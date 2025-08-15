Si bien existen comunidades y organizaciones que están en contra de las detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), un juez de Los Ángeles también ha mostrado su rechazo a la fuerza desmedida que los agentes migratorios emplean para detener a los inmigrantes que, probablemente, no cuentan con la documentación legal requerida por Estados Unidos.

Se trata de Sergio C. Tapia II, quien funge como juez presidente del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. Mediante un comunicado, indicó que está “profundamente consternado” al observar el método de las detenciones realizadas por los agentes involucrados.

“Estas manifestaciones intimidades e innecesarias socavan la confianza pública en el sistema judicial, disuaden a las personas de buscar justicia y transmiten un mensaje peligroso a las comunidades inmigrantes: no están en condiciones de participar plena y libremente en el proceso legal”, manifestó.

Este fue el comunicado del juez Sergio C. Tapia II ante la detención de Stephen Reyes. (Crédito: KCAL News / YouTube)

La indignación del juez Tapia surge tras el arresto de Stephen Reyes, quien pedía ayuda de manera insistente mientras agentes de inmigración lo sujetaban de brazos y piernas antes de subirlo a un vehículo sin identificación alguna. Esta detención fue grabada y difundida.

Es importante mencionarte que, antes de ser detenido, Reyes había asistido a una audiencia preliminar por un delito que tenía en su contra. Cuenta con cargos de drogas.

Stephen Reyes fue interceptado por distintos agentes de ICE, quienes lo subieron a un vehículo no identificado. (Crédito: KCAL News / YouTube)

Sus abogados defensores también estuvieron en contra

La Defensoría Pública Suplente, que se encarga de representar a Stephen, calificó el arresto como un “secuestro violento que amenaza la integridad del sistema judicial”.

“Es conmocionante ver a cualquier ser humano secuestrado violentamente por una banda de individuos no identificados. Estos secuestros agresivos por parte de ICE amenazan la integridad del sistema judicial y desalientan la participación”, se lee en el comunicado del Departamento de Policía de Asheville (APD).

Sus abogados defensores consideran que estos operativos migratorios realizados por ICE ocasionarían que la mayoría de personas no desean presentarse a sus citas correspondientes, pues sentirían un gran temor de ser deportadas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!