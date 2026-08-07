La administración del presidente Donald Trump ha intensificado los operativos migratorios en Estados Unidos como parte de su promesa de ejecutar el programa de deportaciones masivas más grande de la historia. Desde el inicio de su gobierno, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han realizado redadas en ciudades, calles, carreteras, aeropuertos y centros vinculados con autoridades locales. A continuación, los estados donde se han realizado más detenciones durante la administración Trump y los principales puntos que concentran estos arrestos.

Durante los primeros 14 meses de la administración Trump, un total de 400,186 personas fueron arrestadas por agentes federales de ICE, según datos proporcionados por la agencia en respuesta a una solicitud de información (FOIA) presentada por el Deportation Data Project.

Los registros muestran que los principales puntos de detención no solo se encuentran en zonas fronterizas, sino también en grandes áreas metropolitanas, cárceles locales y oficinas administrativas. Entre los estados que concentran el mayor número de arrestos aparecen Texas, California y Florida, además de otros centros urbanos como Illinois y Georgia.

Los registros de ICE muestran cuáles son los estados de EE.UU. con mayor número de arrestos migratorios. | Crédito: MOSTAFA BASSIM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Estados con más detenciones de ICE durante la administración Trump

Estado Principales puntos de detención Arrestos registrados Texas Dallas, Laredo, El Paso y Austin Dallas: 15,713; Laredo: 8,544; El Paso: 7,911; Austin: 5,437 California Santa Ana, Los Ángeles y San Diego Santa Ana: 9,054; Los Ángeles: 6,752; San Diego: 5,461 Florida Miami, Orlando, Tampa, Fort Myers y otras zonas Miami-Dade TGK: 3,417; Orlando: 3,688; Fort Myers: 2,345 Georgia Atlanta 5,719 Illinois Chicago 5,549

Texas concentra algunos de los mayores operativos de ICE

Texas se mantiene como uno de los principales focos de actividad migratoria de ICE. El área general de Dallas registró 15,713 detenciones, una de las cifras más altas documentadas entre enero de 2025 y marzo de 2026.

La cárcel del condado de Dallas también aparece entre los puntos con mayor número de arrestos, con 404 aprehensiones de inmigrantes durante el periodo analizado.

Otros puntos destacados del estado son Laredo, donde se contabilizaron 8,544 detenciones en zonas que incluyen aeropuertos, carreteras interestatales y operativos locales. En El Paso, los arrestos en calles y vías públicas alcanzaron 7,911, mientras que el área general de Austin acumuló 5,437 detenciones.

Donald Trump intensificó los operativos migratorios de ICE durante su administración en EE.UU. | Crédito: EFE/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

California: Santa Ana y Los Ángeles lideran los arrestos

California también figura entre los estados con mayor presencia operativa de ICE. Las zonas metropolitanas de Santa Ana y Los Ángeles concentraron más de 15,000 arrestos durante los primeros 14 meses del gobierno de Trump.

Los registros indican que en Santa Ana se realizaron 9,054 detenciones en calles y vecindarios, mientras que el área general de Los Ángeles sumó 6,752 arrestos.

En el área de San Diego, otro punto clave por su cercanía con la frontera, se contabilizaron 5,461 casos, reflejando la presión de los operativos migratorios en la costa oeste.

Florida: cárceles y ciudades del sur del estado entre los principales puntos

Florida se convirtió en otro de los estados con mayor actividad de ICE, especialmente en el sur del estado. La cárcel Turner Guilford Knight (TGK), en el condado de Miami-Dade, encabezó los registros con 3,417 detenciones.

Le siguieron el área general de Miami, con 2,864 arrestos, y la suboficina de ICE en Miramar, con 2,291 detenciones.

Otros centros con alta actividad incluyen la cárcel principal de Broward, el centro Krome de Miami y distintas instalaciones locales que colaboran con las autoridades migratorias.

En la región central de Florida, Orlando registró 3,688 arrestos, mientras que Tampa acumuló 1,462 detenciones. También aparecen los centros de Hillsborough, con 1,143 casos, y Polk, con 917.

Además, otras ciudades del estado reportaron cifras importantes: Fort Myers sumó 2,345 detenciones, Tallahassee alcanzó 2,034 y Panama City Beach registró 1,146 arrestos.

Las acciones de ICE en EE.UU. se han concentrado en grandes ciudades, cárceles y zonas fronterizas. | Crédito: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Chicago y Atlanta también aparecen entre los principales focos

Fuera de los estados con mayor cantidad de arrestos, otras grandes ciudades registraron una fuerte actividad de ICE.

En Chicago, Illinois, se contabilizaron 5,549 arrestos operativos entre enero de 2025 y marzo de 2026. Por su parte, Atlanta, Georgia, alcanzó 5,719 detenciones, convirtiéndose en uno de los principales centros de operaciones migratorias en el sureste del país.

Los datos reflejan que los operativos de ICE durante la administración Trump se han concentrado tanto en estados fronterizos como en grandes ciudades con importantes comunidades migrantes, donde las autoridades federales han incrementado sus acciones de detención.

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