Si estás planeando un viaje a Disney World este 2026, elegir bien las fechas puede marcar una gran diferencia en tu experiencia. Un estudio de USA Today señala que entre mediados de enero y principios de febrero el parque suele estar menos concurrido, con la excepción del feriado de Martin Luther King Jr. y el fin de semana previo. Este período coincide con el tiempo posterior al Maratón de Walt Disney World y antes de que comiencen las vacaciones escolares de invierno en torno al Día del Presidente en Estados Unidos. Por eso, es considerado uno de los mejores momentos del año para visitar el complejo con menos filas y mayor disponibilidad.

El informe también identifica otros tramos del calendario con menor afluencia. A principios de marzo, antes de que comiencen las vacaciones universitarias de primavera, y a finales de abril, cuando ya terminaron las vacaciones escolares, suele haber menos visitantes.

Otro momento favorable es entre principios y mediados de mayo, antes de que finalice el ciclo escolar.

Agosto y septiembre suelen ofrecer los precios más bajos, aunque con temperaturas más altas. (Foto referencial: Pixabay)

Durante el otoño, septiembre destaca como uno de los meses más tranquilos para visitar el parque, especialmente después del fin de semana del Día del Trabajo (Labor Day) y hasta principios de octubre.

A esto se suma que principios de noviembre, salvo el fin de semana del Día de los Veteranos, también suele registrar menor cantidad de turistas. Algo similar ocurre a comienzos de diciembre, después de Acción de Gracias y antes de las fiestas de fin de año.

Además de ser menos concurridos, agosto y septiembre suelen ser los meses más baratos para viajar a Disney World, aunque las altas temperaturas pueden ser un desafío para muchos visitantes.

En 2026, el parque sumará cambios como la renovación del Castillo de Cenicienta y nuevas transformaciones en atracciones icónicas. (Foto referencial: Pixabay)

Según USA Today, algunas de las fechas con entradas más económicas para un parque incluyen varios días entre fines de agosto y gran parte de septiembre.

Para 2026, Disney World también prepara novedades. El Castillo de Cenicienta será repintado y la atracción Rock ‘n’ Roller Coaster tendrá una renovación temática inspirada en Los Muppets.

Por otro lado, quienes quieran visitar DinoLand U.S.A. en Animal Kingdom deberán hacerlo antes del 2 de febrero, ya que la zona cerrará para dar paso a una nueva área ambientada en las Américas tropicales, con atracciones basadas en Encanto e Indiana Jones, previstas para 2027.

Visitar Disney World cuesta más que nunca: cómo evitar pagar de más según una experta

Visitar Disney World requiere actualmente planificación debido al aumento de precios y los constantes cambios en sus políticas. La editora de Magic Guides Jaimie Michaels sugiere comenzar la organización y el ahorro con un año de antelación, recomendando pagar el viaje al menos seis meses antes para aprovechar ofertas y evitar el estrés que supone este destino.

Para reducir las esperas, lo ideal es viajar en temporada baja (enero a marzo o septiembre a noviembre) y preferir los días martes y jueves. Además, se aconseja aplicar la técnica de la “bajada de cuerda” (llegar antes de la apertura) y utilizar los pases Lightning Lane para las atracciones más populares, dejando las visitas a los juegos más concurridos para las últimas horas de la noche.

Finalmente, el uso de la aplicación My Disney Experience es indispensable para gestionar mapas, reservas de restaurantes y pedidos de comida por adelantado.

