Las nevadas iniciaron al amanecer del domingo 9 de noviembre y podrían extenderse en ciertas áreas de los Estados Unidos los próximos días. Esta situación eleva el riesgo de condiciones intransitables y baja visibilidad por la combinación del manto blanco y las ráfagas. Nueva York y doce estados más están bajo aviso de tormenta invernal del NWS (Servicio Meteorológico Nacional), enfrentando una severa caída de temperaturas hasta 0°C (32°F) y una acumulación de nieve que podría alcanzar las 15 pulgadas de nieve.

Las temperaturas caerán a un rango de 30 a 32 °F (punto de congelación) en Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y el sur de Connecticut. El aviso de heladas rige desde la 1:00 a.m. hasta el martes 11 de noviembre por la mañana. Asimismo, el NWS informó que la sensación térmica para la mañana del martes será de 15 a 25 °F.

Estos son los estados de EE.UU. que esperan nieve

Estado Acumulación de Nieve (pulgadas) Otros Detalles Relevantes Tennessee 8 a 15 Ráfagas de viento de hasta 40 millas. Carolina del Norte 4 a 10 Acumulación hasta la mañana del martes. Virginia 4 a 8 Sin detalles adicionales mencionados. Illinois 1 a 10 Nevadas en gran parte del estado. Indiana 2 a 6 Sin detalles adicionales mencionados. Michigan 2 a 8 Sin detalles adicionales mencionados. Pensilvania Hasta 5 Algunos condados podrían acumular hasta 5 pulgadas. Wisconsin 3 a 5 Sin detalles adicionales mencionados. Maryland 3 a 6 Al oeste del condado de Garrett. Maine No se menciona nieve Algunas regiones (Central Highlands, Far Eastern, Far Northern, North Woods) podrían recibir

hielo.

Ante la magnitud de la tormenta invernal que azota varios estados de EE. UU., las autoridades son claras: la precaución es obligatoria. Se insta a la población a seguir todas las medidas de seguridad.