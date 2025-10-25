En esos tiempos, encontrar empleo se ha convertido en todo un reto, en especial por la gran demanda de profesionales que cada vez más egresan de centros superiores de estudios y las personas que también están en busca de uno. Si bien, para hacerse de una plaza es necesario contar con amplia experiencia que certifique nuestro nivel de preparación para ser contratados, ¿sabías que hay trabajos que pagan más de 50 dólares la hora? Lo mejor es que no te piden años de trayectoria. A continuación, te cuento de cuáles se trata. Vale precisar que la lista fue realizada por El Diario.

Aunque te cueste creerlo, hay empleos que te pagan más de 50 dólares la hora pese a no tener experiencia (Foto: Pixabay)

1. CIENTÍFICO DE DATOS

Un científico de datos recopila, proceso, analiza e interpreta grandes volúmenes de datos para extraer patrones, hacer predicciones y ayudar a las organizaciones a tomar mejores decisiones; es decir, con la información obtenida utiliza su conocimiento para la resolución de problemas complejos, los cuales deberá comunicar.

Salario promedio por hora: US$54.13

US$54.13 ¿Qué se requiere para trabajar? Licenciatura en informática, estadística, matemáticas u otra área afín.

2. INGENIERO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

Un ingeniero eléctrico y electrónico diseña, desarrolla, prueba y supervisa sistemas eléctricos y electrónicos desde cero o mejorando los existentes. Asimismo, planifica, implementa y da mantenimiento a estos. También se desempeñan en telecomunicaciones, manufactura, defensa, medicina y automatización industrial.

Salario promedio por hora: US$57.11

US$57.11 ¿Qué se requiere para trabajar? Licenciatura.

3. INGENIERO DE VENTAS

Un ingeniero de ventas es un especialista técnico que combina conocimientos de ingeniería con habilidades de ventas para comercializar productos o servicios complejos. Para ello, debe identificar las necesidades del cliente, diseñar y proponer soluciones, presentar demostraciones de productos, colaborar con equipos de ventas y cerrar acuerdos. No sólo ello, también actúa como enlace entre los equipos técnico y de ventas para hacer una retroalimentación.

Salario promedio por hora: US$58.42

US$58.42 ¿Qué se requiere para trabajar? Título en ingeniería o un área relacionada.

4. ADMINISTRADOR O ARQUITECTO DE BASES DE DATOS

Un administrador instala, configura, monitorea y optimiza el rendimiento de los sistemas de bases de datos, por lo que implementa medidas de seguridad, como firewalls, software antivirus y copias de seguridad para protegerlos y recuperar el sistema en caso de fallos; además, gestiona el acceso de los usuarios y se asegura de que la información sea consistente, segura y cumpla con las regulaciones. En cuanto al arquitecto de bases de datos, diseña la estructura general de las bases de datos, el modelado de datos y la estrategia de gestión de datos, diseña estrategias, planifica y gestiona.

Salario promedio por hora: US$59.18

US$59.18 ¿Qué se requiere para trabajar? Título en informática o tecnología de la información y dominio de lenguajes de bases de datos.

5. ACTUARIO

Un actuario analiza y gestiona riesgos financieros utilizando matemáticas, estadísticas y finanzas para predecir la probabilidad de eventos futuros; es decir, se encarga de evaluar riesgos en sectores como seguros, finanzas y pensiones. Asimismo, trabajan en la planificación y estrategia de empresas, fondos de pensiones y mercados financieros, y en algunos casos certifican actuaciones o realizan diligencias en procesos administrativos o judiciales.

Salario promedio por hora: US$60.47

US$60.47 ¿Qué se requiere para trabajar? Licenciatura y, en algunos casos, certificación estatal.

El actuario analiza los riesgos financieros (Foto: Freepik) / Freepik

6. DESARROLLADOR DE SOFTWARE

Un desarrollador de software diseña, crea, prueba, documenta y mantiene programas y aplicaciones informáticas desde apps móviles hasta sistemas empresariales complejos. Además de analizar las necesidades del cliente, escribe códigos en lenguajes como Java o Python, depurando errores.

Salario promedio por hora: US$63.20

US$63.20 ¿Qué se requiere para trabajar? Licenciatura en informática o un campo relacionado.

7. GERENTE DE VENTAS

Un gerente de ventas planifica, dirige y coordina el equipo de ventas para alcanzar los objetivos de la empresa. Entre sus funciones están crear e implementar estrategias de ventas, gestionar al personal de esta área y analizar los indicadores de rendimiento para optimizar los resultados.

Salario promedio por hora: US$66.38

US$66.38 ¿Qué se requiere para trabajar? Licenciatura y menos de cinco años de experiencia.

8. CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO

Un controlador de tráfico aéreo supervisa y dirige el movimiento de las aeronaves en el espacio aéreo y en los aeropuertos con el fin de garantizar vuelos seguros, ordenados y eficientes.

Salario promedio por hora: US$69.51

US$69.51 ¿Qué se requiere para trabajar? Título universitario o técnico del programa Air Traffic Collegiate Training Initiative.

9. INGENIERO DE HARDWARE

Un ingeniero de hardware investiga, diseña, desarrolla y prueba el hardware de sistemas informáticos y electrónicos. Pueden especializarse en áreas como comunicaciones y redes, robótica, microprocesadores y sistemas de control, y dispositivos semiconductores.

Salario promedio por hora: US$74.53

US$74.53 ¿Qué se requiere para trabajar? Título universitario en ingeniería de hardware.

10. GERENTE DE PUBLICIDAD Y MARKETING

Un gerente de publicidad y marketing diseña, ejecuta y gestiona campañas publicitarias en diversos canales para promocionar productos o servicios, las cuales debe analizarlas y optimizarlas.

Salario promedio por hora: US$76.76

US$76.76 ¿Qué se requiere para trabajar? Licenciatura en comunicación, marketing o negocios.

