Los robos de identidad en Estados Unidos casi nunca se sienten lejanos cuando uno vive aquí: llegan en forma de una carta extraña del banco, un cobro médico que no reconoces o un aviso del IRS por ingresos que jamás declaraste, y muchas veces todo empezó mucho antes, en algo tan cotidiano como una bolsa de basura mal cerrada que dejamos en el contenedor del edificio o frente a la casa después del trabajo. En un país donde se depende de las tarjetas, los seguros médicos, los créditos, los leases de carro y los formularios fiscales para casi todo —desde rentar un apartamento hasta contratar el celular o inscribir a los niños en la escuela—, un simple papel con tu información puede convertirse en la puerta de entrada a un fraude si termina en manos equivocadas. Organismos como la Federal Trade Commission (FTC) reciben cientos de miles de reportes de robo de identidad cada año y recomiendan, entre otras cosas, destruir documentos sensibles en lugar de tirarlos intactos, porque los delincuentes siguen revisando la basura y los contenedores de reciclaje para buscar datos personales.

Aunque solemos pensar que el peligro está solo en internet, la realidad es que el papel continúa siendo una mina de oro para los estafadores, especialmente en comunidades hispanas donde muchos mezclan documentos en inglés y español, guardan papeles “por si acaso” y a veces no están familiarizados con todas las herramientas de protección disponibles. Por eso, si vives en Estados Unidos —sea que estés en Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles, Chicago o cualquier otra ciudad con fuerte presencia latina— vale la pena revisar qué tienes archivado en gavetas, cajas de mudanza o clósets, y tener claro qué documentos debes destruir cuando ya no los necesites.

1. IDENTIFICACIONES VENCIDAS Y TARJETAS QUE YA NO USAS

Aunque estén expiradas, siguen siendo útiles para un estafador porque muestran tu nombre, dirección y, en algunos casos, parte de tu número de licencia o cuenta. Ejemplos que no deberías tirar intactos:

Identificaciones vencidas (licencia de conducir, state ID, ID escolar o de trabajo).

Tarjetas de crédito sin uso, incluidas las de tiendas por departamento.

Tarjetas de débito antiguas asociadas a cuentas que ya cerraste o casi no usas.

Algunas conservan números válidos o pueden ayudar a un delincuente a completar tu perfil para solicitar crédito a tu nombre, por eso no basta con cortarlas en dos: lo recomendable es destruirlas por completo con tijeras o trituradora, incluyendo chip y banda magnética.

2. RECIBOS TEMPORALES DE RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR

Cuando renuevas tu licencia, el DMV suele entregarte un comprobante en papel que funciona como licencia temporal mientras llega la nueva por correo.

Consérvalo solo hasta recibir la licencia definitiva.

Después, destrúyelo con trituradora o cortándolo en pequeños pedazos.

Ese papel incluye datos personales como nombre completo, dirección y número de licencia, que pueden ser utilizados para suplantar tu identidad o reforzar un fraude combinado con otros documentos.

3. INFORMACIÓN MÉDICA ANTIGUA

El robo de identidad médica es más común de lo que se cree y puede terminar en facturas por servicios que nunca recibiste o en problemas con tu seguro. En general, muchos expertos recomiendan destruir después de un tiempo prudente documentos que ya no necesitas para reclamos o impuestos.

Documentos a destruir cuando ya no hagan falta:

Facturas médicas viejas que ya fueron pagadas o resueltas.

Registros médicos desactualizados o duplicados.

Explicaciones de beneficios del seguro (EOB) que ya revisaste y no necesitas para impuestos.

También es importante retirar y destruir las etiquetas de frascos de medicamentos, porque incluyen tu nombre completo, el nombre del medicamento, la farmacia y a veces el número de receta.

4. CURRÍCULUMS Y CARTAS DE PRESENTACIÓN

Muchos olvidan esto, pero un currículum contiene casi todo lo que un estafador necesita para empezar a suplantarte.

Suelen incluir:

Dirección física.

Teléfono personal.

Historial laboral detallado.

Correo electrónico principal.

Si ya no los necesitas en papel, no los guardes por años en carpetas o cajas; digitalízalos si quieres conservarlos y destruye la versión física.

5. REGISTROS MÉDICOS DE MASCOTAS

Puede sonar exagerado, pero los registros del veterinario suelen llevar tu nombre, dirección, teléfono y, por supuesto, el nombre de tu mascota. Un estudio citado por la empresa de protección contra fraude Aura revela que el 39% de los dueños en Estados Unidos ha usado el nombre de su mascota como parte de una contraseña para una cuenta en línea.

Si esos documentos ya no son necesarios para futuras visitas veterinarias:

Destrúyelos en lugar de tirarlos intactos.

Aprovecha para actualizar contraseñas que incluyan el nombre de tu mascota u otros datos fáciles de adivinar.

6. PÓLIZAS DE SEGURO VENCIDAS

Las pólizas de seguro —de auto, vivienda, vida, salud o del trabajo— contienen información muy sensible.

Incluyen:

Número de póliza y, a veces, números de cuenta.

Información financiera y de cobertura.

Datos de beneficiarios.

Información del empleador en planes grupales.

Una vez expiran y ya no las necesitas para reclamaciones o impuestos, evita acumularlas sin razón y destrúyelas de forma segura.

7. PASES DE ABORDAR

El boarding pass contiene más que la información básica del vuelo.

Puede incluir:

Número de viajero frecuente.

Código de reserva (PNR).

Información personal codificada en el código de barras.

Después del viaje, no los dejes en el asiento del avión, en la habitación del hotel o en la basura del aeropuerto; destrúyelos antes de desecharlos.

8. ITINERARIOS DE VIAJE IMPRESOS

Los itinerarios impresos pueden servir como pieza de verificación de identidad cuando se cruzan con otros datos, especialmente si tienen tu nombre, teléfono, correo y detalles del vuelo u hospedaje.

No los dejes tirados en habitaciones de hotel, carros rentados o áreas comunes.

Si los vas a desechar, destrúyelos para que no puedan reconstruir tu información de viaje.

9. DOCUMENTOS FISCALES ANTIGUOS

El Internal Revenue Service (IRS) recomienda conservar documentos tributarios solo por un tiempo limitado, según el tipo de situación, y muchos contribuyentes optan por guardar respaldo alrededor de siete años para estar cubiertos ante posibles auditorías o ajustes.

Después de ese plazo, puedes destruir:

Declaraciones de impuestos viejas que ya no necesitas para trámites.

Formularios anexos y comprobantes de ingresos o deducciones.

Documentación de respaldo que solo tenía utilidad fiscal.

Antes de hacerlo, asegúrate de que no formen parte de ningún proceso abierto ni reclamo de reembolso.

10. TÍTULOS ANTIGUOS DE VIVIENDA O VEHÍCULO

Una vez vendida la propiedad o el automóvil, el título previo pierde vigencia para ti, pero puede ser utilizado por delincuentes en esquemas de fraude o suplantación si consiguen combinarlo con otros documentos.

Verifica que la transacción esté completamente cerrada.

Luego, destruye copias o versiones antiguas que ya no tengan utilidad legal para ti.

11. ETIQUETAS DE RECETAS MÉDICAS

Antes de desechar un envase de medicamento:

Retira la etiqueta con cuidado.

Destrúyela cortándola en pedazos o usando trituradora para papel adhesivo.

La etiqueta incluye tu nombre completo, el medicamento, la dosis, el médico y datos de la farmacia, información que no debería circular libremente en la basura del edificio o en el contenedor de reciclaje.

12. ETIQUETAS DE ENVÍO Y DEVOLUCIÓN

Con el auge de las compras en línea, la mayoría de las cajas llega con etiquetas que muestran datos personales.

Suelen contener:

Nombre y apellidos.

Dirección completa.

En algunos casos, número de teléfono o correo.

Antes de tirar la caja, despega y destruye la etiqueta; esto aplica tanto para envíos de tiendas grandes como para paquetes de pequeños negocios latinos que venden por plataformas digitales.

13. CHEQUES CANCELADOS Y ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS

Aunque un cheque esté cancelado, sigue mostrando mucha información delicada.

En ellos aparecen:

Número de cuenta y número de ruta.

Tu firma.

Dirección u otros datos personales.

Lo mismo ocurre con estados de cuenta bancarios antiguos: si ya no los necesitas para conciliaciones o impuestos, opta por destruirlos en lugar de tirarlos completos.

14. TALONES DE PAGO

Los talones de pago (pay stubs) reflejan buena parte de tu vida financiera.

Incluyen:

Información de ingresos y horas trabajadas.

Retenciones de impuestos y aportes a beneficios.

En algunos casos, datos bancarios o parciales.

Conserva solo los necesarios para comprobación reciente de ingresos o para preparar tus impuestos; el resto puedes destruirlo al terminar el año fiscal o una vez que verifiques que toda la información coincide con tus formularios oficiales.

15. CORREO BASURA

Ese stack de “junk mail” que se acumula en la mesa de la cocina también puede ser un riesgo.

En particular, pon atención a ofertas preaprobadas de:

Tarjetas de crédito.

Líneas de crédito personales.

Refinanciamiento hipotecario y préstamos para auto.

Lo que para ti es publicidad, para un estafador puede ser una oportunidad para intentar abrir cuentas a tu nombre o usar esos datos en técnicas de ingeniería social.

16. NOTAS ADHESIVAS (STICKY NOTES)

Muchas personas todavía anotan en pequeños papeles:

Contraseñas de correo o banca en línea.

PIN de tarjetas.

Números confidenciales o respuestas a preguntas de seguridad.

Nunca las tires sin destruirlas; en oficinas compartidas, apartamentos donde hay rotación de roomates o edificios con acceso a áreas comunes, una simple nota extraviada puede convertirse en un problema serio.

¿CÓMO DESTRUIRLOS CORRECTAMENTE?

Te comparto una guía práctica pensada para la realidad de quienes vivimos en Estados Unidos y lidiamos con mucho papeleo en inglés y español:

Método / Hábito Ventaja principal Trituradora de corte cruzado Hace casi imposible reconstruir el documento y es recomendada por expertos. Digitalizar antes de destruir Permite mantener un respaldo electrónico sin riesgo físico ni papel acumulado. Revisión anual de archivos Evita acumulación innecesaria y te ayuda a identificar documentos sensibles. No tirar documentos intactos en basura pública Reduce el riesgo inmediato de que alguien “hurgue” y obtenga tu información.

Si no tienes trituradora en casa, muchas oficinas, bancos o hasta eventos comunitarios en barrios latinos organizan jornadas gratuitas de “shredding” para que la gente destruya documentos de forma segura.

