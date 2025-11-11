Todo lo que necesitas para enfrentar la tormenta invernal en Nueva York y otros estados de EE.UU. (Foto: Composición Mag)
Todo lo que necesitas para enfrentar la tormenta invernal en Nueva York y otros estados de EE.UU. (Foto: Composición Mag)
Las nevadas iniciaron al amanecer del domingo 9 de noviembre y podrían extenderse en ciertas áreas de los Estados Unidos los próximos días. Esta situación eleva el riesgo de condiciones intransitables y baja visibilidad por la combinación del manto blanco y las ráfagas. Nueva York y doce estados más están bajo aviso de tormenta invernal del NWS (Servicio Meteorológico Nacional), enfrentando una severa caída de temperaturas hasta 0°C (32°F) y una acumulación de nieve que podría alcanzar las 15 pulgadas de nieve.

Las temperaturas caerán a un rango de 30 a 32 °F (punto de congelación) en Nueva York, el noreste de Nueva Jersey y el sur de Connecticut. El aviso de heladas rige desde la 1:00 a.m. hasta el martes 11 de noviembre por la mañana. Asimismo, el NWS informó que la sensación térmica para la mañana del martes será de 15 a 25 °F.

Estos son los estados de EE.UU. que esperan nieve

EstadoAcumulación de Nieve (pulgadas)Otros Detalles Relevantes
Tennessee8 a 15Ráfagas de viento de hasta 40 millas.
Carolina del Norte4 a 10Acumulación hasta la mañana del martes.
Virginia4 a 8Sin detalles adicionales mencionados.
Illinois1 a 10Nevadas en gran parte del estado.
Indiana2 a 6Sin detalles adicionales mencionados.
Michigan2 a 8Sin detalles adicionales mencionados.
PensilvaniaHasta 5Algunos condados podrían acumular hasta 5 pulgadas.
Wisconsin3 a 5Sin detalles adicionales mencionados.
Maryland3 a 6Al oeste del condado de Garrett.
MaineNo se menciona nieveAlgunas regiones (Central Highlands, Far Eastern, Far Northern, North Woods) podrían recibir
hielo.

Ante la magnitud de la tormenta invernal que azota varios estados de EE. UU., las autoridades son claras: la precaución es obligatoria. Se insta a la población a seguir todas las medidas de seguridad.

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

