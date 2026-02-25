En los últimos meses, mientras en California se hablaba del precio de la renta, de los incendios forestales y de lo difícil que es moverse en carro de Los Ángeles a San José en plena hora pico, también se ha sentido con fuerza otro tema en los chats de WhatsApp, en las misas en español y en los puestos de tacos cerca de la 101 o del Boulevard Olympic: la intensificación de la aplicación de las leyes migratorias bajo la administración de Donald Trump y el aumento de la presión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las amenazas de reforzar operativos en distintos puntos del país han encendido las alarmas en comunidades donde la población inmigrante es parte esencial del tejido social y económico, desde los trabajadores del campo en el Valle Central hasta quienes sostienen la industria del tech, el cuidado infantil y el sector de servicios en el Área de la Bahía y el sur del estado. Lo que quizá no todos saben, incluso quienes llevan años viviendo en lugares como East L.A., Fruitvale en Oakland o el este de San José, es que frente a esa presión federal varios gobiernos locales han decidido mover ficha y poner dinero sobre la mesa. Condados y ciudades están destinando millones de dólares en fondos públicos —y en algunos casos también privados— para garantizar que los inmigrantes tengan acceso a abogados cuando enfrenten procesos de deportación; en un sistema donde no existe el derecho automático a un defensor público en cortes migratorias, esa diferencia puede ser, literalmente, entre seguir llevando a tus hijos a la escuela del barrio o ser expulsado del país.

Desde que volvió a ser presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha endurecido las políticas migratorias del país (Foto: AFP) / Agencia AFP

SAN FRANCISCO Y ALAMEDA REFUERZAN SUS FONDOS

Uno de los casos más recientes es el de San Francisco. En octubre, cuando Trump amenazó con intensificar la presencia de ICE en el Área de la Bahía, la Junta de Supervisores aprobó por unanimidad un refuerzo de US$3.5 millones para su fondo de defensa legal de inmigrantes.

Algo similar ocurrió en el Condado de Alameda. En marzo, las autoridades duplicaron su fondo inicial con otros US$3.5 millones. Además, tres supervisores anunciaron aportes adicionales desde sus presupuestos discrecionales; una de ellas, Nikki Fortnato Bas, informó que donará US$50,000 para apoyar estas iniciativas y subrayó que “estos dólares son solo una pieza de una lucha mucho más grande”, por la dignidad y el futuro de la democracia.

No se trata solo de números. Detrás de estas decisiones hay una lectura política y social clara: los gobiernos locales consideran que proteger a los inmigrantes —muchos de ellos con décadas viviendo en barrios como el Mission District, West Oakland o Richmond— es proteger a sus propias comunidades.

SANTA CLARA: UN FONDO MÁS AMPLIO Y MILLONARIO

En el Condado de Santa Clara, donde aproximadamente el 40% de la población es inmigrante, el respaldo ha sido aún más contundente. Un mes antes del inicio del nuevo mandato de Trump, el condado asignó US$5 millones para responder a posibles acciones federales; desde entonces, la cifra aumentó hasta alcanzar los US$13 millones.

La supervisora Susan Ellenberg lo explicó de manera directa: el condado tiene un “vínculo directo” con las personas inmigrantes que trabajan, pagan impuestos, crían a sus familias y sostienen la economía local, y por eso los fondos locales deben proteger los intereses locales. Este fondo no solo cubre defensa en tribunales, sino que también financia redes de respuesta rápida, actividades educativas, divulgación comunitaria y prevención, algo que se ve en el trabajo de organizaciones que operan en vecindarios como Alum Rock, East San José o Gilroy.

LOS ÁNGELES Y EL MODELO PÚBLICO-PRIVADO

En Los Ángeles, la estrategia comenzó poco después de la primera toma de posesión de Trump en 2017. Bajo el liderazgo del entonces alcalde Eric Garcetti, se lanzó un fondo público-privado de 10 millones para apoyar a inmigrantes frente a procesos de deportación.

Ese esfuerzo evolucionó y en 2022 dio paso a RepresentLA, una inversión continua que involucra a la ciudad, el condado y organizaciones filantrópicas. Es un modelo que combina dinero público y privado para sostener la defensa legal a largo plazo, en una metrópoli donde los Ángeles del este, el Valle de San Fernando y ciudades como Lynwood o Huntington Park concentran una enorme población latina que vive con el temor constante a los operativos de ICE.

EL FONDO “UNA CALIFORNIA” Y EL DEBATE ESTATAL

A nivel estatal, California creó en 2015 el programa conocido como “Una California”, un fondo de US$45 millones que apoya a organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios a inmigrantes, incluida la asistencia legal. La iniciativa surgió en el contexto de la expansión de programas como DACA y del impulso de coaliciones que pedían representación universal para personas en detención migratoria.

El fondo, sin embargo, prohíbe el uso de recursos para personas condenadas por delitos graves, y ese punto ha generado tensiones políticas. El gobernador Gavin Newsom firmó recientemente un presupuesto que, según algunos defensores, amplía las restricciones sobre quién puede acceder a la ayuda legal, alineándose con voces que buscan limitar el alcance del programa, mientras organizaciones comunitarias en todo el estado —incluidas varias con sede en Los Ángeles y el Área de la Bahía— advierten que esto deja a más familias en riesgo de separación.

Gavin Newsom es el actual gobernador del estado de California (Foto: AFP)

EL RESPALDO FILANTRÓPICO EN EL ÁREA DE LA BAHÍA

Además de los recursos públicos, varias ciudades del Área de la Bahía impulsaron el Fondo Stand Together Bay Area —también llamado Fondo Juntos del Área de la Bahía— con el objetivo de recaudar US$10 millones para apoyar a familias afectadas por detenciones y deportaciones.

El anuncio se realizó de manera conjunta por autoridades de Oakland, San José y San Francisco, tres ciudades donde la presencia latina es visible en cada panadería, en cada mercado y en cada desfile del Cinco de Mayo o del Día de los Muertos. El fondo es administrado por la Fundación San Francisco y, según sus voceros, se nutre completamente de aportes filantrópicos, no de presupuestos municipales, lo que lo convierte en una herramienta adicional para comunidades que ya están organizadas en redes de apoyo y respuesta rápida contra operativos de ICE.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!