Una estudiante de la Universidad Tecnológica de Texas fue arrestada tras ser grabada burlándose del asesinato de Charlie Kirk y acosando a los asistentes a una vigilia en su honor. El hecho ocurrió durante un reciente homenaje al conocido activista conservador, quien fue asesinado de un disparo en el campus de la Universidad del Valle de Utah la semana pasada.

Camryn Giselle Booker, de 18 años, aparece en un video saltando y gritando frente a otros estudiantes que rendían tributo a Kirk. “Al diablo con ustedes, su amigo está muerto, le dispararon en la cabeza”, se le escucha decir.

En las imágenes, Booker también confronta a un hombre que llevaba una gorra roja con el lema MAGA. Él, al enfocarla con su cámara, comenta: “El mal es real, gente, y se parece un poco a esto”.

En el video se la ve gritando insultos y enfrentándose a los presentes, incluso acusándolos de racismo cuando le pidieron que se calmara. (Foto: @EricLDaugh / X)

El hombre le pregunta por qué actúa con tanto odio, mientras ella le pone su teléfono en la cara y repite la misma pregunta. Cuando él le pide que se aleje, insiste: “Quiero que me dejen en paz”.

La situación se intensifica cuando alguien fuera de cámara le dice a Booker que está demasiado emocional.

Ella responde molesta: “No estoy siendo emocional, señora. No me diga lo que soy y lo que no soy. Puede apartarse de mi cara porque yo puedo decirle lo que es, pero no le va a gustar”.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, compartió imágenes de su detención y aplaudió la rápida acción de las autoridades. (Foto: @EricLDaugh / X)

Cuando la acusan de ser agresiva, Booker replica: “No estoy siendo agresiva. Mi voz está muy calmada. Me llama agresiva porque soy una mujer negra”.

El gobernador de Texas se refirió al hecho

El gobernador de Texas, Greg Abbott, compartió en redes sociales una imagen del momento en que Booker fue esposada. “Esto es lo que le pasó a la persona que se burló del asesinato de Charlie Kirk en Texas Tech”, escribió, añadiendo la sigla “FAFO”, que significa “Hazte el gracioso y lo descubrirás”.

En otro mensaje, Abbott agregó: “Definitivamente eligió la escuela equivocada para burlarse de la muerte de Charlie Kirk”.

Booker fue acusada de agresión, alteración del orden y resistencia al arresto, y liberada al día siguiente tras pagar una fianza de 200 dólares. (Foto: Lubbock County Mugshots / Facebook)

La oficina del sheriff del condado de Lubbock informó que Booker fue acusada de agresión, alteración del orden público y resistencia al arresto, además de recibir una citación por asalto, informó el Daily Mail.

Fue liberada al día siguiente tras pagar una fianza de 200 dólares.

Cabe agregar que, según la cadena KDFW, Camryn Giselle Booker fue expulsada de la Universidad Texas Tech tras el incidente. La institución confirmó que su conducta violó el código de comportamiento estudiantil.

Qué se sabe sobre el asesino de Charlie Kirk

El sospechoso del asesinato de Charlie Kirk es Tyler Robinson, un hombre de 22 años de Utah. Fue detenido dos días después del tiroteo y se entregó a las autoridades después de que un familiar lo identificara en las imágenes difundidas por el FBI.

Los investigadores encontraron indicios que sugieren una posible motivación política. Se descubrieron inscripciones en los casquillos de bala recuperados, incluyendo mensajes como “¡Oye, fascista! ¡Atrapa esta [bala]!” y referencias a un himno antifascista.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, señaló que Robinson tenía “cierta politización” en sus redes sociales, aunque no estaba afiliado a ningún partido político ni había votado en las últimas elecciones.

