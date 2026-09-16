El estado de Nueva York se prepara para modificar uno de los requisitos que durante décadas ha formado parte de la graduación de secundaria. La Junta de Regentes del Estado avanza con un plan para que los estudiantes ya no tengan que aprobar los exámenes Regents para obtener su diploma.

El cambio está previsto para los alumnos que se gradúen en 2028. De esta manera, la actual generación de estudiantes de último año será la última que deberá aprobar estas pruebas como condición para conseguir el diploma de secundaria bajo las reglas vigentes.

Los exámenes seguirán existiendo

NBC 4 New York informa que, aunque dejarán de ser un requisito separado para graduarse, los exámenes Regents no desaparecerán. Los funcionarios de educación señalaron que las pruebas continuarán funcionando como una herramienta para medir los logros académicos de los estudiantes.

El canciller de la Junta de Regentes, Lester W. Young Jr., explicó que el objetivo es ampliar las oportunidades educativas y las formas en que los alumnos pueden demostrar sus conocimientos: “Cada estudiante en Nueva York merece tener acceso a experiencias de aprendizaje enriquecedoras y de alta calidad, así como oportunidades significativas para demostrar lo que sabe y puede hacer”.

“Avanzar en este trabajo nos acerca a un sistema más equitativo, que mantiene altas expectativas para todos y, al mismo tiempo, garantiza que el código postal, los antecedentes o las circunstancias de un estudiante nunca determinen sus oportunidades de éxito”, agregó.

Las pruebas continuarán utilizándose para medir el rendimiento académico, pero dejarán de ser una condición independiente para recibir el diploma. (Foto referencial: Freepik)

¿Qué requisitos tendrán los estudiantes?

Con la modificación, el Departamento de Educación del estado deberá trabajar en el desarrollo de requisitos alternativos de graduación. Estos deberán establecer nuevas maneras para que los alumnos demuestren que alcanzaron los conocimientos y habilidades necesarios para completar la secundaria.

La comisionada de Educación de Nueva York, Betty Rosa, señaló que el cambio busca conservar estándares exigentes y, al mismo tiempo, ofrecer más oportunidades para que los estudiantes apliquen sus conocimientos.

“Al mantener estándares rigurosos mientras damos a los estudiantes más oportunidades para aplicar sus conocimientos, pensar críticamente, resolver problemas y demostrar lo que saben y pueden hacer, los estamos preparando mejor para la universidad, las carreras, la vida cívica y el futuro”, afirmó en un comunicado.

Por ahora, el proceso continúa y las autoridades educativas deberán definir cómo funcionará el nuevo modelo.

Lo confirmado es que los Regents dejarán de ser una exigencia independiente para obtener el diploma a partir de la generación que se gradúe en 2028, mientras que las pruebas seguirán teniendo una función para evaluar el desempeño académico.