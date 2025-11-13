Un nuevo informe sobre seguridad hospitalaria revela que dos docenas de hospitales del área de Nueva York obtuvieron las calificaciones más altas por su desempeño en seguridad del paciente, mientras que seis apenas lograron aprobar.
El análisis, elaborado por la organización sin fines de lucro Leapfrog Group, evaluó a casi 3,000 hospitales de Estados Unidos, calificándolos de la “A” a la “F” según su capacidad para proteger a los pacientes de errores médicos, accidentes, lesiones e infecciones prevenibles.
Entre los centros mejor evaluados figuran instituciones reconocidas como NewYork-Presbyterian, Northwell Health, NYU Langone Health y Mount Sinai Queens, que recibieron una calificación de “A”.
En particular, NYU Langone Health destacó que pertenece al reducido grupo del 1% de hospitales del país que han conseguido 11 calificaciones consecutivas de “A” por parte de Leapfrog.
La calificación “A” otorgada a NYU Langone aplica para Tisch Hospital y Kimmel Pavilion en Manhattan, además de NYU Langone Hospital – Brooklyn y NYU Langone Hospital – Long Island.
“La reputación de NYU Langone en las comunidades a las que servimos se basa en una atención segura y de la más alta calidad, gracias a nuestros equipos que ponen a los pacientes en primer lugar todos los días”, señaló el Dr. Alec C. Kimmelman, decano y director ejecutivo de NYU Langone Health, según el New York Post.
“Leapfrog es uno de los mejores indicadores que los pacientes pueden consultar para decidir dónde recibir atención, y estamos muy orgullosos de estas calificaciones”, añadió.
Otros hospitales que también lograron la máxima calificación fueron NewYork-Presbyterian Weill Cornell Medical Center, NewYork-Presbyterian Columbia University Irving Medical Center, Northwell Lenox Hill Hospital y Huntington Hospital.
“La dedicación de nuestros equipos de atención hace posible este importante reconocimiento”, indicó NewYork-Presbyterian en un comunicado. “La seguridad está en el centro de nuestra misión como proveedores de salud. Seguimos los protocolos más rigurosos en todos nuestros campus e implementamos las mejores prácticas de las principales sociedades médicas”.
Desde Mount Sinai Queens, su presidente y director de operaciones, el Dr. Cameron R. Hernandez, celebró el logro y calificó la nota “A” como “una verdadera muestra del compromiso excepcional de nuestro equipo con la seguridad del paciente y la excelencia clínica”.
“Cada miembro de nuestro personal mantiene constantemente un alto estándar de calidad, asegurando que cada paciente que cruza nuestras puertas reciba la atención más segura y compasiva posible”, agregó.
A nivel estatal, Nueva York se ubicó en el puesto 30 del país, con un 23.1% de hospitales que obtuvieron una “A”, una leve mejora frente al informe anterior, cuando la cifra fue de 25.2%.
En el extremo opuesto, seis hospitales del estado recibieron una “D”, entre ellos Brookdale Hospital Medical Center, Interfaith Medical Center y varios centros de NYC Health + Hospitals en Brooklyn y Long Island.
Aun así, Stony Brook Eastern Long Island Hospital destacó su esfuerzo por mejorar. “La atención al paciente segura y de alta calidad sigue siendo nuestra principal prioridad”, afirmaron sus directivos.
“Estamos muy orgullosos de tener una tasa excepcionalmente baja de infecciones hospitalarias y complicaciones postoperatorias, lo que demuestra un compromiso firme e inquebrantable con la seguridad del paciente”, añadieron.
Por otro lado, dos hospitales de Nueva York, ubicados en Plattsburgh y Niagara Falls, reprobaron el informe.
En contraste, Nueva Jersey se ubicó tercera en el país con un 52.2% de hospitales con “A” y Connecticut ocupó el cuarto lugar con la mitad de sus centros en esa categoría.
Utah y Virginia encabezaron la lista nacional, mientras que Iowa, Dakota del Norte, Vermont y Wyoming no registraron ningún hospital con calificación “A”.
Los hospitales de Nueva York que recibieron la calificación “A” en el último informe de Leapfrog Group:
- Glen Cove Hospital
- Huntington Hospital
- Long Island Jewish Forest Hills
- Long Island Jewish Valley Stream
- Mather Hospital
- Mount Sinai Queens
- NewYork-Presbyterian Allen Hospital
- NewYork-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital
- NewYork-Presbyterian Columbia University Irving Medical Center
- NewYork-Presbyterian Lower Manhattan Hospital
- NewYork-Presbyterian Westchester
- NewYork-Presbyterian-Weill Cornell Medical Center
- Northern Westchester Hospital
- Northwell Lenox Hill Hospital
- NYC Health and Hospitals — Queens
- NYU Langone Hospital — Brooklyn
- NYU Langone Hospital — Long Island
- NYU Langone Hospitals
- Peconic Bay Medical Center
- Plainview Hospital
- South Shore University Hospital
- St. Catherine of Siena Hospital
- St. Charles Hospital
- St. Francis Hospital & Heart Center
- White Plains Hospital
