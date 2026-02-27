La disputa por las licencias de conducir para inmigrantes en California se ha convertido en uno de los temas más sensibles del momento, especialmente para las familias hispanas que dependen del camión para pagar la renta, la gasolina, el seguro médico y mandar remesas a sus países de origen. Más de 20,000 inmigrantes en el estado podrán conservar, al menos de forma temporal, sus permisos comerciales, luego de un fallo tentativo emitido por el Tribunal Superior del Condado de Alameda que frenó los intentos de cancelar en masa estos permisos. Hablamos de choferes que sostienen el movimiento de carga desde los puertos de Los Ángeles y Long Beach hasta el Inland Empire, el Valle Central y la frontera con México, muchos de ellos latinos, sijs y otros, quienes trabajan jornadas largas para mantener viva la economía regional. Detrás de esta batalla legal hay presiones del gobierno federal, amenazas de retirar cientos de millones de dólares en fondos para carreteras y, sobre todo, la angustia de hogares que temen perder de un día para otro la única herramienta que les permite seguir en la ruta.

La decisión judicial frena, por ahora, la intención de revocar miles de licencias que el propio estado había comenzado a cancelar tras presiones del Departamento de Transporte de Estados Unidos (USDOT). Incluso, la fecha límite ya estaba marcada en el calendario: 6 de marzo. La pugna incluye advertencias de recortes millonarios, posibles sanciones adicionales y un mensaje claro para comunidades inmigrantes de California, desde el área de la Bahía hasta el corredor 5 de Los Ángeles: el futuro de su trabajo sigue dependiendo de lo que se decida en los tribunales en las próximas semanas.

¿QUÉ DECIDIÓ EL TRIBUNAL Y POR QUÉ ES CLAVE?

Un juez del Tribunal Superior del Condado de Alameda emitió un fallo provisional que impide que el estado revoque de inmediato las licencias de más de 20.000 conductores, muchos de ellos solicitantes de asilo o inmigrantes con estatus legal temporal y permisos de trabajo vigentes. Esta orden mantiene en pausa las cancelaciones mientras continúa el litigio.

Esto significa que:

Las licencias seguirán vigentes por ahora.

El estado deberá definir un proceso antes de cualquier revocación masiva.

Los conductores podrán continuar trabajando mientras se resuelve el caso en el tribunal.

El origen del conflicto está en que el USDOT detectó supuestos problemas administrativos con las fechas de vencimiento de licencias comerciales emitidas a inmigrantes, alegando que seguían siendo válidas aun cuando los permisos de trabajo ya habían expirado. A partir de esas observaciones, el gobierno federal presionó al Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) para rescindir miles de licencias consideradas “impropias”.

En el otoño pasado, el DMV envió cartas a más de 20,000 conductores informando que sus licencias vencerían en 60 días, lo que provocó alarma entre comunidades inmigrantes y organizaciones legales. Posteriormente, tras presentarse la demanda en Alameda, el estado extendió las fechas de vencimiento hasta marzo mientras se revisaba el caso en los tribunales.

EL CHOQUE ENTRE CALIFORNIA Y EL GOBIERNO FEDERAL

Aquí es donde el caso se vuelve más delicado, tanto en lo político como en lo económico. El Departamento de Transporte anunció que retendría aproximadamente US$160 millones en fondos federales para carreteras como sanción por la negativa de California a revocar de inmediato todas las licencias cuestionadas. Estos recursos suelen financiar mantenimiento de autopistas, proyectos de seguridad vial y capacitación de agencias de tránsito, clave para un estado donde millones de residentes dependen del carro a diario.

Además, la administración del presidente Donald Trump ha amenazado con algo todavía más grave: retirar por completo la facultad de California para emitir licencias comerciales si el estado no se alinea con las órdenes federales. Funcionarios federales han advertido que el programa de licencias comerciales del estado podría ser “descertificado”, lo que impactaría no solo a inmigrantes, sino a todo el sector de transporte de carga.

La abogada estatal Barbara Horne-Petersdorf, del Departamento de Justicia de California, advirtió ante el tribunal que obligar al DMV a mantener intactas las 20,000 licencias podría exponer al estado a represalias adicionales por parte del USDOT. Esa advertencia refleja el equilibrio complicado que enfrenta Sacramento: proteger a conductores que tienen permiso de trabajo, sin perder a la vez recursos esenciales para infraestructura.

Para entender la magnitud:

Dato clave Cifra Licencias comerciales activas en California 700.000 aprox. Licencias en disputa 20.000+ no domiciliadas Fondos federales en riesgo US$160 millones

Para la comunidad hispana que vive en California —desde las familias en el Este de Los Ángeles hasta los traileros que salen de los puertos de Oakland y Long Beach— este conflicto se siente muy concreto: menos licencias significan menos trabajo, menos horas en la carretera y menos dinero entrando al hogar.

¿QUIÉNES SON LOS CONDUCTORES AFECTADOS?

Muchos de los conductores afectados pertenecen a la comunidad hispana, así como a la sij, una minoría religiosa originaria de la India que en los últimos años ha encontrado en el transporte de carga una ruta de ascenso económico, igual que muchos latinos en el Valle Central y el sur de California. Organizaciones como el Asian Law Caucus y la Sikh Coalition encabezaron la demanda en su nombre, argumentando que el estado no siguió el debido proceso antes de intentar revocar las licencias.

Los demandantes incluyen:

Conductores de camiones de carga de larga distancia.

Dos conductores de autobuses escolares.

Trabajadores cuyas licencias tenían fechas de vencimiento incluso en 2027 o después, pero recibieron avisos de cancelación anticipada.

En la demanda también figuran conductores con rutas escolares y locales. Ese tipo de historias resuena con muchas familias hispanas en California, donde manejar camión, trabajar en bus escolar o en rutas locales se ha convertido en una vía de estabilidad para quienes llegaron como inmigrantes.

¿QUÉ PUEDE PASAR AHORA?

Aunque la decisión actual es un alivio inmediato para más de 20,000 conductores, el panorama a largo plazo sigue siendo incierto. El fallo del juez es tentativo y se espera una decisión final en los próximos días, que definirá qué proceso deberá seguir el estado antes de tocar de nuevo estas licencias.

A nivel federal, el panorama también se está endureciendo: la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA) publicó recientemente una regla final que, a partir de marzo de 2026, limitará las licencias comerciales no domiciliadas solo a ciertos tipos de visas, como H‑2A, H‑2B y E‑2. Esto significa que muchos inmigrantes con permisos de trabajo, incluyendo solicitantes de asilo, beneficiarios de TPS o parole humanitario, quedarían sin opción de renovar su licencia una vez que venza, aunque hoy puedan seguir manejando mientras su permiso actual sea válido.

Frente a este escenario:

El estado de California ha presentado demandas contra el Departamento de Transporte por la retención de fondos y por las presiones sobre su programa de licencias comerciales.

Sindicatos como la AFL‑CIO y la Federación Americana de Maestros, junto con el grupo de defensa del consumidor Public Citizen, se han sumado a acciones legales para bloquear las nuevas restricciones federales a licencias comerciales para ciertos inmigrantes.

Un tribunal de apelaciones federales ya ha bloqueado temporalmente la aplicación de reglas más estrictas sobre quién puede obtener una CDL, señalando fallas en el procedimiento seguido por el gobierno.

Lo que decida el juez en Alameda y los tribunales federales en Washington definirá si, en los próximos meses, miles de conductores inmigrantes —incluyendo muchos hispanos que viven y trabajan en California— podrán seguir detrás del volante o tendrán que buscar otra forma de sostener a sus familias. Por ahora, el mensaje para quienes manejan por el 5, el 99 o el 101 es claro: las licencias siguen vigentes, pero la batalla legal apenas empieza.

