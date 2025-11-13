Un nuevo informe sobre seguridad hospitalaria revela que dos docenas de hospitales del área de Nueva York obtuvieron las calificaciones más altas por su desempeño en seguridad del paciente, mientras que seis apenas lograron aprobar.

El análisis, elaborado por la organización sin fines de lucro Leapfrog Group, evaluó a casi 3,000 hospitales de Estados Unidos, calificándolos de la “A” a la “F” según su capacidad para proteger a los pacientes de errores médicos, accidentes, lesiones e infecciones prevenibles.

Entre los centros mejor evaluados figuran instituciones reconocidas como NewYork-Presbyterian, Northwell Health, NYU Langone Health y Mount Sinai Queens, que recibieron una calificación de “A”.

En particular, NYU Langone Health destacó que pertenece al reducido grupo del 1% de hospitales del país que han conseguido 11 calificaciones consecutivas de “A” por parte de Leapfrog.

La calificación “A” otorgada a NYU Langone aplica para Tisch Hospital y Kimmel Pavilion en Manhattan, además de NYU Langone Hospital – Brooklyn y NYU Langone Hospital – Long Island.

En el área de Nueva York, 24 hospitales recibieron una calificación de “A” por su atención segura y de alta calidad, mientras que seis obtuvieron resultados deficientes. (Foto referencial: Freepik)

“La reputación de NYU Langone en las comunidades a las que servimos se basa en una atención segura y de la más alta calidad, gracias a nuestros equipos que ponen a los pacientes en primer lugar todos los días”, señaló el Dr. Alec C. Kimmelman, decano y director ejecutivo de NYU Langone Health, según el New York Post.

“Leapfrog es uno de los mejores indicadores que los pacientes pueden consultar para decidir dónde recibir atención, y estamos muy orgullosos de estas calificaciones”, añadió.

Otros hospitales que también lograron la máxima calificación fueron NewYork-Presbyterian Weill Cornell Medical Center, NewYork-Presbyterian Columbia University Irving Medical Center, Northwell Lenox Hill Hospital y Huntington Hospital.

“La dedicación de nuestros equipos de atención hace posible este importante reconocimiento”, indicó NewYork-Presbyterian en un comunicado. “La seguridad está en el centro de nuestra misión como proveedores de salud. Seguimos los protocolos más rigurosos en todos nuestros campus e implementamos las mejores prácticas de las principales sociedades médicas”.

Desde Mount Sinai Queens, su presidente y director de operaciones, el Dr. Cameron R. Hernandez, celebró el logro y calificó la nota “A” como “una verdadera muestra del compromiso excepcional de nuestro equipo con la seguridad del paciente y la excelencia clínica”.

NYU Langone Health fue destacado por mantener 11 evaluaciones consecutivas con la nota más alta. (Foto referencial: Freepik)

“Cada miembro de nuestro personal mantiene constantemente un alto estándar de calidad, asegurando que cada paciente que cruza nuestras puertas reciba la atención más segura y compasiva posible”, agregó.

A nivel estatal, Nueva York se ubicó en el puesto 30 del país, con un 23.1% de hospitales que obtuvieron una “A”, una leve mejora frente al informe anterior, cuando la cifra fue de 25.2%.

En el extremo opuesto, seis hospitales del estado recibieron una “D”, entre ellos Brookdale Hospital Medical Center, Interfaith Medical Center y varios centros de NYC Health + Hospitals en Brooklyn y Long Island.

Aun así, Stony Brook Eastern Long Island Hospital destacó su esfuerzo por mejorar. “La atención al paciente segura y de alta calidad sigue siendo nuestra principal prioridad”, afirmaron sus directivos.

“Estamos muy orgullosos de tener una tasa excepcionalmente baja de infecciones hospitalarias y complicaciones postoperatorias, lo que demuestra un compromiso firme e inquebrantable con la seguridad del paciente”, añadieron.

Algunos centros de Brooklyn y Long Island fueron calificados con “D”. (Foto referencial: Freepik)

Por otro lado, dos hospitales de Nueva York, ubicados en Plattsburgh y Niagara Falls, reprobaron el informe.

En contraste, Nueva Jersey se ubicó tercera en el país con un 52.2% de hospitales con “A” y Connecticut ocupó el cuarto lugar con la mitad de sus centros en esa categoría.

Utah y Virginia encabezaron la lista nacional, mientras que Iowa, Dakota del Norte, Vermont y Wyoming no registraron ningún hospital con calificación “A”.

Los hospitales de Nueva York que recibieron la calificación “A” en el último informe de Leapfrog Group:

Glen Cove Hospital

Huntington Hospital

Long Island Jewish Forest Hills

Long Island Jewish Valley Stream

Mather Hospital

Mount Sinai Queens

NewYork-Presbyterian Allen Hospital

NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital

NewYork-Presbyterian Columbia University Irving Medical Center

NewYork-Presbyterian Lower Manhattan Hospital

NewYork-Presbyterian Westchester

NewYork-Presbyterian-Weill Cornell Medical Center

Northern Westchester Hospital

Northwell Lenox Hill Hospital

NYC Health and Hospitals — Queens

NYU Langone Hospital — Brooklyn

NYU Langone Hospital — Long Island

NYU Langone Hospitals

Peconic Bay Medical Center

Plainview Hospital

South Shore University Hospital

St. Catherine of Siena Hospital

St. Charles Hospital

St. Francis Hospital & Heart Center

White Plains Hospital

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!