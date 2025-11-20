Si eres quien organiza la cena de Thanksgiving 2025, probablemente desearías tener unos días más antes del gran día, sobre todo si todavía no empezaste tus compras. Enfrentarse a las multitudes de los supermercados antes del Día de Acción de Gracias puede sentirse como entrar a un zoológico, pero hay algo que no tiene por qué sufrir este año: tu bolsillo.

Si eres un comprador estratégico, quizá ya tengas tu propio excel comparando precios de los alimentos típicos de Thanksgiving entre distintos supermercados. Y si no, no pasa nada; a veces lo más simple funciona mejor. NetCredit acaba de publicar un informe que compara precios de los productos más populares del Día de Acción de Gracias en varias cadenas, y según lo que tengas en tu lista, podría haber una tienda que se lleve el premio este año.

El supermercado más barato para comprar pavo

Si aún no tienes un pavo en tu congelador, no te preocupes ni pienses que tendrás que gastar de más para conseguir uno a último momento. Aunque la oferta de pavos esté en su nivel más bajo en 40 años en EE.UU., los supermercados siguen ofreciendo pavos asequibles para atraer compradores.

Y este año, Walmart lidera la lista: un pavo de 12 libras cuesta en promedio $11.12. Otros minoristas que también ofrecen pavos de 12 libras por menos de $12 incluyen H-E-B, ACME, City Market, Fred Meyer, Harris Teeter, King Soopers, Smith’s y Target. Para ponerlo en perspectiva, algunas cadenas como Ralphs, Jewel-Osco y Vons promedian al menos $23 por un pavo de igual tamaño.

La canasta de comida de Acción de Gracias de Walmart 2025 incluye más de 20 productos para un festín completo. | Crédito: Walmart

El lugar más barato para comprar los acompañamientos

Si bien el pavo es relativamente fácil de presupuestar, los acompañamientos suelen llevarse buena parte del gasto. Afortunadamente, no tienes que sacrificar tu billetera para tener todos los ingredientes.

Walmart (y H-E-B, si tienes suerte de estar en Texas) sigue siendo la opción más económica para los ingredientes de los acompañamientos: mantequilla, huevos, productos enlatados como calabaza, salsa de arándanos, crema de champiñones, ejotes, además de básicos de despensa como papas, relleno en caja o cebolla frita. Comprar todos estos ingredientes costaría menos de $20.

Si entre tus planes está hacer un cazuela de batatas, un viaje rápido a Target podría ahorrarte algo de dinero. Canela y batatas son más baratos allí que en otras tiendas, y ese pequeño esfuerzo extra puede darle un respiro a tu presupuesto.

Target lanzó su canasta más económica para Acción de Gracias, perfecta para alimentar a una familia sin gastar demasiado. | Crédito: Target

La tienda más económica para hacerlo todo en un solo lugar

Si tu objetivo es encontrar todo lo necesario en un solo lugar, hay un claro ganador: Walmart. Un carrito típico con cazuela de batatas, pastel de calabaza, pavo, cazuela de ejotes y otros acompañamientos te costaría en promedio $52.74 en Walmart, más de $35 menos que en la tienda más cara (Vons) y $8 menos que su más cercano competidor, H-E-B.

Además, si quieres una solución súper sencilla, Walmart ofrece un paquete de Thanksgiving por $40, que dice servir a 10 personas. A $4 por plato suena como un verdadero ahorro, aunque incluye menos artículos que en años anteriores y muchos ingredientes son enlatados o en caja que probablemente ya tengas en la despensa. Si tu despensa no tiene aún estos básicos, podría valer la pena considerarlo.

