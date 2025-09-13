En el debate sobre la economía estadounidense, pocas cifras son tan reveladoras como las que muestran cuántos hogares dependen de la asistencia social. Aunque estados como California o Nueva York suelen acaparar la atención por su densidad poblacional y su enorme flujo migratorio, lo cierto es que no son ellos los que concentran el mayor porcentaje de familias inscritas en programas como SNAP o TANF. Paradójicamente, su amplia oferta laboral y los salarios relativamente más altos permiten que muchas familias vivan sin necesidad de apoyos gubernamentales.

El mapa de la asistencia social se dibuja con tonos distintos en otras regiones, especialmente en aquellas con una fuerte tradición agrícola o industrial. Allí, donde la inflación y la inestabilidad laboral golpean con más fuerza, la dependencia de programas de ayuda es mucho más marcada.

Estados de vocación rural y con altos porcentajes de minorías, como latinos y afroamericanos, figuran entre los que más recurren a este tipo de beneficios para cubrir necesidades básicas.

LOS ESTADOS QUE RECIBEN MAYOR ASISTENCIA SOCIAL DEL GOBIERNO

1. Puerto Rico

Encabezando la lista aparece Puerto Rico, un territorio con una realidad particular dentro de Estados Unidos. Con un 47% de sus hogares recibiendo asistencia, casi la mitad de la población depende de estos programas para sobrellevar los altos índices de pobreza que han aquejado a la isla durante años.

2. Nuevo México

En el territorio continental, Nuevo México lidera con un 20% de hogares beneficiarios. Allí, los efectos de fenómenos como la sequía, la migración y la falta de empleos bien remunerados han creado un entorno donde la asistencia social se convierte en un salvavidas indispensable.

3. West Virginia

Muy cerca se encuentra West Virginia, con un 18%, cuya dependencia histórica del carbón ha dejado una herencia de declive económico difícil de revertir, incluso con los intentos de revitalizar la industria.

4. Louisiana

Louisiana (17%) lucha contra los estragos de los desastres naturales y sus efectos persistentes en la pobreza.

5. Oregon

Oregón sorprende con un 17% pese a que es un estado caracterizado por tener uno de los nodos tecnológicos más importantes del mundo.

LOS ESTADOS CON ÍNDICES MÁS BAJOS DE REGISTROS DE ASISTENCIA SOCIAL

Al otro extremo del espectro, algunos territorios destacan por su baja dependencia de la asistencia social. Kansas, con apenas el 8%, se ubica en el puesto 48, mientras que New Hampshire y North Dakota registran un 7%.

Los casos más extremos son Utah y Wyoming, ambos con solo el 6% de sus hogares inscritos en programas de ayuda. Estas cifras reflejan economías más diversificadas, con mayor acceso a empleos estables y mejor remunerados, aunque también influyen factores demográficos como la menor densidad poblacional.

LA ASISTENCIA SOCIAL EN EE. UU. CUMPLE UN ROL IMPORTANTE

Ofrece alivios inmediatos a familias que de otro modo no podrían cubrir sus necesidades básicas. Programas como SNAP y TANF ayudan a reducir la pobreza, mejorar la salud y facilitar el acceso a la educación, especialmente en hogares con niños y adultos mayores. Sin embargo, no son una solución definitiva. Persisten los problemas estructurales como los bajos salarios y la falta de empleos de calidad, que limitan la autosuficiencia de las familias.

