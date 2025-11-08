Conseguir empleo se ha vuelto una odisea para millones de personas, quienes a pesar de contar con títulos universitarios y amplia experiencia no pueden ubicarse en el mercado laboral; lo preocupante es que mientras más pasa el tiempo, las deudas comienzan a acumularse. Aunque hay ofertas por parte de las empresas, muchas ocasiones los pagos son desalentadores, pero ¿sabías que hay trabajos cuyos puestos superan los US$100,000 anuales? Conoce de cuáles se trata en esta nota.

Solamente te adelantamos que de acuerdo con las proyecciones para los siguientes años, los puestos en sector como tecnología, salud y finanzas están despegando en Estados Unidos.

Hay 10 profesiones por las que te pagarían seis cifras al año (Foto: Pixabay)

LOS EMPLEOS QUE SUPERAN LOS US$100,000 ANUALES

A continuación, los 10 empleos que superan los 100,000 dólares al año, según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

1. Asesor financiero personal

Un asesor financiero personal ayuda a las personas y/o familias a gestionar sus finanzas con el fin de planificar su futuro. Para ello crea planes personalizados que incluyen análisis de la situación financiera, recomendación de estrategias de inversión, planificación fiscal, entre otros.

Salario medio: US$102,140

US$102,140 ¿Cuánto crecerá? 10% en los próximos ocho años

2. Gerente de construcción

Un gerente de construcción desarrolla un plan de proyecto de construcción desde el inicio hasta el final; por tanto, establece un cronograma, planifica, coordina, gestiona los recursos, la contratación de personal y contratistas, la supervisión de la calidad y la comunicación con todas las partes interesadas, como clientes, proveedores y autoridades, y mucho más.

Salario medio: US$106,980

US$106,980 ¿Cuánto crecerá? Se prevé un crecimiento del 9%

3. Científico de datos

Un científico de datos recolecta, extrae y procesa información valiosa de diversas fuentes para analizarlas, aplicando técnicas estadísticas y de visualización para identificar patrones, tendencias y anomalías en los datos. Esto le servirá para resolver problemas complejos y ayudar en la toma de decisiones.

Salario medio: US$112,590

US$112,590 ¿Cuánto crecerá? Se espera un crecimiento de 34%

4. Ingeniero de ventas

Un ingeniero de ventas es un especialista técnico que conecta la experiencia de producto con las ventas, principalmente en sectores científicos y tecnológicos, con el propósito de comprender las necesidades del cliente, diseñar soluciones técnicas personalizadas, realizar presentaciones de productos y demostraciones, así como gestionar el proceso de venta.

Salario medio: US$121,520

US$121,520 ¿Cuánto crecerá? 5% hasta 2034

5. Analista de seguridad informática

Un analista de seguridad informática supervisa constantemente las redes para detectar actividades sospechosas, patrones de tráfico inusuales o intentos de acceso no autorizado; es decir, protege los sistemas, redes y datos de una organización contra ciberamenazas. Entre sus funciones está monitorear actividades, implementar medidas de seguridad, evaluar vulnerabilidades, responder a incidentes, además de educar al personal sobre las mejores prácticas de seguridad.

Salario medio: US$124,910

US$124,910 ¿Cuánto crecerá? 29% hacia 2034

Los analistas de seguridad informática recibirán un jugoso salario tras ser contratados (Foto: Pixabay)

6. Arquitecto de redes informáticas

Un arquitecto de redes informáticas diseña, implementa y mantiene las infraestructuras de redes de una organización. Son responsables de implementar y mantener medidas de seguridad para proteger los sistemas de comunicación contra accesos no autorizados y filtraciones de datos; asimismo, gestiona proyectos para la expansión de la red o la implementación de nuevos servicios y analiza la infraestructura de red existente para identificar debilidades y proponer mejoras.

Salario medio: US$130,390

US$130,390 ¿Cuánto crecerá? 12% para 2034

7. Enfermero practicante certificado

Un enfermero practicante certificado (CRNP) realiza una amplia gama de servicios médicos, que incluyen la evaluación, diagnóstico y tratamiento del paciente; además de prescribirles medicamentos y terapias para tratar enfermedades o condiciones. También ordenan y analizan pruebas. Un CRNP tiene una educación de posgrado que lo diferencia de una enfermera titulada (RN) y le permite asumir responsabilidades clínicas más amplias.

Salario medio: US$132,050

US$132,050 ¿Cuánto crecerá? 35% hasta 2034

8. Gerente de relaciones públicas y recaudación de fondos

Un gerente de Relaciones Públicas y Recaudación de Fondos es responsable de desarrollar e implementar estrategias para mejorar la imagen pública de una organización y asegurar su financiamiento a través de la obtención de donaciones y patrocinios. Por tal motivo, debe coordinar campañas; organizar eventos y conferencias de prensa; redactar discursos, comunicados, notas de prensa y materiales promocionales; preparar propuestas de financiación y gestionar los presupuestos de recaudación; entre otros.

Salario medio: US$132,870

US$132,870 ¿Cuánto crecerá? 5% hasta 2034

9. Desarrollador de software

Un desarrollador de software analiza programas y aplicaciones para entender las necesidades de los usuarios o clientes con el fin de definir las especificaciones del software. Luego diseña, programa, prueba, mantiene y actualiza programas y aplicaciones informáticas para resolver problemas o mejorar procesos. Una vez que mejora y actualiza el software existente para corregir errores y adaptarse a nuevas necesidades, mantiene registros detallados del código y los procesos para facilitar el mantenimiento futuro.

Salario medio: US$133,080

US$133,080 ¿Cuánto crecerá? 15% en los próximos ocho años

10. Gerente de marketing

Un gerente de marketing desarrolla y ejecuta planes de marketing alineados con los objetivos de la empresa, investigando el mercado para identificar clientes potenciales y tendencias. Gestiona campañas, analiza datos de mercado y supervisa presupuestos. Entre sus funciones está asegurar que el mensaje de la marca sea consistente en todas las plataformas y que se mantenga un posicionamiento sólido; asimismo, gestionar el presupuesto, coordinar con otros equipos como ventas, desarrollo de productos y relaciones públicas para garantizar una estrategia cohesiva.

Salario medio: US$161,030

US$161,030 ¿Cuánto crecerá? 6% hacia 2034

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!