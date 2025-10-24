El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), también conocidos como cupones de alimento, ayuda a las personas de escasos recursos económicos a comprar alimentos nutritivos. Aunque es un programa federal, es administrado por agencias estatales por medio de oficinas locales; sin embargo, hay algunos estados en los que podría suspender su entrega en noviembre próximo. ¿Cuáles son estos? Averígualos a continuación.

Vale mencionar que los beneficiarios, que llegarían a ser 42 millones, reciben fondos en una tarjeta de transferencia de beneficios electrónicos (EBT) que funciona como una tarjeta de débito para comprar alimentos.

Seis estados de EE.UU. aplicarán nuevas reglas sobre qué productos se pueden comprar con SNAP. La medida busca fomentar una alimentación más saludable. (Foto: Shutterstock)

LOS ESTADOS DONDE LLEGARÍAN A SUSPENDER LOS CUPONES DE ALIMENTOS SNAP EN NOVIEMBRE

La posible suspensión de los cupones de alimentos SNAP en noviembre próximo se debería al cierre continuo o interrupción de programas vitales de asistencia alimentaria en Estados Unidos. Ronald Ward, administrador asociado interino del programa advirtió en una carta el impacto de su cierre, el cual era inminente.

“Si continúa el actual retraso en las asignaciones, no habrá fondos suficientes para pagar la totalidad de los beneficios del SNAP de noviembre a aproximadamente 42 millones de personas en todo el país. El Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) comprende que los estados tienen preguntas sobre el funcionamiento del programa y ha iniciado el proceso de investigación y recopilación de información para estar preparados en caso de que sea necesario implementar un plan de contingencia”, escribió Ward.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, siglas en inglés), ayuda a las personas con ingresos limitados a comprar alimentos nutritivos. (Foto: Getty Images)

Pero ¿cuáles serían los lugares que ya no entregarían este beneficio afectando a millones de ciudadanos?

CIUDAD DE NUEVA YORK. En el sitio web de la Administración de Recursos Humanos se advirtió la suspensión. “Aviso: Debido al cierre federal, los beneficios del SNAP de noviembre están pendientes. Actualizaremos la información a medida que tengamos más información” , se lee.

En el sitio web de la Administración de Recursos Humanos se advirtió la suspensión. , se lee. TEXAS. El sitio web del Departamento de Servicios Humanos precisó que los beneficios SNAP de noviembre no se emitirán si el cierre del gobierno federal continúa después del 27 de octubre.

El sitio web del Departamento de Servicios Humanos precisó que los beneficios SNAP de noviembre no se emitirán si el cierre del gobierno federal continúa después del 27 de octubre. PENSILVANIA. El sitio web del Departamento de Servicios Humanos indicó que los beneficios SNAP no se pagarán hasta que finalice el cierre y se liberen los fondos al estado, publica People.

El sitio web del Departamento de Servicios Humanos indicó que los beneficios SNAP no se pagarán hasta que finalice el cierre y se liberen los fondos al estado, publica People. CALIFORNIA. El Departamento de Salud Pública advirtió en su sitio que “millones de californianos que reciben beneficios de programas estatales podrían verse afectados”.

El Departamento de Salud Pública advirtió en su sitio que “millones de californianos que reciben beneficios de programas estatales podrían verse afectados”. WASHINGTON DC. Como los republicanos en este lugar no aprobaron un presupuesto federal, no se podrán pagar los beneficios del SNAP de noviembre de 2025.

