoras”, declaró el subcomisionado interino de la CBP, John Modlin, según la página oficial de la propia agencia federal estadounidense. “Comprendemos el profundo significado cultural del Día de los Muertos y animamos a los viajeros a honrar sus tradiciones de forma responsable, informándose sobre los artículos prohibidos antes de cruzar la frontera. Declarar todos los productos agrícolas es un paso sencillo pero crucial que ayuda a prevenir daños ecológicos y económicos, garantiza cruces fronterizos sin contratiempos y evita posibles sanciones. Solicitamos la colaboración ciudadana para proteger la agricultura estadounidense para las futuras generaciones”, agregó.

La advertencia que dio la CBP

Finalmente, la CBP dio una advertencia a todos: “No declarar productos agrícolas prohibidos puede acarrear multas importantes. Las sanciones por importaciones personales prohibidas no declaradas suelen comenzar en 300 dólares y pueden aumentar, mientras que las importaciones comerciales pueden enfrentarse a multas de hasta 250 000 dólares”.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!