Antes de celebrar cada gol, cantar los himnos y vivir la emoción de la Copa Mundial 2026, los aficionados deben asegurarse de que sus documentos estén en regla para ingresar a los países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá. Planear el viaje va mucho más allá de comprar boletos o elegir asiento; implica revisar pasaportes, solicitar visas y completar registros electrónicos según las normas de cada nación. Tener todo listo no solo garantiza poder entrar a los estadios, sino también moverse con tranquilidad entre los distintos países sede y disfrutar de cada partido sin contratiempos. Por eso, es fundamental conocer exactamente qué documentos se necesitan en cada país, desde pasaportes vigentes hasta permisos especiales, para no perderse ni un solo momento de la máxima fiesta del fútbol.

EE.UU.: visa, indispensable para la mayoría

Estados Unidos será uno de los países con más partidos durante el Mundial 2026, pero también el que más requisitos de entrada exige. Según el Departamento de Estado:

Todos los fanáticos de países del continente americano requieren visa de turista , excepto los ciudadanos de Canadá.

, excepto los ciudadanos de Canadá. Todos los visitantes deben tener un pasaporte vigente con al menos seis meses de validez más allá de la estancia prevista.

más allá de la estancia prevista. Existe un sistema de fila express para quienes ya compraron su boleto, pero es recomendable solicitar la visa con anticipación para evitar contratiempos.

para quienes ya compraron su boleto, pero es recomendable solicitar la visa con anticipación para evitar contratiempos. El grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial asegura que se abrirán todas las citas posibles para visas, pensando en que miles de aficionados viajarán al país.

México: registro electrónico para algunos

Viajar a México suele ser más accesible para los fanáticos internacionales, pero hay detalles importantes:

No se requiere visa para ciudadanos estadounidenses o canadienses.

para ciudadanos estadounidenses o canadienses. Para otros países, como Uruguay, tampoco es necesaria la visa, pero sí deben contar con un pasaporte vigente .

. Ciudadanos de países como Colombia deberán registrarse electrónicamente antes del viaje.

antes del viaje. Renovar o tener el pasaporte actualizado es obligatorio para todos los visitantes, así que conviene revisarlo antes de planear la aventura mundialista.

Preparar documentos y visas es clave para no perderse ningún partido de la Copa Mundial 2026. | Crédito: FIFA

Canadá: permisos electrónicos y visas previas

Canadá también recibirá a aficionados de todo el continente, y aunque los requisitos son más flexibles que en Estados Unidos, hay que prestar atención:

La mayoría de los países del continente americano requieren visa para entrar a Canadá .

. Ciudadanos de México o Argentina que hayan tenido una visa canadiense previa o actualmente cuenten con visa estadounidense podrían calificar para un permiso de viaje electrónico (eTA) , más rápido y fácil de obtener.

o actualmente cuenten con podrían calificar para un , más rápido y fácil de obtener. Al igual que en Estados Unidos y México, pasaporte vigente es obligatorio.

Los fanáticos ya planifican sus viajes para disfrutar cada momento de la Copa Mundial 2026. | Crédito: FIFA

Planear un viaje a la Copa Mundial 2026 implica mucho más que elegir camiseta y comprar boletos: tener los documentos correctos para cada país es la clave para que los aficionados puedan vivir la fiesta del fútbol sin contratiempos. Revisar requisitos, agendar citas y verificar pasaportes puede parecer tedioso, pero asegura que ningún gol quede fuera de la experiencia.

