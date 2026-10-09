Panamá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México fueron los nueve países mencionados en los primeros reportes sobre una posible amenaza de tsunami tras el terremoto registrado este viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá . Sin embargo, figurar en esa lista no significa que todos afronten el mismo peligro ni que exista una orden de evacuación generalizada.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) muestra una magnitud actualizada de 7.7, con ubicación a 12 kilómetros al oeste-suroeste de Pitaloza Arriba y una profundidad de 12.6 kilómetros. El movimiento ocurrió a las 17:56 UTC, equivalentes a las 12:56 p. m. en Panamá y Perú.

¿Cuáles son los 9 países mencionados por la amenaza de tsunami?

La lista inicial difundida por Infobae incluye nueve países latinoamericanos. Para entender qué implica esa mención, la siguiente tabla incorpora el pronóstico del boletín número 2 del PTWC, emitido a las 18:31 UTC del 9 de octubre. Los valores expresan alturas previstas por encima del nivel de la marea, no inundaciones confirmadas.

País Pronóstico del PTWC para sus costas Cómo interpretar el dato Panamá Entre 1 y 3 metros en algunas costas Mayor altura prevista entre los nueve países. Ecuador Entre 0.3 y 1 metro en algunas costas La previsión no es uniforme para todo el litoral. Colombia Menos de 0.3 metros Pronóstico de menor altura, sujeto a condiciones locales. Costa Rica Menos de 0.3 metros No equivale a una evacuación nacional automática. Perú Menos de 0.3 metros La decisión de alerta corresponde a las autoridades nacionales. Nicaragua Menos de 0.3 metros Deben atenderse las indicaciones para cada zona costera. Guatemala Menos de 0.3 metros La previsión puede variar según las características del litoral. El Salvador Menos de 0.3 metros Este boletín difiere del rango recogido inicialmente por Infobae. México Menos de 0.3 metros No representa un impacto idéntico en todas sus costas.

¿Por qué el terremoto de Panamá aparece con magnitudes de 7.6 y 7.7?

Las cifras responden a distintas actualizaciones del evento. La información consultada del USGS presenta una magnitud de 7.7, mientras que el boletín número 2 del PTWC mantiene parámetros preliminares de 7.6 y una profundidad de 33 kilómetros . No son dos terremotos diferentes, sino reportes del mismo movimiento con estimaciones publicadas en momentos distintos.

También existe una diferencia horaria importante: la nota de Infobae indica las 11:56 a. m., pero el registro del USGS sitúa el sismo a las 17:56 UTC, es decir, a las 12:56 p. m. de Panamá. Para informar sobre magnitud, ubicación y hora, este contenido utiliza el registro del organismo sismológico.

¿Dónde ocurrió el terremoto de 7.7 en Panamá?

De acuerdo con USGS, el terremoto ocurrió cerca de la costa sur panameña y tuvo una profundidad reportada de 10 kilómetros. El epicentro se situó próximo a la comunidad rural de La Pitaloza, en una zona poco poblada cercana al litoral del Pacífico.

El movimiento se sintió en Ciudad de Panamá y también en San José, capital de Costa Rica, según testigos consultados por la agencia. Imágenes de la televisión panameña mostraron a personas evacuando edificios tras la sacudida.

La Autoridad del Canal de Panamá indicó que la vía interoceánica operaba con normalidad. Ese reporte corresponde a una evaluación temprana: no debe presentarse como un balance definitivo de las consecuencias del terremoto.

¿Por qué un terremoto puede generar una amenaza de tsunami?

Un tsunami es una serie de olas producida por un desplazamiento grande y repentino del agua. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), su causa más habitual son los terremotos que ocurren debajo o cerca del fondo oceánico. El movimiento puede desplazar el agua y generar ondas que se propagan por el mar.

¿Qué hacer si estás en la costa y existe riesgo de tsunami?

La recomendación principal de NOAA es responder de inmediato a las advertencias oficiales o a señales naturales de peligro. Estas incluyen un terremoto fuerte o prolongado, un ruido intenso procedente del océano y una subida o retirada repentina e inusual del mar. Una sola de estas señales puede justificar actuar sin esperar una alerta formal.

Durante el sismo, agáchate, cúbrete y sujétate para protegerte.

Cuando puedas desplazarte con seguridad, dirígete hacia terreno elevado o tierra adentro.

Sigue las rutas señalizadas y las instrucciones de las autoridades locales.

No esperes a observar una ola para abandonar una zona costera expuesta.

Mantente alejado de la costa hasta que las autoridades indiquen que es seguro regresar.